Зелёный чай крадёт силы прямо во время обеда: привычка, которая блокирует усвоение железа

Зеленый чай во время еды снижает усвоение железа на 25–65 процентов — Белновости
Здоровье

Зелёный чай многим кажется идеальным напитком для бодрости и здоровья. Но одна привычка способна свести на нет часть пользы даже от "правильного" рациона. Речь о том, чтобы пить его прямо во время еды.

Зелёный чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёный чай

Почему зелёный чай может "забирать" силы

Главная причина — полифенолы: танины и катехины. Они могут связывать железо из пищи в кишечнике, из-за чего минерал хуже всасывается и в меньшем количестве попадает в кровь. На практике это особенно заметно, когда напиток сопровождает блюда, богатые железом: мясо, печень, бобовые, гречку и другие продукты из "железного" списка.

В материале отмечается, что снижение усвоения железа на фоне чая, по оценкам специалистов, может достигать 25-65 процентов. Для людей с анемией, хронической усталостью или пограничными показателями гемоглобина это становится чувствительным фактором: рацион вроде бы полноценный, а энергии всё равно не хватает.

Кому стоит быть внимательнее

Сильнее всего привычка "чай к обеду" бьёт по тем, у кого потребность в железе выше. В группе риска часто оказываются женщины и подростки: при дефиците могут появляться слабость, бледность, головокружения и ощущение, что восстановление после нагрузки даётся тяжелее. Логика проста: железо нужно для гемоглобина, а значит — для переноса кислорода и нормального кислородного обмена.

Отдельно врачи напоминают о беременных: зелёный чай может мешать усвоению фолиевой кислоты, важной для развития плода. Поэтому в этот период особенно важно следить не только за выбором продуктов, но и за тем, чем вы запиваете еду. Об этом сообщает "Белновости".

Как пить чай, чтобы не мешать питанию

Полностью отказываться от зелёного чая обычно не требуется. Специалисты советуют сместить время: чашка за час до еды или через два часа после трапезы, как правило, не создаёт проблемы для усвоения микроэлементов. Так напиток сохраняет антиоксидантные свойства, а железо из мяса, рыбы, бобовых и овощей усваивается эффективнее.

Есть и практичный приём: витамин C способен частично компенсировать действие танинов. Лимон в кружке или цитрус после еды помогают организму лучше "забрать" железо из рациона. Если же речь идёт о выраженной анемии и идёт лечение, врачи могут рекомендовать временно исключить чай, чтобы восстановление шло быстрее.

Сравнение: зелёный чай с едой и зелёный чай отдельно от приёмов пищи

Когда зелёный чай пьют во время обеда, он чаще работает как "барьер" для железа: особенно для железа из растительных источников, которое и так усваивается сложнее. Если же перенести напиток на перекус или утреннюю паузу, баланс меняется: вы сохраняете привычку и вкус, но снижаете риск того, что микроэлементы из мяса, рыбы, бобовых и круп "пройдут мимо".

Плюсы и минусы зелёного чая в рационе

Зелёный чай может быть удачной частью здорового образа жизни, если учитывать контекст. Он хорошо вписывается в дневной режим, заменяет сладкие напитки и поддерживает ощущение лёгкости. Но при некоторых сценариях становится "палкой о двух концах".

  • Плюсы: антиоксидантные свойства; приятная альтернатива десертным напиткам; помогает держать привычку к регулярному питьевому режиму.
  • Минусы: при употреблении вместе с едой может снижать усвоение железа; при дефицитах усиливает риск слабости и быстрой утомляемости; беременным стоит учитывать возможное влияние на усвоение фолиевой кислоты.

Как пить зелёный чай без потерь для железа

  1. Перенесите чай на время между приёмами пищи: за 60 минут до еды или через 2 часа после.

  2. Если любите чай после обеда, выбирайте поздний вариант — ближе к перекусу.

  3. Добавьте источник витамина C: лимон в чай или цитрус/ягоды после трапезы.

  4. При симптомах дефицита (слабость, бледность, головокружение) сдайте анализы и обсудите режим с врачом.

  5. Если вы лечите анемию, временно уберите чай из "пищевого окна", чтобы терапия не тормозилась.

Популярные вопросы о зелёном чае и железе

Правда ли, что чай "вымывает" железо?

Он не "вымывает" минерал из организма напрямую, но может мешать его усвоению из пищи, если пить напиток одновременно с едой.

Сколько времени выдерживать между едой и чаем?

Чаще всего рекомендуют зелёный чай за час до приёма пищи или через два часа после, чтобы не снижать поступление железа.

Что лучше при склонности к анемии: зелёный чай или напитки с витамином C?

В период, когда важно поддержать железо, логичнее выбирать варианты с витамином C рядом с приёмом пищи, а зелёный чай переносить на перекусы и отдельные паузы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
