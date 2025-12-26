Низкая цена, высокая ставка: новогодняя экономия на алкоголе может закончиться в рулетку со смертью

Новогодние праздники традиционно сопровождаются застольями, и в этот период многие задумываются о том, как сократить расходы на спиртное. Однако попытка сэкономить на алкоголе может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья и даже стоить жизни. Врачи отмечают, что именно в праздничные дни резко возрастает риск отравлений суррогатным алкоголем.
По словам доктора медицинских наук, врача-гастроэнтеролога АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Владимира Неронова, при производстве нелегального алкоголя часто используется сырье, которое изначально не предназначено для употребления человеком. Речь идет о техническом спирте, метаноле, жидкостях для розжига, антифризе и других токсичных веществах.
Такие компоненты способны оказывать разрушительное воздействие на организм уже после первых доз. В первую очередь страдают нервная система, печень и почки — органы, которые принимают на себя основной удар при интоксикации. При этом последствия могут быть не только острыми, но и отсроченными, проявляясь спустя несколько часов или даже дней.
"Особенно страшен метанол. Даже в относительно небольших дозах он может вызвать необратимое поражение зрительного нерва — человек теряет зрение. Тяжелые формы отравления алкоголем, содержащим метанол, могут закончиться судорогами, комой и смертью", — отметил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.
Одной из главных опасностей суррогатного алкоголя специалисты называют метанол. Это вещество нередко используется в промышленности, но иногда попадает в состав поддельных спиртных напитков. Его токсичность значительно выше, чем у этанола, который содержится в легальном алкоголе.
По словам врача, смертельная доза метанола составляет всего 30-50 миллилитров. Это количество меньше стандартной рюмки, что делает риск особенно коварным. Человек может не почувствовать опасности сразу и продолжить употребление, усугубляя состояние.
При этом визуально отличить суррогат от качественного алкоголя практически невозможно. Запах и вкус метанола и других примесей часто не вызывают подозрений, особенно если напиток смешан с соками или газированными напитками.
Отравление некачественным алкоголем может проявляться по-разному. В ряде случаев первые симптомы возникают уже через несколько часов после употребления, но иногда клиническая картина развивается спустя сутки. Это создает ложное ощущение безопасности и затрудняет своевременное обращение за медицинской помощью.
К тревожным признакам, на которые указывает Владимир Неронов, относятся:
Даже один из этих симптомов после употребления алкоголя — повод насторожиться. Особенно опасно игнорировать проблемы со зрением, так как они могут свидетельствовать о поражении зрительного нерва.
При первых признаках отравления суррогатным алкоголем врач настоятельно рекомендует не терять время и сразу вызывать скорую помощь. Самолечение в таких ситуациях может быть смертельно опасным, поскольку состояние способно резко ухудшиться.
До приезда медиков, если пострадавший находится в сознании, допустимы меры первой помощи. Врач советует попытаться вызвать рвоту, чтобы уменьшить количество токсинов в организме, а также дать сорбент — например, активированный уголь. Однако эти действия не заменяют профессиональную медицинскую помощь и не гарантируют полного предотвращения осложнений.
Специалисты отмечают, что в новогодние и рождественские дни люди чаще покупают алкоголь "с рук", на стихийных рынках или в сомнительных торговых точках. Дополнительным фактором риска становится употребление спиртного в больших количествах, когда контроль за качеством напитков снижается.
Кроме того, праздничная атмосфера притупляет бдительность. Многие не обращают внимания на отсутствие акцизных марок, подозрительно низкую цену или некачественную упаковку. В результате вероятность столкнуться с суррогатом значительно возрастает.
Легальный алкоголь производится из пищевого спирта, проходит контроль качества и имеет подтвержденный состав. Он сопровождается акцизной маркой и продается через официальные торговые сети. Суррогатный алкоголь, напротив, изготавливается в подпольных условиях, без соблюдения санитарных норм и стандартов безопасности.
Главное различие между ними заключается не во вкусе или запахе, а в последствиях для здоровья. Если легальный алкоголь при умеренном употреблении наносит организму меньший вред, то суррогат может привести к тяжелому отравлению даже после одной дозы.
Можно ли определить суррогат по вкусу или запаху?
Нет, в большинстве случаев вкус и запах практически не отличаются от обычного алкоголя.
Через сколько времени проявляются симптомы отравления?
Они могут возникнуть как через несколько часов, так и спустя сутки после употребления.
Что опаснее: большое количество обычного алкоголя или малая доза суррогата?
Даже небольшое количество суррогатного алкоголя может быть опаснее из-за содержания метанола и других токсинов.
