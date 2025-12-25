20% отсутствующих — и двери закрыты: карантин в Ростовской области включили по тревожному сценарию

В Ростовской области закрыли школу и детский сад при росте ОРВИ и гриппа

В Ростовской области фиксируют рост заболеваемости сезонными инфекциями, из-за чего в отдельных учебных заведениях уже приостанавливают занятия. Классы в школах и группы в детских садах временно закрывают, если число заболевших превышает допустимые значения. Ситуация вызывает вопросы у родителей: можно ли не идти в школу и стоит ли говорить о начале эпидемии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 дети в школе

Что происходит с заболеваемостью на Дону

По данным санитарных врачей, на 51-й неделе 2025 года количество случаев ОРВИ, гриппа и других респираторных инфекций в регионе продолжило расти по сравнению с предыдущим периодом. Особенно заметное увеличение зарегистрировано среди подростков 15 лет и детей в возрасте от 7 до 14 лет. В этих группах показатели незначительно превысили пороговые значения, однако конкретные цифры в ведомстве не уточнили.

Эксперты не исключают, что речь может идти именно об эпидемиологическом пороге. В таком случае специалисты говорят не о единичных вспышках, а о начале организованного распространения инфекции в детских коллективах, прежде всего среди школьников.

Какие вирусы сейчас циркулируют в регионе

В Ростовской области в основном выявляют респираторные вирусы негриппозной этиологии. К ним относятся:

парагрипп;

аденовирус;

риновирус;

сезонный коронавирус;

РС-вирус;

бокавирус.

При этом фиксируются и случаи гриппа — преимущественно вируса группы А (H3N2), известного как "гонконгский грипп". Именно он чаще других дает осложнения и тяжёлое течение болезни, особенно при несоблюдении постельного режима и позднем обращении к врачу.

Возможные осложнения и жалобы пациентов

В последние дни в СМИ появлялись сообщения о необычных симптомах у заболевших гриппом А — в частности, о нарушениях зрения. Пациенты жаловались на "туман" перед глазами, расфокусировку и двоение, которые возникали на третий-пятый день болезни.

По информации РИА "Новости", главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов подтвердил, что подобные симптомы действительно возможны.

"Осложнения со стороны органов зрения наблюдаются в редких случаях и обычно связаны с прямым воздействием вируса или реакцией иммунной системы. В большинстве ситуаций такие нарушения носят временный характер и проходят после выздоровления", — отметил специалист.

В перечень потенциальных осложнений также входят пневмония, бронхит, отёк лёгких, нарушения сердечного ритма, менингит и даже хроническая обструктивная болезнь лёгких. Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют не переносить грипп "на ногах".

Почему закрывают школы и детские сады

Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионе усилили профилактические меры. Во всех образовательных учреждениях ввели так называемые "утренние фильтры" — ежедневный осмотр детей и персонала перед началом занятий. Его цель — не допускать в коллективы тех, у кого есть признаки респираторного заболевания.

Если по итогам таких проверок в школе или детском саду отсутствуют не менее 20% детей из-за гриппа, ОРВИ или COVID-19, учебный процесс временно приостанавливают. По этой причине в Ростовской области уже закрыли один детский сад и одну школу. Кроме того, на карантин отправили шесть групп в детсадах и 64 класса в 23 школах региона, сообщает rostovgazeta.ru.

Можно ли не идти в школу официально

Решение о приостановке занятий принимается администрацией учреждения совместно с Роспотребнадзором. Самостоятельно "объявить каникулы" родители не могут, однако при наличии симптомов болезни ребёнка обязаны оставить дома и обратиться к врачу. Это правило действует даже при лёгком насморке или кашле.

Специалисты подчёркивают: чем строже соблюдаются эти меры, тем выше шанс избежать массовых карантинов и полного закрытия учебных заведений.

Какие меры вводят помимо образования

Аналогичные ограничения и рекомендации распространяются и на другие социальные учреждения. Руководителям предприятий советуют усилить профилактику, не допускать на рабочие места заболевших сотрудников, чаще проветривать помещения и соблюдать дезинфекционный режим.

В торговых центрах и местах массового скопления людей рекомендовано регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, а также устанавливать рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Эти меры направлены на снижение вирусной нагрузки в общественных пространствах и защиту наиболее уязвимых групп населения.