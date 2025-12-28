Подросток рвётся встречать Новый год с друзьями — запрет может обернуться куда большими проблемами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Для многих семей разговор о новогодней ночи превращается в проверку границ: подросток хочет быть с друзьями, родители — сохранить контроль и спокойствие. Этот выбор редко ограничивается бытовым решением и часто перерастает в эмоциональный конфликт.

Празднование Нового года
Фото: ru.freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Празднование Нового года

Об этом сообщает психолог "Онлайн-школы № 1" Кира Гольдштейн, которая объяснила, как родителям действовать в такой ситуации без ущерба для отношений и безопасности.

Когда желание уйти — признак взросления

По словам специалиста, рано или поздно каждый родитель сталкивается с моментом, когда нужно признать: ребенок перестает быть маленьким. Решение отпустить подростка встречать Новый год вне дома должно опираться не на внешние сравнения, а на внутреннюю готовность взрослых. Речь идет о доверии, понимании привычек ребенка и уважении его интересов, подчеркивает Газета.Ru.

Кира Гольдштейн подчеркивает, что сама дата не провоцирует рискованное поведение.

"Рано или поздно каждый родитель оказывается перед выбором: удерживать подростка дома или признать, что он вырос. Давайте скажем откровенно: чтобы напиться и делать "плохие вещи", Новый год не нужен", — объяснила психолог.

По ее словам, если подросток склонен к опасным поступкам, календарный праздник не станет решающим фактором.

Почему друзья выходят на первый план

В подростковом возрасте общение со сверстниками становится ключевым элементом развития. Принадлежность к группе, общий опыт и чувство принятия помогают формировать самостоятельность и ответственность. Это не отказ от семьи, а естественное расширение круга значимых людей.

Эксперт отмечает, что запреты в этот период часто воспринимаются как недоверие и обесценивание чувств.

"Желание встретить праздник с друзьями — не про "они мне дороже, чем вы". Это про то, что мир подростка расширяется", — поясняет Гольдштейн.

В таких условиях уважение к выбору ребенка помогает выстроить диалог, который со временем укрепляет семейные отношения.

Запреты, доверие и границы безопасности

Жесткие ограничения, по словам психолога, редко дают ожидаемый эффект. Они могут привести к протесту, дистанции и скрытности. Отказ без объяснений усиливает ощущение нарушения личных границ, тогда как поддержка и взаимопонимание особенно важны именно в подростковом возрасте.

При этом доверие не исключает правил. Родителям важно заранее обсудить детали праздника: место, компанию, время возвращения.

Также стоит напомнить о запрете алкоголя до 18 лет, правилах общения с незнакомыми людьми и личной ответственности. Если выясняется, что подросток едет в незнакомое место без четкого плана, ограничения в таком случае становятся формой заботы, а не контроля.

Как снизить тревогу и сохранить контакт

Психолог советует проговаривать условия заранее и честно объяснять, что вопросы задаются ради безопасности. Важно договориться о способе связи, дать деньги на такси и напомнить, что ребенок может обратиться к родителям в любой момент. При этом не стоит нарушать договоренности постоянными звонками.

"Договоритесь о регулярных сообщениях, дайте деньги на такси, напомните ребенку, что он может позвонить вам в любой момент", — резюмировала психолог. Такой подход позволяет отпустить подростка без ощущения утраты контроля и сохранить доверие внутри семьи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
