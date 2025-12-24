Праздник с хлопком и поездка в травмпункт: чем опасно неправильное открытие шампанского

Безопасный способ открытия шампанского описал травматолог Дьячков

Шампанское давно стало неотъемлемой частью новогоднего стола, но за праздничной традицией скрывается реальная опасность. Вылетевшая пробка способна за доли секунды превратить праздник в повод для обращения к врачам.

О том, как снизить риск травм и что делать, если несчастный случай всё же произошёл, сообщает эксперт ГУТА КЛИНИК, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков.

Как правильно открывать бутылку

По словам специалиста, главное правило при открывании шампанского — отказ от резких движений и эффектных хлопков. Безопасность окружающих должна быть важнее зрелищности момента. Врач подчёркивает, что большинство травм происходит именно из-за спешки и неправильного положения бутылки.

"Нужно держать бутылку под углом примерно 45° от себя и окружающих, что поможет направить давление газа вверх, а не в сторону", — объяснил врач-травматолог-ортопед.

Он также отметил, что пробку лучше придерживать полотенцем или салфеткой, чтобы контролировать её движение и избежать выскальзывания.

Эксперт уточнил, что при открывании следует поворачивать не пробку, а саму бутылку. Такой способ позволяет постепенно снизить давление внутри и минимизировать риск резкого "выстрела". Горлышко при этом необходимо направлять в безопасную зону — туда, где нет людей, отмечает Газета.Ru.

Действия при травме глаза

Если избежать травмы не удалось и пробка попала в глаз, действовать нужно немедленно. Врач подчёркивает, что любые попытки потереть глаз могут усугубить повреждение. Даже при кажущемся облегчении ситуация может быть серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

"Если пострадал глаз, нельзя ни в коем случае трогать и тереть его", — предупредил Дмитрий Дьячков.

По его словам, важно закрыть здоровый глаз, чтобы снизить подвижность травмированного, а затем накрыть пострадавшую область стерильной салфеткой.

Эксперт настаивает на срочном обращении к офтальмологу или в травмпункт, независимо от времени суток. Даже в новогоднюю ночь медицинские учреждения продолжают работать, а ушиб может привести к повреждению роговицы или сетчатки.

Удары в тело и помощь детям

При попадании пробки в грудь, шею или лицо рекомендуется сразу приложить холод через ткань на 15-20 минут. Это помогает снизить риск отёка и образования гематомы. Особое внимание следует уделять ударам в область головы.

Врач отметил, что при появлении сильной боли, головокружения или нарушений зрения необходимо срочно обратиться за медицинской помощью или вызвать скорую. Отдельно он подчеркнул опасность подобных травм для детей, чьи ткани более уязвимы. Даже при отсутствии выраженных жалоб ребёнка следует показать врачу.

Ошибки, которые усугубляют состояние

Травматолог напомнил, что некоторые действия после удара могут только навредить. В первую очередь запрещено растирать или прогревать место ушиба, так как это усиливает воспаление и отёк. Особую опасность представляют ситуации, когда бутылка разбилась, а осколки стекла попали в кожу или глаза.

"Если бутылка при открывании разбилась, и осколки стекла попали на кожу или глаза, их не стоит вытаскивать самостоятельно", — заявил Дмитрий Дьячков.

В таких случаях необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Эксперт добавил, что попытки "не портить праздник" и отложить визит к специалисту могут привести к тяжёлым последствиям, включая потерю зрения, особенно при травмах глаза.