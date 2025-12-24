Золотое правило окрашивания: как часто можно менять цвет волос без ущерба для их здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье » Красота

Безопасность окрашивания зависит не от частоты процедур, а от состава краски и состояния волос. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, член Международной Трихологической Ассоциации Владислав Ткачев.

Фото окрашивания в блонд
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Фото окрашивания в блонд

Он пояснил, что частота окрашивания зависит от типа краски и состояния волос. Агрессивные красители, которые радикально меняют цвет, наносят больший вред и требуют осторожности. Однако при здоровых волосах и правильном подборе состава процедура не несет серьезного риска.

"Если речь идет об агрессивных красках, которыми радикально меняют цвет, то окрашивание проводят по мере отрастания корней. Это допустимо, если волосы не пересушены и не ломкие. Основные проблемы возникают, когда структура волос уже повреждена — в этом случае окрашивание стоит отложить. Кожа головы, как правило, переносит краску без осложнений, за исключением случаев аллергических реакций или контактного дерматита", — отметил трихолог.

Он добавил, что тяжелые аллергические реакции после окрашивания встречаются крайне редко, однако легкие формы раздражения кожи головы — довольно частое явление. По словам специалиста, их появление связано не столько с составом краски, сколько с индивидуальной реакцией организма. В таких случаях важно не игнорировать симптомы и уделять внимание восстановлению кожи головы, для этого используются средства, которые подбирает специалист.

"В исключительных случаях возможен отек и затруднение дыхания, но это крайне редкие ситуации. Чаще после окрашивания наблюдаются сухость, покраснение или шелушение кожи головы, которые проходят за несколько дней. Чтобы поддерживать волосы здоровыми, важно использовать ухаживающие средства с увлажняющими компонентами — церамидами, аминокислотами, жирными кислотами и гиалуроновой кислотой", — заключил Ткачев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
