Новогодний стол превращается в яд: один секретный ингредиент спасёт желудок от праздничного бедствия

Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска

Праздничные столы в конце декабря легко превращают отдых в испытание для организма. В 2026 год многие входят с плотным графиком встреч, застолий и поздних ужинов. При этом сохранить хорошее самочувствие реально, если заранее продумать режим и меню.

Как пережить новогодние застолья без тяжести и "отката"

Врач советует опираться на базовые вещи, которые чаще всего страдают в праздники: сон, движение и вода. Когда мы недосыпаем и мало двигаемся, пищеварение замедляется, а чувство усталости накапливается быстрее — даже если питание кажется "раз в год можно".

Отдельный акцент — на более лёгком составе тарелки. Продукты с клетчаткой помогают пищеварению работать ровнее и могут снижать ощущение тяжести, а полезные жиры (например, из рыбы и орехов) делают рацион более сбалансированным на фоне обилия сладкого и жирных блюд.

"Они помогают ЖКТ быстрее перерабатывать пищу, а печени — эффективно работать над детоксикацией", — пояснила терапевт, старший консультант Coral Club Елена Мановска.

Что поменять в меню, если на столе много "классики"

В праздники традиционно лидируют салаты с майонезом, закуски, жаркое и десерты. Чтобы не перегружать желудок, врач предлагает не "запрещать" любимое, а облегчать часть блюд: добавлять свежие овощи, листовую зелень, орехи, а тяжёлые заправки заменять на варианты на основе йогурта или оливкового масла.

Такой подход удобен ещё и тем, что не требует экзотических продуктов. Достаточно, чтобы на столе рядом с горячим были овощные тарелки, зелень, фрукты и более лёгкие соусы — это работает как мягкий баланс к плотным блюдам.

Вода, сон и движение: три опоры праздничного режима

Про воду легко забыть, когда день состоит из встреч и тостов, но обезвоживание ухудшает самочувствие и может усиливать ощущение усталости. Сон — второй слабый пункт: поздние посиделки и "догоняющие" сериалы сбивают режим, поэтому врач советует убирать гаджеты за час-полтора до сна.

Третья опора — умеренная активность. Прогулка на свежем воздухе, привычная тренировка без перегибов, лёгкая разминка утром помогают поддерживать тонус и не превращать январские дни в сплошное лежание.

Сравнение: майонезные салаты и более лёгкие версии

Майонезные салаты дают насыщенный вкус, но часто оказываются тяжёлыми из-за сочетания жирной заправки и большого объёма. Более лёгкие варианты со свежими овощами, зеленью и орехами обычно проще воспринимаются, а домашние соусы на йогурте или заправка с оливковым маслом помогают сохранить "праздничность" без лишней тяжести.

Плюсы и минусы стратегии "не запрещать, а балансировать"

Такой подход хорошо работает в реальной жизни, где на праздники приходится и готовка, и гости, и поездки.

Плюсы: не требует жёстких ограничений; помогает поддерживать энергию за счёт сна, воды и движения; снижает риск переедания, когда на столе есть лёгкие альтернативы.

Минусы: нужен минимальный план (что добавить на стол и когда гулять); в компании сложнее удерживать режим; при хронических проблемах ЖКТ иногда требуется индивидуальная схема питания.

Как провести праздники спокойнее для организма

Добавьте к каждому застолью "обязательную" лёгкую часть: овощи, зелень, фрукты, орехи. Часть майонеза замените: йогуртовый соус, оливковое масло, лимонная заправка. Держите воду под рукой в течение дня, а не только за столом. Планируйте прогулку после плотного приёма пищи: хотя бы 20-30 минут. Старайтесь ложиться спать без гаджетов за 60-90 минут до сна. Если есть привычные тренировки, сохраняйте их в умеренном режиме без "компенсаций" и перегрузок.

Популярные вопросы о здоровье в новогодние праздники

Как выбрать блюда, чтобы не было тяжести?

Соберите тарелку из двух частей: сначала овощи и зелень, затем горячее и закуски. Так легче контролировать объём и не перегружать ЖКТ.

Сколько воды пить в праздники?

Ориентируйтесь на регулярность в течение дня: несколько порций воды между приёмами пищи обычно работают лучше, чем "залпом" вечером.

Что лучше: тренироваться как обычно или сделать паузу?

Если вы уже тренируетесь, чаще полезнее сохранить привычный ритм в лёгком формате и добавить прогулки, чем устраивать резкие перерывы или "жёсткие отработки".