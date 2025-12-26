Окна закрыты, отопление на полную — вирусы празднуют: скрытая угроза зимнего сезона для иммунитета

Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина

В отопительный сезон многие жители городских квартир сталкиваются с незаметной, но ощутимой проблемой — воздух в помещениях становится слишком сухим. Это отражается не только на комфорте, но и на самочувствии, особенно если окна редко открываются, а батареи работают на полную мощность. Врачи отмечают, что такие условия могут повлиять на состояние дыхательных путей, глаз и кожи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Увлажнитель воздуха в интерьере

Почему сухой воздух становится проблемой зимой

С наступлением холодов большинство квартир переходит в режим "закрытого пространства": окна почти не открываются, вентиляция работает хуже, а отопительные приборы постоянно нагревают воздух. В результате уровень влажности заметно падает, иногда опускаясь ниже 30%, тогда как физиологически комфортным считается диапазон от 40 до 60%.

По словам врача-эксперта медицинской компании "ЛабКвест" Веры Сережиной, именно в таких условиях организм начинает испытывать повышенную нагрузку. В первую очередь страдают слизистые оболочки — носа, горла и глаз. Они пересыхают, теряя способность полноценно выполнять защитную функцию.

"Пересушенный воздух негативно влияет на слизистые оболочки глаз и носоглотки. Количество защитной слизи, выполняющей барьерную функцию, уменьшается. Это делает организм более уязвимым для вирусных инфекций и усиливает склонность к аллергическим реакциям", — отметила врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.

Как сухой микроклимат влияет на дыхание и иммунитет

Когда слизистая носоглотки теряет влагу, она хуже задерживает вирусы и бактерии, которые попадают в организм с воздухом. На этом фоне чаще возникают простудные заболевания, а восстановление после них может занимать больше времени. Дополнительный дискомфорт создают такие симптомы, как заложенность носа, першение в горле и частое чихание.

Особенно чувствительны к сухому воздуху дети, пожилые люди и те, кто уже имеет хронические заболевания дыхательной системы. У них риск осложнений и обострений возрастает, даже если внешне проблема кажется незначительной, сообщает "Вести Подмосковья".

Аллергены в сухом воздухе: скрытая угроза

Еще одна особенность пересушенного воздуха — активное распространение бытовых аллергенов. В сухой среде дольше удерживаются в воздухе частицы домашней пыли, продукты жизнедеятельности пылевых клещей, эпителий животных и споры грибов. Все это может как усилить уже существующую аллергию, так и спровоцировать ее появление впервые.

Врач Сережина обращает внимание, что регулярные симптомы со стороны дыхательных путей или глаз — повод задуматься о диагностике. Если неприятные проявления не исчезают после проветривания или влажной уборки, стоит исключить аллергическую природу проблемы.

Зимний период для этого особенно удобен. Отсутствие пыльцы и других сезонных раздражителей позволяет точнее определить чувствительность именно к бытовым аллергенам и подобрать корректную тактику профилактики.

Сухость глаз и кожи: не только эстетический дискомфорт

Помимо дыхательной системы, сухой воздух заметно отражается на состоянии глаз. Роговица в таких условиях быстрее теряет влагу, что повышает риск воспалительных и аллергических заболеваний. Появляются жжение, ощущение "песка" и повышенное слезотечение, особенно у тех, кто много времени проводит за компьютером.

Кожа также реагирует на изменения микроклимата. Перепады температуры и низкая влажность приводят к ощущению стянутости, шелушению и раздражению. Эти симптомы часто усиливаются после горячего душа или выхода на мороз. В подобных случаях помогают увлажняющие капли для глаз и защитные кремы для тела, которые создают барьер и уменьшают потерю влаги.

Оптимальная влажность: какие цифры считаются нормой

Специалисты сходятся во мнении, что в отопительный сезон уровень влажности в квартире должен находиться в пределах 40-60%. Такие показатели снижают нагрузку на слизистые, уменьшают концентрацию аллергенов в воздухе и в целом улучшают самочувствие.

Добиться этого можно разными способами. Самый очевидный — регулярное проветривание, даже в холодную погоду. Короткие, но частые открытия окон позволяют обновить воздух и частично восстановить баланс влажности.

Сравнение способов увлажнения воздуха в квартире

Поддерживать комфортный микроклимат можно как с помощью бытовых приборов, так и за счет простых ежедневных привычек. Увлажнители воздуха — стационарные или портативные — считаются наиболее эффективным решением, так как позволяют контролировать уровень влажности и поддерживать его стабильно.

Альтернативой могут стать диффузоры с функцией увлажнения, которые особенно удобны при закрытых окнах. Они не заменяют полноценный увлажнитель, но могут дать дополнительную поддержку микроклимата в небольших помещениях.

Плюсы и минусы использования увлажнителей

Использование увлажнителей имеет свои преимущества и ограничения. К плюсам можно отнести улучшение состояния дыхательных путей, снижение сухости кожи и глаз, а также общее повышение комфорта в помещении. Кроме того, многие модели оснащены фильтрами и датчиками, которые помогают поддерживать оптимальные параметры воздуха.

Среди минусов — необходимость регулярного ухода за прибором, очистки и замены воды, а также дополнительные расходы на электроэнергию. Однако при правильном использовании эти недостатки, как правило, перекрываются пользой для здоровья.

Советы по поддержанию здорового микроклимата

Проветривайте квартиру не реже двух-трех раз в день, даже зимой. Проводите влажную уборку, чтобы уменьшить количество пыли и аллергенов. Используйте увлажнители воздуха или диффузоры в отопительный сезон. Следите за состоянием кожи и глаз, при необходимости применяйте защитные средства. Контролируйте уровень влажности с помощью гигрометра.

Популярные вопросы о сухом воздухе в квартире

Какая влажность воздуха считается оптимальной зимой?

Для жилых помещений в отопительный сезон комфортным и безопасным считается уровень влажности от 40 до 60%.

Может ли сухой воздух вызывать аллергию?

Сухой воздух сам по себе не является аллергеном, но он способствует распространению бытовых аллергенов и усиливает чувствительность слизистых.

Достаточно ли просто чаще проветривать квартиру?

Проветривание помогает, но не всегда позволяет поддерживать стабильную влажность. В этом случае дополнительно используются увлажнители воздуха.