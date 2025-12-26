Тело объявит войну под бой курантов: популярные методы детокса воруют праздничную энергию

Жесткие диеты перед праздником приводят к перееданию — диетолог Стародубова

Новогодние хлопоты легко сбивают привычный ритм, и многие пытаются "подготовиться" к застолью сомнительными способами. Кажется, что пара жёстких решений перед праздником поможет чувствовать себя лучше, но эффект нередко бывает обратным. Врачи напоминают: перед Новым годом важнее не эксперименты, а стабильность в питании и режиме. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Новогоднее застолье

Почему опасны "популярные советы" перед праздником

В предпраздничные дни организм и так получает нагрузку: меньше сна, больше стресса, больше соблазнов — от сладостей до лишней порции поздним вечером. На этом фоне резкие ограничения или ранний алкоголь усиливают риски, а не снижают их.

Медики советуют держаться за базовые привычки: привычное время приёмов пищи, адекватные порции, нормальный сон и достаточное количество воды. Поддержать себя также помогают простые вещи вроде прогулок, тёплого душа или спокойного домашнего СПА, а не "героические" диеты.

Что нельзя делать перед Новым годом

Устраивать голодание и жёсткие диеты

Ограничительные диеты и тем более голодание врачи не поддерживают. Логика проста: вместо "очищения" можно получить срыв, усталость и повышенный аппетит как раз в ночь застолья. Гораздо разумнее укреплять иммунитет и самочувствие обычным здоровым рационом — без крайностей, с контролем порций и понятным режимом.

Нарочно снижать калорийность до минимума в последний день

В канун Нового года режим питания становится особенно важным. Идея "ничего не есть до вечера, чтобы потом можно было всё" часто заканчивается перееданием. Если хочется облегчить день, лучше сделать это мягко: на обед подойдёт низкокалорийный овощной суп, а ужин — лёгкая закуска или овощи, желательно не позже 18-19 часов. Такой подход помогает встретить праздник без ощущения, что вы уже устали до того, как он начался.

Начинать алкоголь "с утра пораньше"

Начинать празднование с алкоголя ещё 31 декабря утром — плохая стратегия. Врачи предупреждают: это повышает риск отравлений и травм. На следующий день вместо "опохмела" алкоголем полезнее пить больше чистой воды; иногда используют рассол как солевой напиток, но сам алкоголь лучше исключить, чтобы восстановление шло спокойнее.

Сравнение подходов: "быстро похудеть" и спокойная подготовка

Жёсткие диеты и голодание дают иллюзию контроля, но часто приводят к раздражительности, срывам и перееданию на самом празднике. Сбалансированное питание с умеренными порциями выглядит менее эффектно, зато помогает сохранить энергию, сон и нормальную реакцию на стресс, особенно если параллельно поддерживать себя витаминами по показаниям и не забывать про воду.

Плюсы и минусы "облегчённого" предпраздничного дня

Если сделать 31 декабря легче по рациону, это может помочь встретить ночь без тяжести, но только при разумном подходе.

Плюсы: меньше риск переесть вечером, легче сохранить бодрость, проще контролировать сладкое и закуски.

Минусы: при слишком строгих ограничениях растёт голод и вероятность сорваться, а также ухудшается настроение и концентрация.

Как подготовиться к Новому году без вреда

Оставьте привычный режим: ешьте примерно в одно и то же время. Сделайте обед легче: овощной суп, рыба или птица, гарнир из овощей. Ужин запланируйте заранее и не затягивайте: лёгкая закуска, овощи, творог или йогурт. Следите за водой в течение дня, особенно если много бегаете по делам. Не "копите голод" к ночи: лучше прийти к столу в спокойном состоянии, чем в режиме "готов съесть всё".

Популярные вопросы о подготовке к Новому году без вредных привычек

Как выбрать правильный режим питания 31 декабря

Сохраните обычные приёмы пищи и уменьшите тяжёлые блюда: суп, овощи, нежирный белок — простой и рабочий вариант.

Сколько стоит "здоровая подготовка" к празднику

Чаще всего она не требует дорогих продуктов: овощи, крупы, суп, вода. Дополнительные траты обычно связаны только с привычками вроде доставки или сладостей.

Что лучше в канун праздника: разгрузочный день или обычное питание

Врачи не поддерживают голодание и строгие ограничения. Обычно лучше спокойное, умеренное и разнообразное питание без резких экспериментов.

Праздник проходит приятнее, когда организм не перегружен заранее: стабильный режим, лёгкие блюда и вода помогают сохранить силы для самого важного — хорошего настроения и отдыха.