Пренебрежение, которое обходится дорого: что чаще всего провоцирует гайморит

Холод провоцирует воспаление гайморовых пазух — врач Зайцев
Здоровье

Гайморит нередко возникает после переохлаждения или при нарушениях строения полости носа. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал руководитель лор-клиники Доктора Зайцева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Аллергия, насморк
Фото: pixabay.com by Mojpe-885231, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аллергия, насморк

По словам специалиста, воспаление гайморовых пазух часто связано не только с простудой, но и с анатомическими особенностями — например, сужением соустья, через которое обеспечивается вентиляция. Без доступа воздуха пазуха не получает достаточно кислорода, и заболевание становится хроническим.

"Вылечить гайморит можно. Для этого нужно создать условия, чтобы гайморова пазуха полноценно получала кислород, напитывалась им. Если эти условия не будут созданы, то полностью избавиться от болезни не получится. В таком случае максимум, чего можно добиться, — это стойкой ремиссии", — отметил Зайцев.

Он подчеркнул, что для нормальной работы пазухи необходимо сохранить дренажную и вентиляционную функции. Нарушение оттока слизи и недостаток кислорода создают идеальные условия для воспаления, поэтому профилактика особенно важна.

"Важное условие — не переохлаждать организм. Нужно носить шапку, теплую обувь, перчатки, закрывать шею и лицо в мороз. Также важно беречь нос от травм, ведь искривленная перегородка или последствия удара мешают полноценному дыханию. И чем раньше пациент обратится к врачу, тем выше шансы вылечить гайморит без серьезных последствий", — пояснил врач.

Зайцев добавил, что при склонности к гаймориту эффективной профилактической процедурой может стать радиоволновая коагуляция нижних носовых раковин. Она предотвращает отек и обеспечивает свободное дыхание, снижая риск повторных воспалений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
