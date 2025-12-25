Праздник с последствиями: новогодний стол, который незаметно бьёт по печени и желудку всю ночь

Жирные блюда и алкоголь на Новый год повышают риск переедания — врач Филюшкина

Пышное новогоднее застолье для многих становится не только символом праздника, но и испытанием для организма. Обилие жирных блюд, калорийных салатов и алкоголя нередко оборачивается тяжестью, дискомфортом и плохим самочувствием уже на следующий день. Как сделать так, чтобы праздничный стол радовал не только вкусом, но и не вредил здоровью, рассказала врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина в рамках спецпроекта "Дежурный врач".

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Новогодний стол

Почему новогодний стол становится нагрузкой для организма

В российских семьях новогодние праздники традиционно сопровождаются большим количеством еды и напитков. Причём речь чаще всего идёт о блюдах, которые сложно назвать лёгкими или полезными. Жирное мясо, майонезные салаты, копчёности и сладкие десерты создают серьёзную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу и печень.

"Из-за резкой смены рациона и переедания после праздников многие сталкиваются с тяжестью, тошнотой, вздутием и болями в животе", — отмечает врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

По словам специалиста, главная ошибка — попытка превратить новогодний ужин в гастрономический марафон, когда за короткое время человек съедает слишком много разнообразной и калорийной пищи.

Принцип умеренности: что должно быть на праздничном столе

Чтобы минимизировать вред для здоровья, врач советует придерживаться простого принципа: новогодние блюда не должны кардинально отличаться от привычного повседневного рациона. Резкие "перекосы" в сторону жирной и тяжёлой еды — основной фактор плохого самочувствия.

Оптимальный вариант — выбирать блюда с умеренной калорийностью и щадящими способами приготовления. Это позволяет сохранить вкус, но снизить нагрузку на органы пищеварения. Особенно важно учитывать этот момент людям с хроническими заболеваниями желудка, печени и поджелудочной железы.

Какое основное блюдо выбрать на Новый год

В качестве главного блюда специалист рекомендует отдавать предпочтение нежирным видам мяса и рыбе. Хорошим выбором станут:

говядина; птица (курица, индейка); рыба и морепродукты.

При этом способ приготовления играет ключевую роль. Запекание, тушение или приготовление на пару позволяют избежать избытка вредного жира, который неизбежно появляется при жарке. Такие блюда легче усваиваются и не вызывают ощущения тяжести.

Полезные гарниры и альтернатива привычным салатам

Гарнир также может быть не только вкусным, но и полезным. Вместо жареного картофеля и макарон врач советует обратить внимание на овощи и цельнозерновые продукты. Хорошо подойдут запечённые кабачки, баклажаны, перец, морковь, грибы, а также бурый рис, гречка или булгур. Эти продукты содержат клетчатку и растительный белок, которые поддерживают нормальную работу кишечника.

Отдельного внимания заслуживают традиционные новогодние салаты. Копчёную мясную нарезку можно заменить отварным языком или запечённым мясом. Даже привычный "Оливье" можно сделать менее тяжёлым: заменить ветчину куриной грудкой или индейкой, картофель — авокадо, а магазинный майонез — домашним соусом, греческим йогуртом или сметаной.

"Более полезной альтернативой становятся овощные салаты и винегрет с небольшим количеством нерафинированного растительного масла", — подчёркивает Анастасия Филюшкина.

Роль клетчатки и снижение калорийности

Свежие овощи, зелень и овощные нарезки — важная часть здорового праздничного стола. Они не только дополняют меню, но и помогают организму справляться с более сытными блюдами. Клетчатка поддерживает микрофлору кишечника и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, что особенно важно в период обильных застолий.

Кроме того, за счёт увеличения доли овощей снижается общая калорийность рациона. Это помогает избежать переедания и резких скачков сахара в крови, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Чем заменить сладкие напитки и десерты

Отдельный риск для здоровья представляют сладкие газированные напитки и магазинные соки. В них содержится большое количество сахара, который усиливает аппетит и создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Врач рекомендует заменить их домашними напитками: малосладким компотом из замороженных ягод или сухофруктов, морсом или холодным чаем с фруктами.

Праздничный десерт тоже можно сделать более полезным. Хорошая основа — творог низкой жирности, фрукты, ягоды и сухофрукты. Подойдут домашнее печенье без сахара, запечённые яблоки или груши с мёдом, орехами и корицей. Даже небольшой кусочек домашнего торта из качественных ингредиентов будет предпочтительнее покупного аналога с большим количеством сахара и трансжиров.

Как избежать переедания в новогоднюю ночь

По словам специалиста, профилактика переедания начинается ещё до праздничного вечера. Накануне не стоит голодать или пропускать приёмы пищи. Плотный завтрак, полноценный обед и лёгкий перекус вечером помогают снизить риск того, что за праздничным столом человек съест слишком много.

За самим застольем важно не стремиться попробовать абсолютно все блюда. Осознанный выбор и умеренные порции — залог хорошего самочувствия на следующий день.

Алкоголь и самочувствие: что важно помнить

Алкоголь остаётся одной из главных причин плохого самочувствия после праздников. Врач советует придерживаться одного вида напитков и ограничиваться небольшим количеством шампанского или лёгкого вина. Лучший вариант — полностью отказаться от спиртного, поскольку оно усиливает аппетит и провоцирует переедание.

Советы: как подготовиться к празднику

Продумайте меню заранее и исключите слишком жирные блюда. Выберите щадящие способы приготовления — запекание или тушение. Добавьте больше овощей и зелени. Замените сладкие напитки домашними альтернативами. Не пропускайте приёмы пищи перед праздником.

Популярные вопросы о здоровом новогоднем столе

Можно ли есть традиционные салаты на Новый год?

Да, но лучше изменить их состав и заправку, чтобы снизить калорийность.

Стоит ли полностью отказываться от сладкого?

Нет, важно лишь соблюдать меру и выбирать более полезные десерты.

Что лучше пить вместо алкоголя?

Домашние компоты, морсы и вода с фруктами — оптимальный вариант.

В итоге новогодний стол может быть не только вкусным и праздничным, но и безопасным для здоровья. Главное — помнить о мере, качестве продуктов и внимательном отношении к своему организму. Пусть праздник принесёт хорошее настроение, а не проблемы с самочувствием.