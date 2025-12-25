Зимние температурные качели опасны для сердца: простые шаги, которые снижают риск инсульта

Резкие колебания температуры повышают риск инсульта – терапевт Лапа

Частая смена температуры зимой негативно отражается на сосудах, особенно у людей с хроническими заболеваниями сердца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

По словам специалиста, прямой зависимости между сезоном и частотой инсультов нет, однако именно зимой сосудистая система испытывает повышенную нагрузку из-за резких колебаний температуры и атмосферного давления. В этот период особенно уязвимы люди, перенесшие инсульт или инфаркт, а также пациенты с повышенным уровнем холестерина и хроническими сердечно-сосудистыми нарушениями.

"Перемена погоды зимой у нас очень частая — то холод, то дождь, то ливневый снег, а температура может колебаться от минус 15 до плюс 15 градусов. Такие катаклизмы сильно влияют на сосудистую систему любого человека. Здоровые люди переносят их легче, а вот у тех, кто уже сталкивался с инсультом или инфарктом, подобные перепады могут вызывать ухудшение самочувствия", — пояснила Лапа.

Врач подчеркнула, что в холодное время года важно соблюдать водно-солевой баланс и не допускать обезвоживания, которое повышает нагрузку на сосуды. Она отметила, что профилактика осложнений включает умеренные физические нагрузки, полноценное питание и регулярное наблюдение у врача.

"Инсульт чаще всего случается под утро, поэтому важно следить за режимом сна, питанием и питьевым балансом. Зимой воздух в помещениях становится слишком сухим, а на улице погода меняется буквально за день, что усиливает стресс для организма. Чтобы снизить риски, нужно вести рациональный образ жизни, гулять на свежем воздухе, избегать резких нагрузок и регулярно консультироваться с лечащим врачом", — заключила Лапа.