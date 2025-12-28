Не витамин и не лекарство: как один элемент блокирует процесс, разрушающий мозг и суставы

Выявлен противовоспалительный механизм действия селена — Сеченовский университет

Хроническое воспаление лежит в основе десятков тяжелых заболеваний — от аутоиммунных до нейродегенеративных, и поиск механизмов его контроля остается одной из ключевых задач современной медицины.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Колено

Новые данные показывают, что важную роль в этом процессе может играть микроэлемент, давно известный как антиоксидант. Об этом сообщает исследование ученых Сеченовского университета.

Что именно обнаружили ученые

Исследователи из Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета в составе международного научного коллектива провели масштабный анализ научной литературы. Их работа была посвящена противовоспалительным свойствам селена, механизмы которых до последнего времени оставались недостаточно изученными, несмотря на длительную историю применения этого элемента в медицине и диетологии.

Анализ показал, что селен способен подавлять избыточную активность инфламмасомы NLRP3 — одного из ключевых элементов врожденного иммунитета, сообщает Газета.Ru.

Этот молекулярный комплекс отвечает за реакцию организма на бактерии, вирусы и другие патогены. При его неконтролируемой активации формируется хроническое воспаление, связанное с развитием ревматоидного артрита, болезней Альцгеймера и Паркинсона, воспалительных заболеваний кишечника и ряда других патологий.

Роль селенопротеинов и окислительного стресса

Защитное действие селена, как отмечают ученые, реализуется через селенопротеины — белки, содержащие этот микроэлемент. Они подавляют избыток активных форм кислорода, которые являются одним из главных факторов активации инфламмасомы NLRP3. При дефиците селена уровень селенопротеинов снижается, что приводит к усилению окислительного стресса, запуску воспалительных каскадов и гибели клеток.

Кроме того, недостаток селена усиливает токсическое воздействие различных химических веществ. Это также происходит через активацию NLRP3 в тканях и органах. В противоположность этому, прием селена демонстрирует выраженный защитный эффект: снижает нейровоспаление, защищает печень от токсинов, улучшает состояние сосудов и способствует нормализации микробиоты кишечника, что дополнительно уменьшает уровень системного воспаления.

Потенциал и ограничения

Авторы подчеркивают, что улучшение состава кишечной микробиоты при достаточном уровне селена снижает активность инфламмасомы не только локально, но и системно. Это делает микроэлемент потенциально важным фактором профилактики хронических воспалительных состояний.

"Полученные данные позволяют по-новому взглянуть на противовоспалительные свойства селена. Мы видим, что его благотворное действие во многом обусловлено способностью регулировать активацию инфламмасомы NLRP3", — отметил главный научный сотрудник лаборатории молекулярной диетологии Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета Алексей Тиньков.

При этом ученые отдельно обращают внимание на риски. Селен не является универсальным средством, а его избыток токсичен для организма. Перед приемом добавок необходимы лабораторная проверка уровня селена и консультация с врачом для подбора безопасной дозировки.