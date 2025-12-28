Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сицилия позволяет совместить пляжи, города и природу в одной поездке — гиды
Samsung зарегистрировала новые бренды в России
Пищевая сода и уксус помогают устранить стойкие запахи на деревянной доске
T2025ulz может включать нейтронные звезды сверхмалой массы — астрофизик Касливал
В Geely EX5 реализовано боковое движение автомобиля — Arabalar
Силиконовые формы упрощают подачу порционного холодца — шеф-повар Кудряшов
Хронический стресс и недосып ускоряют старение кожи лица — Jenny
В Квебеке оценили до 360 млн тонн литиевой руды на проекте Cisco — Earth
Бывшая любовница Товстика назвала Диброву простушечкой

Не витамин и не лекарство: как один элемент блокирует процесс, разрушающий мозг и суставы

Выявлен противовоспалительный механизм действия селена — Сеченовский университет
Здоровье

Хроническое воспаление лежит в основе десятков тяжелых заболеваний — от аутоиммунных до нейродегенеративных, и поиск механизмов его контроля остается одной из ключевых задач современной медицины.

Колено
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Колено

Новые данные показывают, что важную роль в этом процессе может играть микроэлемент, давно известный как антиоксидант. Об этом сообщает исследование ученых Сеченовского университета.

Что именно обнаружили ученые

Исследователи из Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета в составе международного научного коллектива провели масштабный анализ научной литературы. Их работа была посвящена противовоспалительным свойствам селена, механизмы которых до последнего времени оставались недостаточно изученными, несмотря на длительную историю применения этого элемента в медицине и диетологии.

Анализ показал, что селен способен подавлять избыточную активность инфламмасомы NLRP3 — одного из ключевых элементов врожденного иммунитета, сообщает Газета.Ru.

Этот молекулярный комплекс отвечает за реакцию организма на бактерии, вирусы и другие патогены. При его неконтролируемой активации формируется хроническое воспаление, связанное с развитием ревматоидного артрита, болезней Альцгеймера и Паркинсона, воспалительных заболеваний кишечника и ряда других патологий.

Роль селенопротеинов и окислительного стресса

Защитное действие селена, как отмечают ученые, реализуется через селенопротеины — белки, содержащие этот микроэлемент. Они подавляют избыток активных форм кислорода, которые являются одним из главных факторов активации инфламмасомы NLRP3. При дефиците селена уровень селенопротеинов снижается, что приводит к усилению окислительного стресса, запуску воспалительных каскадов и гибели клеток.

Кроме того, недостаток селена усиливает токсическое воздействие различных химических веществ. Это также происходит через активацию NLRP3 в тканях и органах. В противоположность этому, прием селена демонстрирует выраженный защитный эффект: снижает нейровоспаление, защищает печень от токсинов, улучшает состояние сосудов и способствует нормализации микробиоты кишечника, что дополнительно уменьшает уровень системного воспаления.

Потенциал и ограничения

Авторы подчеркивают, что улучшение состава кишечной микробиоты при достаточном уровне селена снижает активность инфламмасомы не только локально, но и системно. Это делает микроэлемент потенциально важным фактором профилактики хронических воспалительных состояний.

"Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на противовоспалительные свойства селена. Мы видим, что его благотворное действие во многом обусловлено способностью регулировать активацию инфламмасомы NLRP3", — отметил главный научный сотрудник лаборатории молекулярной диетологии Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета Алексей Тиньков.

При этом ученые отдельно обращают внимание на риски. Селен не является универсальным средством, а его избыток токсичен для организма. Перед приемом добавок необходимы лабораторная проверка уровня селена и консультация с врачом для подбора безопасной дозировки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Еда и рецепты
Пхали из свёклы готовят с орехами и специями
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Популярное
Мир моды возвращает старый символ шика: этот аксессуар снова стал символом парижского настроения

Неожиданный аксессуар вновь покоряет модные подиумы: всего один штрих способен придать зимнему образу настоящий французский шарм и полностью изменить стиль.

Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
беспилотная подлодка Ran обнаружила формы таяния под ледником Дотсона — Earth
Он ушёл под антарктический лёд и не вернулся: подводный аппарат передал странные данные и пропал
Одна вещь вместо целого гардероба: главный хит зимы-2026 сметают быстрее, чем успевают завозить
Невозможное стало реальностью: NASA обнаружило на Титане то, что рушит школьные законы химии
Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Сажают по-старинке — и собирают ведрами: забытый способ посадки картошки может удивить урожаем
Медовый эффект, от которого брюнетки молодеют: именно этот тренд взорвёт салоны в 2026 году
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Сорняки исчезают без химии и прополки: методы, которые работают годами
Последние материалы
Хронический стресс и недосып ускоряют старение кожи лица — Jenny
В Квебеке оценили до 360 млн тонн литиевой руды на проекте Cisco — Earth
Самозанятым разрешили добровольно платить взносы для больничных
Лаваш позволяет быстро приготовить несколько видов закусок для стола
Пираруку используется в кулинарии и кожевенной промышленности — Meteored Brasil
Томат "Лотарингская красавица красная" даёт плоды 500 г
Бывшая любовница Товстика назвала Диброву простушечкой
Падел-теннис стал одним из самых быстрорастущих видов спорта — тренеры
Бритва для ткани, гребень и липкий ролик помогают убрать катышки с трикотажа — Jenny
Смесь соды, уксуса и 5 капель средства для посуды прочищает слив раковины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.