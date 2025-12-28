Праздники закончились, а тяжесть осталась: как вернуть лёгкость без голодовок и срывов

Питьевой режим ускорит выход из праздничного переедания — нутрициолог Рахматуллина

Праздничные дни для многих оборачиваются не только отдыхом, но и ощутимой нагрузкой на организм: тяжелая еда, избыток сладкого и дефицит воды быстро дают о себе знать.

После такого режима появляются усталость, тяжесть и сбой привычного ритма. Об этом сообщает нутрициолог и фитнес-тренер, амбассадор МИИН Екатерина Рахматуллина.

Почему резкий "детокс" не работает

Эксперт подчеркивает, что восстановление после переедания не требует радикальных мер. Голодание и разгрузочные дни, к которым часто прибегают после праздников, способны лишь замедлить восстановление и усилить стресс для организма. Гораздо эффективнее постепенно вернуться к сбалансированному рациону, не создавая дополнительных ограничений.

По словам Рахматуллиной, организму важно получить стабильность: регулярные приемы пищи, понятный режим и отказ от крайностей. Такой подход помогает мягко нормализовать пищеварение и самочувствие без резких колебаний энергии, пишет Газета.Ru.

Вода как основа восстановления

Ключевым шагом специалист называет восстановление питьевого режима.

"В среднем следует ориентироваться на 30-40 мл чистой воды на килограмм массы тела", — объяснила Екатерина Рахматуллина.

При этом объем жидкости зависит от уровня активности, климата и состояния здоровья и в ряде случаев должен корректироваться вместе со специалистом.

Эксперт уточняет, что речь идет именно о чистой воде, а не о чае, кофе или других напитках. Равномерное распределение воды в течение дня способствует улучшению пищеварения, поддержанию метаболизма и помогает контролировать вес после переедания.

Принцип здоровой тарелки

Для возвращения к привычному рациону Рахматуллина рекомендует придерживаться принципа "здоровой тарелки". Половину рациона должны составлять некрахмалистые овощи и зелень, обеспечивающие организм витаминами и клетчаткой. Еще четверть отводится белкам — мясу, рыбе, яйцам, творогу, бобовым или морепродуктам, а оставшаяся часть — сложным углеводам.

Отдельное внимание эксперт советует уделить ферментированным продуктам.

"Не забывайте включать в рацион ферментированные продукты, такие как кефир, йогурт и простоквашу", — заявила Рахматуллина.

По ее словам, они помогают восстановить микрофлору кишечника, особенно после обильного питания.

Режим, движение и отказ от "пищевого мусора"

Даже в праздничный период важно ужинать за 2-3 часа до сна, выбирая легкие блюда с белком и овощами. Это облегчает пищеварение и способствует качественному сну. Также специалист советует минимизировать потребление чипсов, сладостей и газированных напитков, отдавая предпочтение натуральным продуктам.

Физическую активность после праздников следует возвращать постепенно.

"Не стоит сразу же после праздников изматывать себя тяжелыми тренировками", — посоветовала эксперт.

По ее словам, снижение привычной нагрузки примерно на 40% и регулярные прогулки помогают мягко активизировать обмен веществ и снизить стресс для организма.