Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование яичной скорлупы в огороде может ухудшать рост растений — агрономы
ЕС использует антироссийскую риторику для подавления оппозиции – политолог Кашин
Поверхностные пилинги улучшают тон и текстуру кожи за сутки — Marianne
Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито
Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры
На Канарских островах численность морских ежей сократилась на 99,7% — Earth
Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми
Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Праздник с последствиями: новогодний стол, который незаметно бьёт по печени и желудку всю ночь

Жирные блюда и алкоголь на Новый год повышают риск переедания — врач Филюшкина
Здоровье

Пышное новогоднее застолье для многих становится не только символом праздника, но и испытанием для организма. Обилие жирных блюд, калорийных салатов и алкоголя нередко оборачивается тяжестью, дискомфортом и плохим самочувствием уже на следующий день. Как сделать так, чтобы праздничный стол радовал не только вкусом, но и не вредил здоровью, рассказала врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина в рамках спецпроекта "Дежурный врач".

Новогодний стол
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Новогодний стол

Почему новогодний стол становится нагрузкой для организма

В российских семьях новогодние праздники традиционно сопровождаются большим количеством еды и напитков. Причём речь чаще всего идёт о блюдах, которые сложно назвать лёгкими или полезными. Жирное мясо, майонезные салаты, копчёности и сладкие десерты создают серьёзную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, поджелудочную железу и печень.

"Из-за резкой смены рациона и переедания после праздников многие сталкиваются с тяжестью, тошнотой, вздутием и болями в животе", — отмечает врач по медицинской профилактике Анастасия Филюшкина.

По словам специалиста, главная ошибка — попытка превратить новогодний ужин в гастрономический марафон, когда за короткое время человек съедает слишком много разнообразной и калорийной пищи.

Принцип умеренности: что должно быть на праздничном столе

Чтобы минимизировать вред для здоровья, врач советует придерживаться простого принципа: новогодние блюда не должны кардинально отличаться от привычного повседневного рациона. Резкие "перекосы" в сторону жирной и тяжёлой еды — основной фактор плохого самочувствия.

Оптимальный вариант — выбирать блюда с умеренной калорийностью и щадящими способами приготовления. Это позволяет сохранить вкус, но снизить нагрузку на органы пищеварения. Особенно важно учитывать этот момент людям с хроническими заболеваниями желудка, печени и поджелудочной железы.

Какое основное блюдо выбрать на Новый год

В качестве главного блюда специалист рекомендует отдавать предпочтение нежирным видам мяса и рыбе. Хорошим выбором станут:

  1. говядина;
  2. птица (курица, индейка);
  3. рыба и морепродукты.

При этом способ приготовления играет ключевую роль. Запекание, тушение или приготовление на пару позволяют избежать избытка вредного жира, который неизбежно появляется при жарке. Такие блюда легче усваиваются и не вызывают ощущения тяжести.

Полезные гарниры и альтернатива привычным салатам

Гарнир также может быть не только вкусным, но и полезным. Вместо жареного картофеля и макарон врач советует обратить внимание на овощи и цельнозерновые продукты. Хорошо подойдут запечённые кабачки, баклажаны, перец, морковь, грибы, а также бурый рис, гречка или булгур. Эти продукты содержат клетчатку и растительный белок, которые поддерживают нормальную работу кишечника.

Отдельного внимания заслуживают традиционные новогодние салаты. Копчёную мясную нарезку можно заменить отварным языком или запечённым мясом. Даже привычный "Оливье" можно сделать менее тяжёлым: заменить ветчину куриной грудкой или индейкой, картофель — авокадо, а магазинный майонез — домашним соусом, греческим йогуртом или сметаной.

"Более полезной альтернативой становятся овощные салаты и винегрет с небольшим количеством нерафинированного растительного масла", — подчёркивает Анастасия Филюшкина.

Роль клетчатки и снижение калорийности

Свежие овощи, зелень и овощные нарезки — важная часть здорового праздничного стола. Они не только дополняют меню, но и помогают организму справляться с более сытными блюдами. Клетчатка поддерживает микрофлору кишечника и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, что особенно важно в период обильных застолий.

Кроме того, за счёт увеличения доли овощей снижается общая калорийность рациона. Это помогает избежать переедания и резких скачков сахара в крови, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Чем заменить сладкие напитки и десерты

Отдельный риск для здоровья представляют сладкие газированные напитки и магазинные соки. В них содержится большое количество сахара, который усиливает аппетит и создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу. Врач рекомендует заменить их домашними напитками: малосладким компотом из замороженных ягод или сухофруктов, морсом или холодным чаем с фруктами.

Праздничный десерт тоже можно сделать более полезным. Хорошая основа — творог низкой жирности, фрукты, ягоды и сухофрукты. Подойдут домашнее печенье без сахара, запечённые яблоки или груши с мёдом, орехами и корицей. Даже небольшой кусочек домашнего торта из качественных ингредиентов будет предпочтительнее покупного аналога с большим количеством сахара и трансжиров.

Как избежать переедания в новогоднюю ночь

По словам специалиста, профилактика переедания начинается ещё до праздничного вечера. Накануне не стоит голодать или пропускать приёмы пищи. Плотный завтрак, полноценный обед и лёгкий перекус вечером помогают снизить риск того, что за праздничным столом человек съест слишком много.

За самим застольем важно не стремиться попробовать абсолютно все блюда. Осознанный выбор и умеренные порции — залог хорошего самочувствия на следующий день.

Алкоголь и самочувствие: что важно помнить

Алкоголь остаётся одной из главных причин плохого самочувствия после праздников. Врач советует придерживаться одного вида напитков и ограничиваться небольшим количеством шампанского или лёгкого вина. Лучший вариант — полностью отказаться от спиртного, поскольку оно усиливает аппетит и провоцирует переедание.

Советы: как подготовиться к празднику

  1. Продумайте меню заранее и исключите слишком жирные блюда.
  2. Выберите щадящие способы приготовления — запекание или тушение.
  3. Добавьте больше овощей и зелени.
  4. Замените сладкие напитки домашними альтернативами.
  5. Не пропускайте приёмы пищи перед праздником.

Популярные вопросы о здоровом новогоднем столе

Можно ли есть традиционные салаты на Новый год?

Да, но лучше изменить их состав и заправку, чтобы снизить калорийность.

Стоит ли полностью отказываться от сладкого?

Нет, важно лишь соблюдать меру и выбирать более полезные десерты.

Что лучше пить вместо алкоголя?

Домашние компоты, морсы и вода с фруктами — оптимальный вариант.

В итоге новогодний стол может быть не только вкусным и праздничным, но и безопасным для здоровья. Главное — помнить о мере, качестве продуктов и внимательном отношении к своему организму. Пусть праздник принесёт хорошее настроение, а не проблемы с самочувствием.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Шоу-бизнес
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Последние материалы
Поверхностные пилинги улучшают тон и текстуру кожи за сутки — Marianne
Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито
Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры
На Канарских островах численность морских ежей сократилась на 99,7% — Earth
Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances
Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Для экспорта муки ключевая компетенция — понимание регуляторной среды — Елена Виллер
Жирные блюда и алкоголь на Новый год повышают риск переедания — врач Филюшкина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.