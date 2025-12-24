Память перестанет ускользать, а мозг помолодеет: простая привычка защитит разум от ядовитого гормона

Смех улучшает память за счет снижения кортизола — ученые Стэнфорда

Смех чаще воспринимают как быстрый способ поднять настроение, но у него есть и физиологическая "обратная сторона" — он заметно затрагивает работу сердца, мозга, лёгких и мышц. Эксперты отмечают, что приступы искреннего смеха действуют как короткая тренировка: организм начинает активнее потреблять кислород, а нервная система получает мощный сигнал на переключение из режима напряжения в режим восстановления.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка смеется

Кислород и эндорфины как "механика" смеха

Во время смеха повышается потребление кислорода, а сердце, лёгкие и мышцы включаются в более интенсивную работу. Одновременно мозг усиливает выработку эндорфинов — это создаёт не только эмоциональное облегчение, но и нейрохимический эффект. В материале подчёркивается, что подобный всплеск активности воспринимается организмом как полезная стимуляция, а не как перегрузка.

Более того, реакция затрагивает сразу несколько систем. Смех запускает цепочку процессов, которые одновременно улучшают самочувствие и поддерживают тонус. Поэтому "хорошее настроение" в данном случае становится не просто психологическим бонусом, а отражением конкретных физиологических изменений.

Мозг, кортизол и память

Отдельное внимание эксперты уделяют влиянию смеха на мозг. По их словам, регулярные эпизоды смеха связаны с уменьшением проявлений депрессии, тревоги и бессонницы, а также могут улучшать память. "Помимо облегчения депрессии, тревоги и бессонницы, исследования также показывают, что смех может улучшить память", — говорят эксперты из Стэнфордского университета.

В объяснении фигурирует кортизол — гормон стресса, который при хроническом воздействии, как отмечается, может приводить к старению гиппокампа. Этот отдел мозга отвечает за воспоминания и обучение, поэтому его состояние напрямую связано с когнитивными возможностями. Эксперты указывают: смех помогает противодействовать процессам, связанным со стрессом, и тем самым поддерживать эффективность работы мозга и качество жизни.

Сердце, сосуды и "спонтанная тренировка"

Сердечно-сосудистая система, по данным материала, тоже реагирует на смех как на полезную нагрузку. Приступы смеха описываются как своеобразная спонтанная тренировка, которая выходит за пределы ощущений в области живота. В частности, здоровым образом реагируют артерии головного мозга, что может улучшать кровоток.

Такая динамика рассматривается как фактор, способный укреплять здоровье в долгосрочной перспективе. Смех в этом контексте — не случайная эмоция, а действие, затрагивающее сосудистые реакции. И если он возникает регулярно, эффект может складываться в более устойчивый физиологический результат. Об этом сообщает transsibinfo.com.

Мышцы и дыхательная система

Мышцы во время сильного смеха интенсивно сокращаются, а затем наступает выраженное расслабление. "Хороший, искренний смех снимает физическое напряжение и стресс, оставляя ваши расслабленными до 45 минут", — говорится в исследовании, проведенном журналом Heart Views. Такой механизм делает смех естественным способом сбросить накопившееся напряжение.

Лёгкие, как отмечают эксперты, тоже получают свою тренировку. Во время смеха они избавляются от застоявшегося воздуха, и в дыхательную систему поступает больше кислорода. В тексте поясняется, что смех способствует расширению альвеол — крошечных воздушных мешочков в лёгких, — а значит, увеличивается площадь кислородного обмена и улучшается насыщение кислородом.