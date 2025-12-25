Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь, от которой становится плохо: почему люди неосознанно выбирают токсичные отношения

Осознанность помогает разорвать токсичные отношения – психолог Абравитова
Здоровье

Склонность к токсичным отношениям возникает из-за бессознательных психологических установок, которые влияют на выбор партнера. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

Фото: freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По словам специалиста, стремление к токсичным отношениям не является осознанным выбором. Оно связано с внутренними установками и психологическими программами, которые человек формирует под воздействием среды и жизненного опыта. Эти бессознательные сценарии заставляют искать знакомую, пусть и болезненную, модель поведения.

"Мы все состоим из бессознательных сценариев, которые формируются в среде, где мы растем и воспитываемся. Сознательно никто не хочет токсичных отношений — все стремятся быть счастливыми. Но внутренние программы заставляют выбирать именно таких партнеров, а наше поведение невольно провоцирует других людей видеть в нас подходящую пару для подобных связей", — объяснила Абравитова.

Психолог отметила, что осознание своей склонности к деструктивным отношениям — первый шаг к их завершению. По ее словам, важно уметь распознавать тревожные сигналы, чтобы не повторять разрушительные сценарии.

"Если в отношениях вы чувствуете давление, боль, постоянное недовольство и замечаете, что ситуации повторяются по одному и тому же сценарию, это явный признак нездоровых отношений. Важно признать, что вам плохо, и позволить себе выйти из этого круга. Если самостоятельно справиться не получается, стоит обратиться за помощью к психологу", — заключила Абравитова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
