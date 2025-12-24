Новогодний стол превращается в яд: один секретный ингредиент спасёт желудок от праздничного бедствия

Праздничные столы в конце декабря легко превращают отдых в испытание для организма. В 2026 год многие входят с плотным графиком встреч, застолий и поздних ужинов. При этом сохранить хорошее самочувствие реально, если заранее продумать режим и меню.
Об этом сообщает "Белновости" со ссылкой на терапевта, старшего консультанта Coral Club Елену Мановску.
Врач советует опираться на базовые вещи, которые чаще всего страдают в праздники: сон, движение и вода. Когда мы недосыпаем и мало двигаемся, пищеварение замедляется, а чувство усталости накапливается быстрее — даже если питание кажется "раз в год можно".
Отдельный акцент — на более лёгком составе тарелки. Продукты с клетчаткой помогают пищеварению работать ровнее и могут снижать ощущение тяжести, а полезные жиры (например, из рыбы и орехов) делают рацион более сбалансированным на фоне обилия сладкого и жирных блюд.
"Они помогают ЖКТ быстрее перерабатывать пищу, а печени — эффективно работать над детоксикацией", — пояснила терапевт, старший консультант Coral Club Елена Мановска.
В праздники традиционно лидируют салаты с майонезом, закуски, жаркое и десерты. Чтобы не перегружать желудок, врач предлагает не "запрещать" любимое, а облегчать часть блюд: добавлять свежие овощи, листовую зелень, орехи, а тяжёлые заправки заменять на варианты на основе йогурта или оливкового масла.
Такой подход удобен ещё и тем, что не требует экзотических продуктов. Достаточно, чтобы на столе рядом с горячим были овощные тарелки, зелень, фрукты и более лёгкие соусы — это работает как мягкий баланс к плотным блюдам.
Про воду легко забыть, когда день состоит из встреч и тостов, но обезвоживание ухудшает самочувствие и может усиливать ощущение усталости. Сон — второй слабый пункт: поздние посиделки и "догоняющие" сериалы сбивают режим, поэтому врач советует убирать гаджеты за час-полтора до сна.
Третья опора — умеренная активность. Прогулка на свежем воздухе, привычная тренировка без перегибов, лёгкая разминка утром помогают поддерживать тонус и не превращать январские дни в сплошное лежание.
Майонезные салаты дают насыщенный вкус, но часто оказываются тяжёлыми из-за сочетания жирной заправки и большого объёма. Более лёгкие варианты со свежими овощами, зеленью и орехами обычно проще воспринимаются, а домашние соусы на йогурте или заправка с оливковым маслом помогают сохранить "праздничность" без лишней тяжести.
Такой подход хорошо работает в реальной жизни, где на праздники приходится и готовка, и гости, и поездки.
Добавьте к каждому застолью "обязательную" лёгкую часть: овощи, зелень, фрукты, орехи.
Часть майонеза замените: йогуртовый соус, оливковое масло, лимонная заправка.
Держите воду под рукой в течение дня, а не только за столом.
Планируйте прогулку после плотного приёма пищи: хотя бы 20-30 минут.
Старайтесь ложиться спать без гаджетов за 60-90 минут до сна.
Если есть привычные тренировки, сохраняйте их в умеренном режиме без "компенсаций" и перегрузок.
Соберите тарелку из двух частей: сначала овощи и зелень, затем горячее и закуски. Так легче контролировать объём и не перегружать ЖКТ.
Ориентируйтесь на регулярность в течение дня: несколько порций воды между приёмами пищи обычно работают лучше, чем "залпом" вечером.
Если вы уже тренируетесь, чаще полезнее сохранить привычный ритм в лёгком формате и добавить прогулки, чем устраивать резкие перерывы или "жёсткие отработки".
