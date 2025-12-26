Запретный плод до трёх лет: один популярный фрукт ломает неокрепшее пищеварение за считанные минуты

Цитрусовые вызывают псевдоаллергию у детей раннего возраста — врач Фадеева

Фрукты традиционно воспринимаются как простой способ поддержать организм в сезон простуд, но именно они нередко становятся причиной неожиданных реакций у детей. Врач-аллерголог-иммунолог детской поликлиники №6 Елена Фадеева пояснила, что в раннем возрасте пищеварительная система ребёнка ещё не полностью сформирована, поэтому некоторые плоды способны провоцировать так называемые псевдоаллергические проявления.

Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прилавок с фруктами и овощами

По словам специалиста, наиболее часто проблемы возникают после цитрусовых и некоторых тропических фруктов.

"В раннем возрасте у детей недостаточно развита система ферментов пищеварения, потому некоторые фрукты (к примеру, апельсины, лимоны, мандарины, ананасы) легко могут вызвать у них псевдоаллергические реакции", — пояснила врач-аллерголог-иммунолог детской поликлиники №6 Елена Фадеева.

Какие симптомы могут появиться после фруктов

Аллергическая реакция, как отмечает Елена Фадеева, не всегда развивается сразу: признаки могут проявиться через несколько минут или спустя часы после еды. Среди ранних сигналов — зуд в полости рта и отёчность губ. Нередко родители замечают и кожные проявления: покраснение, сыпь, локальные раздражения.

Отдельная группа симптомов связана с дыханием и слизистыми. У ребёнка могут появляться заложенность носа, выделения и частое чихание, а также кашель. В более выраженных случаях фиксируются одышка и хрипящее, свистящее дыхание, что требует особенно внимательной реакции со стороны взрослых.

Реакция бывает не только на мякоть

Специалист обращает внимание, что проявления возможны не только после употребления плода, но и при контакте с его кожурой. Это важно учитывать в быту, когда фрукты используются для салатов, пюре или напитков.

"При приготовлении фруктовых салатов или напитков тщательно мойте руки и посуду, чтобы избежать случайного попадания аллергенов на кожу ребенка", — уточнила врач.

Врач подчёркивает: при любых подозрениях на аллергию ребёнка следует показать детскому врачу. Самостоятельные решения в таких ситуациях могут быть рискованными, поскольку реакция иногда развивается быстро и меняется по интенсивности. Особенно осторожными стоит быть семьям, где у родителей уже есть аллергия на конкретные плоды, как сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Как вводить фрукты и снизить риски

Елена Фадеева рекомендует знакомить ребёнка со сладкими плодами и ягодами постепенно, начиная с шести-семи месяцев. Оптимальной отправной точкой она называет пюре из зелёных яблок и груш, а вот экзотические фрукты и цитрусовые лучше переносить на более поздний возраст. По словам врача, такие продукты целесообразно вводить после трёх лет, когда организм ребёнка становится устойчивее к пищевым раздражителям.

Также специалист напоминает о нюансах хранения и обработки тропических плодов. Хурму, киви, манго, папайю и бананы часто собирают недозревшими и обрабатывают химическими веществами — для длительного хранения, ускоренного созревания и защиты от вредителей. Поэтому перед тем как дать их ребёнку, плоды нужно тщательно вымыть и очистить от кожуры.

Когда помогает термическая обработка

По наблюдениям врача, иногда снизить аллергенность помогает нагрев. Термически обработанные фрукты нередко переносятся легче, чем свежие: к примеру, запечённая хурма или варёный компот из мандаринов. При этом универсального "безопасного" рецепта нет — реакция зависит от особенностей конкретного ребёнка и общего аллергического фона.

Специалист советует обсуждать любые изменения в питании ребёнка-аллергика с врачом.

"Всегда советуйтесь с аллергологом или педиатром, прежде чем включить в рацион питания ребенка-аллергика новые продукты. Аллергические реакции непредсказуемы, они способны быстро обостряться и требовать немедленного медицинского вмешательства", — резюмировала Елена Фадеева.