Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследователи называют холмы Фрейи природной лабораторией
Экипаж рейса TACA 110 совершил невероятную посадку после отказа обоих двигателей
Многокомпонентный рацион улучшает композицию тела — специалисты по питанию
Мыльная пена помогает выявить утечку газа по пузырям — эксперт по ЖКХ Бондарь
Японские кроссоверы мощностью до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор
Непоследовательность хозяина ведет к потере послушания собаки — Белновости
Кофе маскирует усталость за рулём и вызывает резкий спад внимания — Actualno
Cеменам многолетней герани требуется холодное расслоение зимой — Actualno
Скелет древнего гоминида может перевернуть представления об эволюции человека

Сахар падает, а энергия растет: копеечный ингредиент делает кофе напитком для избранных

Грибной порошок в кофе укрепляет иммунную систему — Белновости
Здоровье

Утренний кофе давно перестал быть просто источником бодрости — всё чаще его используют как основу для функционального напитка. С помощью простых добавок привычная чашка может превратиться в полезный ритуал с дополнительной ценностью для организма. Причём речь идёт не о сложных рецептах, а о доступных ингредиентах, которые легко вписать в повседневную привычку.

Молоко с корицей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко с корицей

Почему кофе легко "усилить"

Кофе хорошо сочетается со специями, порошками и растительными добавками, которые раскрываются в горячей среде. Они меняют вкус, аромат и одновременно добавляют напитку новые свойства. Важно лишь помнить о мере и ориентироваться на собственное самочувствие.

Такие добавки часто используют и дома, и в кофейнях — от классического латте до альтернативных способов заваривания в турке, френч-прессе или в кофемашине.

Грибной порошок для поддержки иммунитета

Порошкообразные грибы всё чаще появляются в линейках здорового питания. Их ценят за содержание антиоксидантов и соединений, связанных с противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.

Добавлять грибной порошок можно не только в кофе, но и в смузи или чай. Выбор конкретного вида остаётся за вами: популярны, например, шиитаке. Такие продукты обычно продаются в магазинах органических товаров и отделах ЗОЖ.

Корица для сердца и обмена веществ

Корица давно используется не только как ароматная специя, но и как источник биологически активных соединений. Она отличается высоким антиоксидантным потенциалом и часто ассоциируется с поддержкой сердечно-сосудистой системы.

Исследования на клеточном уровне показывают, что корица может участвовать в процессах защиты организма и укрепления иммунитета. Для регулярного употребления чаще рекомендуют цейлонскую корицу — она мягче по вкусу и считается более подходящей для ежедневного рациона.

Куркума для пищеварения

Кофе с куркумой уже встречается в меню некоторых заведений, особенно в формате альтернативных напитков. Главная ценность специи связана с куркумином — веществом с выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Считается, что куркума может поддерживать работу печени и способствовать более комфортному пищеварению. В кофе её добавляют буквально щепотку, чтобы вкус остался сбалансированным.

Имбирь для тонуса и комфорта

Самый простой вариант — использовать имбирный порошок, добавив его прямо в готовый напиток. Имбирь ценят за согревающий эффект и характерный пряный аромат.

Ему приписывают способность поддерживать обмен веществ, помогать пищеварению и укреплять иммунитет. Кроме того, имбирь традиционно используют при ощущении тошноты и мышечного дискомфорта.

Порошок маки для энергии

Мака — ещё один популярный суперфуд, который хорошо сочетается с кофе. Порошок имеет мягкий ореховый вкус и легко растворяется в горячем напитке.

Считается, что мака может оказывать поддерживающее влияние на гормональный баланс, способствовать ощущению энергии и выносливости. Кроме того, она содержит жирные кислоты, белки и витамин C, что делает её привлекательной добавкой к утреннему кофе.

Сравнение полезных добавок для кофе

Специи вроде корицы, куркумы и имбиря сильнее влияют на вкус и аромат, делая напиток более насыщенным и согревающим. Порошки грибов и маки работают мягче: они почти не перебивают кофейный профиль, но добавляют функциональные свойства. Выбор зависит от того, что для вас важнее — яркий вкус или нейтральное усиление пользы. Об этом сообщает "Белновости".

Плюсы и минусы функционального кофе

Добавление полезных ингредиентов может сделать привычный напиток более интересным и разнообразным. Однако важно учитывать индивидуальную реакцию организма.

  • Плюсы: разнообразие вкусов, дополнительная пищевая ценность, возможность адаптировать кофе под свои цели, использование простых и доступных продуктов.
  • Минусы: возможная индивидуальная непереносимость, риск переборщить с дозировкой, изменение привычного вкуса напитка.

Как сделать кофе полезнее

  1. Начинайте с минимального количества добавки, чтобы оценить вкус и реакцию организма.

  2. Используйте качественный свежемолотый кофе и чистую воду.

  3. Добавляйте специи и порошки уже в готовый напиток или на этапе заваривания.

  4. Не смешивайте сразу несколько новых ингредиентов.

  5. Слушайте своё самочувствие и корректируйте рецепт под себя.

Популярные вопросы о полезных добавках в кофе

Как выбрать добавку для начала

Лучше начать с корицы или имбиря — они привычны по вкусу и легко дозируются.

Сколько стоит такой "суперкофе"

Стоимость зависит от выбранной добавки: специи обходятся недорого, а порошки маки и грибов стоят дороже, но расходуются экономно.

Что лучше — специи или суперфуды

Специи дают яркий вкус и аромат, суперфуды действуют мягче и чаще ориентированы на общее самочувствие. Выбор зависит от ваших целей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
Многокомпонентный рацион улучшает композицию тела — специалисты по питанию
Долгожители едят мясо не чаще пяти раз в месяц — Nature Medicine
Мыльная пена помогает выявить утечку газа по пузырям — эксперт по ЖКХ Бондарь
Японские кроссоверы мощностью до 160 л. с. сохранят льготный утильсбор
Непоследовательность хозяина ведет к потере послушания собаки — Белновости
Кофе маскирует усталость за рулём и вызывает резкий спад внимания — Actualno
Молоко с прополисом не ускоряет выздоровление при ОРВИ — врач Добрецов
Cеменам многолетней герани требуется холодное расслоение зимой — Actualno
Сливочное масло усиливает вкус рулета с тунцом
Лондонский таксист рассказал о плюсах и минусах работы в эпоху технологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.