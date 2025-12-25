Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С 1 января 2026 года дольщики смогут взыскать неустойку за задержку жилья — юрист
Россия изучает опыт Китая в строительстве для ускорения ввода объектов — Хуснуллин
Акация адаптировалась к выращиванию в домашних условиях — Ciceksel
Ресурс щёток стеклоочистителя редко превышает один год — Jalopnik
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Кошки игнорируют лоток из-за стресса или смены наполнителя — Белновости
Недостаток витаминов зимой вызывает усталость и сонливость – невролог Суворинова
В Англии нашли доказательства раннего контроля огня неандертальцами — Popsci
Осознанность помогает разорвать токсичные отношения – психолог Абравитова

Зимние температурные качели опасны для сердца: простые шаги, которые снижают риск инсульта

Резкие колебания температуры повышают риск инсульта – терапевт Лапа
Здоровье

Частая смена температуры зимой негативно отражается на сосудах, особенно у людей с хроническими заболеваниями сердца. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа.

Сердечный приступ
Фото: freepik.com by zinkevych, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сердечный приступ

По словам специалиста, прямой зависимости между сезоном и частотой инсультов нет, однако именно зимой сосудистая система испытывает повышенную нагрузку из-за резких колебаний температуры и атмосферного давления. В этот период особенно уязвимы люди, перенесшие инсульт или инфаркт, а также пациенты с повышенным уровнем холестерина и хроническими сердечно-сосудистыми нарушениями.

"Перемена погоды зимой у нас очень частая — то холод, то дождь, то ливневый снег, а температура может колебаться от минус 15 до плюс 15 градусов. Такие катаклизмы сильно влияют на сосудистую систему любого человека. Здоровые люди переносят их легче, а вот у тех, кто уже сталкивался с инсультом или инфарктом, подобные перепады могут вызывать ухудшение самочувствия", — пояснила Лапа.

Врач подчеркнула, что в холодное время года важно соблюдать водно-солевой баланс и не допускать обезвоживания, которое повышает нагрузку на сосуды. Она отметила, что профилактика осложнений включает умеренные физические нагрузки, полноценное питание и регулярное наблюдение у врача.

"Инсульт чаще всего случается под утро, поэтому важно следить за режимом сна, питанием и питьевым балансом. Зимой воздух в помещениях становится слишком сухим, а на улице погода меняется буквально за день, что усиливает стресс для организма. Чтобы снизить риски, нужно вести рациональный образ жизни, гулять на свежем воздухе, избегать резких нагрузок и регулярно консультироваться с лечащим врачом", — заключила Лапа.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Садоводство, цветоводство
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Последние материалы
Пищевая сода помогает быстро сделать жёсткое мясо мягче — кулинары
Пересадка орхидеи после цветения снижает риск загнивания корней — Actualno
Глава "Ростеха" сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует завершить 2025 год с прибылью
Планетарный фон 26 декабря активизирует завершение дел
Резкие колебания температуры повышают риск инсульта – терапевт Лапа
Крупные собаки начинают стареть с шести лет
Актриса Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни
Чёткий распорядок дня улучшает адаптацию к нагрузкам — тренеры
За 10 месяцев в России произведено 56 тонн икры осетровых
В Великом Устюге создадут туристическую ОЭЗ Дед Мороз до 2028 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.