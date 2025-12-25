Память и внимание страдают первыми: каких витаминов больше всего не хватает зимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Зимний дефицит витаминов негативно влияет на работу нервной системы, снижает концентрацию внимания и повышает утомляемость. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л.О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова.

Овощи
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощи

По словам врача, недостаток витаминов зимой приводит к ослаблению психической активности. На фоне короткого светового дня и недосыпания снижается работоспособность, ухудшается память и внимание, возрастает сонливость и раздражительность.

"Зимой влияние дефицита витаминов на нервную систему особенно заметно. Замедляется психическая деятельность, снижается работоспособность, ухудшается концентрация, повышается утомляемость. Организм требует больше сна, и если не учитывать эту потребность, усиливаются сонливость и рассеянность", — пояснила Суворинова.

Для поддержки нервной системы врач советует комбинировать витаминные комплексы с правильным питанием. Наиболее важными остаются витамины группы B, а также магний, цинк, омега-3 и витамин D, которых часто не хватает зимой.

"Лучше всего принимать обычные поливитамины, где все необходимые элементы уже сбалансированы. Для нервной системы особенно важны витамины B, магний, цинк, омега-3 и витамин D. Из продуктов полезны жирные сорта рыбы, зеленые овощи — брокколи, шпинат, фасоль, а также морковь и другие овощи красного цвета. Зимой стоит отдавать предпочтение замороженным овощам, заготовленным летом, так как в них сохраняется больше питательных веществ", — заключила Суворинова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
