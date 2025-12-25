Всего 15 минуточек — тайный предел, после которого режим начинает рушиться и ночь идёт под откос

Дневной сон на работе при бессоннице ухудшает ночной отдых — сомнолог Алёна Гаврилова

Дневной сон в обеденный перерыв давно считается способом восстановить силы, но подходит он далеко не всем. Для одних короткий отдых помогает пережить напряжённый рабочий день, для других — становится причиной проблем с ночным сном. О том, в каких случаях дневной сон приносит пользу, а когда может навредить, рассказала специалист по медицине сна.

Фото: https://www.freepik.com Девушка спит

Почему вопрос дневного сна вызывает споры

Тема сна в обеденный перерыв остаётся одной из самых дискуссионных в сомнологии. С одной стороны, организм человека подчиняется циркадным ритмам, и во второй половине дня у многих естественным образом снижается концентрация и появляется сонливость. С другой — дополнительный сон днём может нарушать уже сложившийся режим и усугублять проблемы с засыпанием вечером.

По словам члена Ассоциации сомнологов, врача отделения медицины сна Алёны Гавриловой, универсального ответа здесь не существует. Всё зависит от состояния человека, его графика и наличия нарушений сна.

"Это вопрос спорный. Кому-то полезно, а кому-то нежелательно. Если у человека уже есть бессонница, и он днем еще будет спать, то тем самым ухудшит качество ночного сна", — сказала врач отделения медицины сна Алёна Гаврилова.

Кому дневной сон может навредить

Наибольшую осторожность, по мнению специалиста, следует проявлять людям, которые уже сталкиваются с бессонницей или трудностями с засыпанием. Даже короткий дневной сон у таких пациентов может снизить так называемое "давление сна" — естественную потребность организма в отдыхе к вечеру.

В результате человек дольше не может уснуть ночью, сон становится поверхностным и прерывистым, а утреннее пробуждение сопровождается ощущением усталости. Со временем это может привести к замкнутому кругу: плохой ночной сон провоцирует желание спать днём, а дневной сон ещё больше ухудшает ночной отдых.

Кроме того, дневной сон нежелателен для людей с нерегулярным графиком, частыми командировками и сменной работой, если он не встроен в чёткий режим. В таких условиях организму сложнее адаптироваться, а любые дополнительные периоды сна могут сбивать биологические часы.

Когда сон в обеденный перерыв оправдан

В то же время существуют категории людей, для которых короткий дневной сон действительно может стать спасением. Речь идёт прежде всего о жителях крупных городов с насыщенным ритмом жизни. Ранние подъёмы, долгие поездки на работу, высокая умственная и эмоциональная нагрузка приводят к хроническому недосыпу.

Алёна Гаврилова отмечает, что в течение рабочей недели у таких людей постепенно накапливается дефицит сна. В этом случае организм не успевает полностью восстановиться за ночь, и кратковременный отдых днём может компенсировать часть потерь.

"Некоторые люди, жители больших городов, вынуждены очень рано вставать на работу и поздно ложиться. В течение недели у них накапливается дефицит сна. Тогда, безусловно, сон в обеденный перерыв принесет пользу", — пояснила сомнолог.

Особенно это актуально для офисных сотрудников, водителей, специалистов умственного труда, а также людей, чья работа связана с высокой концентрацией внимания и ответственностью.

Сколько можно спать днём без вреда

Даже если дневной сон допустим, его продолжительность имеет принципиальное значение. По словам врача, оптимальный вариант — короткий отдых, который не переходит в глубокие фазы сна.

Речь идёт о так называемом "энергетическом сне" продолжительностью 15-20 минут. За это время человек успевает расслабиться, снизить уровень стресса и частично восстановить работоспособность, не погружаясь в глубокий сон.

"По сути, можно немножко отдохнуть, перезагрузиться: 15-20 минут вздремнуть, уйти в первую фазу сна", — уточнила Гаврилова.

Если же сон затягивается на 30 минут и более, риск негативных последствий возрастает.

Чем опасен слишком долгий дневной сон

Продолжительный сон в обеденный перерыв может привести к эффекту "сонной инерции". Это состояние, при котором после пробуждения человек ощущает тяжесть в голове, разбитость, снижение концентрации и замедление мышления.

По словам сомнолога, при сне длительностью час или полтора пробуждение часто становится тягостным. Вместо ожидаемого прилива сил человек получает обратный эффект, который может сохраняться до конца рабочего дня.

Кроме того, глубокий дневной сон способен негативно отразиться на ночном отдыхе. Организм, получив значительную часть сна днём, вечером может не испытывать выраженной потребности в засыпании, что приводит к сдвигу режима и ухудшению общего качества сна, сообщает aif.ru.

Сравнение: короткий и длительный дневной сон

Короткий сон продолжительностью до 20 минут чаще всего действует как перезагрузка. Он улучшает внимание, снижает уровень усталости и не влияет на ночной сон. Такой формат подходит людям без выраженной бессонницы и с высоким дневным ритмом нагрузки.

Длительный дневной сон, напротив, может быть оправдан только в исключительных ситуациях, например при остром недосыпе или после ночной смены. В обычные рабочие дни он чаще приносит больше минусов, чем пользы, особенно если становится регулярной привычкой.

Как спать днём правильно

Чтобы дневной сон приносил пользу, а не вред, сомнологи рекомендуют придерживаться нескольких простых правил.

Ограничивать продолжительность сна 15-20 минутами. Выбирать время до 15:00, чтобы не влиять на ночное засыпание. Создавать комфортные условия: тишина, приглушённый свет, удобное положение. Избегать дневного сна при наличии бессонницы без консультации специалиста.