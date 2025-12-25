Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни
Чёткий распорядок дня улучшает адаптацию к нагрузкам — тренеры
За 10 месяцев в России произведено 56 тонн икры осетровых
В Великом Устюге создадут туристическую ОЭЗ Дед Мороз до 2028 года
Телевизор в гостиной может нарушать композицию интерьера — Martha Stewart
Состав и способ приготовления определяют пользу фастфуда — диетолог Гончарова
Дизельное топливо мутнеет и кристаллизуется в мороз — Jalopnik
Жасмин призналась, что любит оливье и селёдку под шубой
Палеонтолог Шиффбауэр обнаружил сложные формы жизни в кембрии Гранд-Каньона — Earth

Кажется, вы это уже проживали: в какой момент дежавю перестает быть безобидным

Дежавю чаще встречается у впечатлительных людей – психиатр Жесткова
Здоровье

Частое дежавю может указывать на тревожность или повышенную возбудимость нервной системы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Елизавета Жесткова.

Ложные воспоминания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ложные воспоминания

По словам специалиста, дежавю может возникать у любого человека и связано с особенностями работы памяти и восприятия. Это кратковременное ощущение, будто происходящее уже когда-то случалось, которое не представляет угрозы для психического здоровья. Однако если такие эпизоды становятся частыми и вызывают тревогу, стоит обсудить это с врачом.

"Если дежавю бывает редко, это не нарушение. У многих людей подобные эпизоды случаются время от времени и отражают особенности психики. Но если они возникают часто и сопровождаются неприятными ощущениями, стоит обратиться к специалисту, так как это может быть связано с повышенной тревожностью или нервной возбудимостью", — пояснила Жесткова.

Врач добавила, что точная природа этого феномена пока не установлена. По ее словам, дежавю чаще встречается у людей с более чувствительной и подвижной психикой, склонных к повышенной впечатлительности и внимательности, и само по себе не является патологией.

"Сказать точно, откуда возникает это явление, сложно — подобных исследований немного. Предположительно, оно связано с повышенной чувствительностью, внимательностью человека и воздействием стресса. Само по себе дежавю неопасно и не требует вмешательства, если не доставляет выраженного дискомфорта", — заключила Жесткова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Последние материалы
Состав и способ приготовления определяют пользу фастфуда — диетолог Гончарова
Зеркальная глазурь создаёт эффект увеличенных губ на фото
Медуза-призрак поднялась к мелководью Южного океана — Институт океана Шмидта
Дизельное топливо мутнеет и кристаллизуется в мороз — Jalopnik
Живой черенок сгибается и имеет светлую древесину
Водяная землеройка использует ядовитую слюну для охоты
Жасмин призналась, что любит оливье и селёдку под шубой
Сироп личи используется для глазировки куриных ножек
Палеонтолог Шиффбауэр обнаружил сложные формы жизни в кембрии Гранд-Каньона — Earth
Хайлайтер в порошке используют для сияния губ в праздничном макияже — LadyLike
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.