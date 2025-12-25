Кажется, вы это уже проживали: в какой момент дежавю перестает быть безобидным

Дежавю чаще встречается у впечатлительных людей – психиатр Жесткова

Частое дежавю может указывать на тревожность или повышенную возбудимость нервной системы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

По словам специалиста, дежавю может возникать у любого человека и связано с особенностями работы памяти и восприятия. Это кратковременное ощущение, будто происходящее уже когда-то случалось, которое не представляет угрозы для психического здоровья. Однако если такие эпизоды становятся частыми и вызывают тревогу, стоит обсудить это с врачом.

"Если дежавю бывает редко, это не нарушение. У многих людей подобные эпизоды случаются время от времени и отражают особенности психики. Но если они возникают часто и сопровождаются неприятными ощущениями, стоит обратиться к специалисту, так как это может быть связано с повышенной тревожностью или нервной возбудимостью", — пояснила Жесткова.

Врач добавила, что точная природа этого феномена пока не установлена. По ее словам, дежавю чаще встречается у людей с более чувствительной и подвижной психикой, склонных к повышенной впечатлительности и внимательности, и само по себе не является патологией.

"Сказать точно, откуда возникает это явление, сложно — подобных исследований немного. Предположительно, оно связано с повышенной чувствительностью, внимательностью человека и воздействием стресса. Само по себе дежавю неопасно и не требует вмешательства, если не доставляет выраженного дискомфорта", — заключила Жесткова.