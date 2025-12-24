Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Технологический суверенитет выявил дефицит кадров — юрист Панкратов
Бежевые диваны букле теряют популярность: в 2026 году их заменяет цветной вельвет
Маска из овсянки и миндального масла подходит для сухой кожи — Be Beautiful
Иван Охлобыстин заявил, что не хочет участвовать в "клюкве"
Непоследовательное воспитание детей может привести к трагедии — психолог Абравитова
Операторы зарядок теряют до 8 тыс евро из-за краж кабелей — AUTO BILD
Решение по финансированию Украины привело к расколу в ЕС — политолог Оленченко
Праздничные ярмарки удваивают выручку — CNBC Make It
ЕС неспособен атаковать Калининград — военный эксперт Михайлов

Праздник с хлопком и поездка в травмпункт: чем опасно неправильное открытие шампанского

Безопасный способ открытия шампанского описал травматолог Дьячков
Здоровье

Шампанское давно стало неотъемлемой частью новогоднего стола, но за праздничной традицией скрывается реальная опасность. Вылетевшая пробка способна за доли секунды превратить праздник в повод для обращения к врачам.

Шампанское
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шампанское

О том, как снизить риск травм и что делать, если несчастный случай всё же произошёл, сообщает эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков.

Как правильно открывать бутылку

По словам специалиста, главное правило при открывании шампанского — отказ от резких движений и эффектных хлопков. Безопасность окружающих должна быть важнее зрелищности момента. Врач подчёркивает, что большинство травм происходит именно из-за спешки и неправильного положения бутылки.

"Нужно держать бутылку под углом примерно 45° от себя и окружающих, что поможет направить давление газа вверх, а не в сторону", — объяснил врач-травматолог-ортопед.

Он также отметил, что пробку лучше придерживать полотенцем или салфеткой, чтобы контролировать её движение и избежать выскальзывания.

Эксперт уточнил, что при открывании следует поворачивать не пробку, а саму бутылку. Такой способ позволяет постепенно снизить давление внутри и минимизировать риск резкого "выстрела". Горлышко при этом необходимо направлять в безопасную зону — туда, где нет людей, отмечает Газета.Ru.

Действия при травме глаза

Если избежать травмы не удалось и пробка попала в глаз, действовать нужно немедленно. Врач подчёркивает, что любые попытки потереть глаз могут усугубить повреждение. Даже при кажущемся облегчении ситуация может быть серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

"Если пострадал глаз, нельзя ни в коем случае трогать и тереть его", — предупредил Дмитрий Дьячков.

По его словам, важно закрыть здоровый глаз, чтобы снизить подвижность травмированного, а затем накрыть пострадавшую область стерильной салфеткой.

Эксперт настаивает на срочном обращении к офтальмологу или в травмпункт, независимо от времени суток. Даже в новогоднюю ночь медицинские учреждения продолжают работать, а ушиб может привести к повреждению роговицы или сетчатки.

Удары в тело и помощь детям

При попадании пробки в грудь, шею или лицо рекомендуется сразу приложить холод через ткань на 15-20 минут. Это помогает снизить риск отёка и образования гематомы. Особое внимание следует уделять ударам в область головы.

Врач отметил, что при появлении сильной боли, головокружения или нарушений зрения необходимо срочно обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую. Отдельно он подчеркнул опасность подобных травм для детей, чьи ткани более уязвимы. Даже при отсутствии выраженных жалоб ребёнка следует показать врачу.

Ошибки, которые усугубляют состояние

Травматолог напомнил, что некоторые действия после удара могут только навредить. В первую очередь запрещено растирать или прогревать место ушиба, так как это усиливает воспаление и отёк. Особую опасность представляют ситуации, когда бутылка разбилась, а осколки стекла попали в кожу или глаза.

"Если бутылка при открывании разбилась, и осколки стекла попали на кожу или глаза, их не стоит вытаскивать самостоятельно", — заявил Дмитрий Дьячков.

В таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Эксперт добавил, что попытки "не портить праздник" и отложить визит к специалисту могут привести к тяжёлым последствиям, включая потерю зрения, особенно при травмах глаза.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Медвежьи шаги снижают нагрузку на поясничный отдел
Новости спорта
Медвежьи шаги снижают нагрузку на поясничный отдел
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Новости спорта
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Технологический суверенитет выявил дефицит кадров — юрист Панкратов
Бежевые диваны букле теряют популярность: в 2026 году их заменяет цветной вельвет
Маска из овсянки и миндального масла подходит для сухой кожи — Be Beautiful
Иван Охлобыстин заявил, что не хочет участвовать в "клюкве"
Непоследовательное воспитание детей может привести к трагедии — психолог Абравитова
Пыль на листьях растений снижает фотосинтез и ухудшает рост
Операторы зарядок теряют до 8 тыс евро из-за краж кабелей — AUTO BILD
Решение по финансированию Украины привело к расколу в ЕС — политолог Оленченко
Кошки запоминают людей после повторных встреч или испуга — Scientific Reports
Праздничные ярмарки удваивают выручку — CNBC Make It
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.