Низкая цена, высокая ставка: новогодняя экономия на алкоголе может закончиться в рулетку со смертью

Метанол в суррогатном алкоголе может привести к смерти при дозе 30–50 мл — врач

Новогодние праздники традиционно сопровождаются застольями, и в этот период многие задумываются о том, как сократить расходы на спиртное. Однако попытка сэкономить на алкоголе может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья и даже стоить жизни. Врачи отмечают, что именно в праздничные дни резко возрастает риск отравлений суррогатным алкоголем.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стаканы с алкоголем в руках

Почему суррогатный алкоголь особенно опасен

По словам доктора медицинских наук, врача-гастроэнтеролога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимира Неронова, при производстве нелегального алкоголя часто используется сырье, которое изначально не предназначено для употребления человеком. Речь идет о техническом спирте, метаноле, жидкостях для розжига, антифризе и других токсичных веществах.

Такие компоненты способны оказывать разрушительное воздействие на организм уже после первых доз. В первую очередь страдают нервная система, печень и почки — органы, которые принимают на себя основной удар при интоксикации. При этом последствия могут быть не только острыми, но и отсроченными, проявляясь спустя несколько часов или даже дней.

"Особенно страшен метанол. Даже в относительно небольших дозах он может вызвать необратимое поражение зрительного нерва — человек теряет зрение. Тяжелые формы отравления алкоголем, содержащим метанол, могут закончиться судорогами, комой и смертью", — отметил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Метанол: смертельная доза меньше одной рюмки

Одной из главных опасностей суррогатного алкоголя специалисты называют метанол. Это вещество нередко используется в промышленности, но иногда попадает в состав поддельных спиртных напитков. Его токсичность значительно выше, чем у этанола, который содержится в легальном алкоголе.

По словам врача, смертельная доза метанола составляет всего 30-50 миллилитров. Это количество меньше стандартной рюмки, что делает риск особенно коварным. Человек может не почувствовать опасности сразу и продолжить употребление, усугубляя состояние.

При этом визуально отличить суррогат от качественного алкоголя практически невозможно. Запах и вкус метанола и других примесей часто не вызывают подозрений, особенно если напиток смешан с соками или газированными напитками.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Отравление некачественным алкоголем может проявляться по-разному. В ряде случаев первые симптомы возникают уже через несколько часов после употребления, но иногда клиническая картина развивается спустя сутки. Это создает ложное ощущение безопасности и затрудняет своевременное обращение за медицинской помощью.

К тревожным признакам, на которые указывает Владимир Неронов, относятся:

головная боль и выраженная слабость;

тошнота и рвота;

боли в животе;

нарушение зрения, "туман" перед глазами, двоение.

Даже один из этих симптомов после употребления алкоголя — повод насторожиться. Особенно опасно игнорировать проблемы со зрением, так как они могут свидетельствовать о поражении зрительного нерва.

Что делать при подозрении на отравление

При первых признаках отравления суррогатным алкоголем врач настоятельно рекомендует не терять время и сразу вызывать скорую помощь. Самолечение в таких ситуациях может быть смертельно опасным, поскольку состояние способно резко ухудшиться.

До приезда медиков, если пострадавший находится в сознании, допустимы меры первой помощи. Врач советует попытаться вызвать рвоту, чтобы уменьшить количество токсинов в организме, а также дать сорбент — например, активированный уголь. Однако эти действия не заменяют профессиональную медицинскую помощь и не гарантируют полного предотвращения осложнений.

Почему риск возрастает именно в праздники

Специалисты отмечают, что в новогодние и рождественские дни люди чаще покупают алкоголь "с рук", на стихийных рынках или в сомнительных торговых точках. Дополнительным фактором риска становится употребление спиртного в больших количествах, когда контроль за качеством напитков снижается.

Кроме того, праздничная атмосфера притупляет бдительность. Многие не обращают внимания на отсутствие акцизных марок, подозрительно низкую цену или некачественную упаковку. В результате вероятность столкнуться с суррогатом значительно возрастает.

Сравнение легального и суррогатного алкоголя

Легальный алкоголь производится из пищевого спирта, проходит контроль качества и имеет подтвержденный состав. Он сопровождается акцизной маркой и продается через официальные торговые сети. Суррогатный алкоголь, напротив, изготавливается в подпольных условиях, без соблюдения санитарных норм и стандартов безопасности.

Главное различие между ними заключается не во вкусе или запахе, а в последствиях для здоровья. Если легальный алкоголь при умеренном употреблении наносит организму меньший вред, то суррогат может привести к тяжелому отравлению даже после одной дозы.

Как снизить риск

Покупайте алкоголь только в проверенных магазинах с лицензией. Обращайте внимание на наличие акцизной марки и целостность упаковки. Избегайте подозрительно низких цен и покупок "с рук". Не смешивайте разные виды алкоголя и не превышайте умеренные дозы. При малейших признаках недомогания после употребления сразу обращайтесь к врачу.

Популярные вопросы о суррогатном алкоголе

Можно ли определить суррогат по вкусу или запаху?

Нет, в большинстве случаев вкус и запах практически не отличаются от обычного алкоголя.

Через сколько времени проявляются симптомы отравления?

Они могут возникнуть как через несколько часов, так и спустя сутки после употребления.

Что опаснее: большое количество обычного алкоголя или малая доза суррогата?

Даже небольшое количество суррогатного алкоголя может быть опаснее из-за содержания метанола и других токсинов.