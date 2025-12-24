Согревают лишь на словах: зимние спасатели, от которых организму становится только хуже

Зима часто проверяет организм на прочность — морозом, перепадами температур и сезонными вирусами. Многие привычные способы "быстрой помощи" на самом деле могут усугубить состояние. Врачи предупреждают: некоторые популярные методы опасны и при простуде, и при переохлаждении.
Обморожение — это не просто покраснение или онемение, а повреждение тканей, которые в этот момент особенно уязвимы. Попытка растереть щеки или руки снегом приводит к микротравмам кожи и капилляров, а холод лишь продлевает воздействие низкой температуры. В результате поражение может стать глубже и серьезнее.
"Кожа при обморожении находится в уязвимом состоянии. Растирая ее грубым снегом, вы наносите дополнительные микротравмы и усугубляете поражение", — отмечает ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.
Правильная тактика — постепенное согревание. Нужно зайти в теплое помещение, наложить сухую термоизолирующую повязку и дать пострадавшему теплое, но не горячее питье. Использование грелок, горячей воды и интенсивных растираний недопустимо. Если степень обморожения вызывает сомнения, без осмотра врача не обойтись.
Горячие ванны для ног, ингаляции и горчичники часто воспринимаются как безобидный способ "пропотеть". Однако при температуре выше 38 °C такие процедуры создают дополнительную нагрузку на организм, который уже борется с инфекцией. Это может привести к перегреву и резкому ухудшению самочувствия.
Особую опасность горячий пар представляет для дыхательных путей. Он способен вызвать ожог слизистой, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями. Вместо этого специалисты советуют снизить активность, соблюдать постельный режим и обеспечить приток свежего воздуха в комнате.
Аскорбиновая кислота давно считается символом борьбы с простудой, но научные данные не подтверждают ее "чудодейственный" эффект в больших дозах. Прием высоких количеств витамина C не сокращает продолжительность болезни и не защищает от заражения.
"Многочисленные исследования показали, что прием больших доз витамина С не предотвращает заболевание и может навредить", — говорится в комментарии специалиста.
Избыточное количество аскорбинки способно вызвать раздражение слизистой желудка и аллергические реакции. Более безопасный и эффективный путь — получать витамин C из продуктов: цитрусовых, болгарского перца, шиповника. Вопрос о приеме витаминов и добавок лучше обсуждать с врачом.
Некоторые методы выглядят логичными, но на практике работают против организма. Растирание снегом усиливает повреждение кожи, а тепловые процедуры при температуре перегружают систему терморегуляции. Безопасные альтернативы — постепенное согревание, покой, обильное питье и жаропонижающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, в рекомендованных дозах.
Домашние способы кажутся доступными и быстрыми, но у них есть обратная сторона.
Можно ли парить ноги без температуры?
При нормальной температуре тела такие процедуры допустимы, но только при отсутствии хронических заболеваний и после консультации с врачом.
Что лучше при простуде — витамины или еда?
Предпочтение стоит отдавать продуктам питания, богатым витаминами, а добавки использовать только по рекомендации специалиста.
Когда обязательно обращаться к врачу?
Если есть подозрение на обморожение средней или тяжелой степени, высокая температура держится несколько дней или состояние резко ухудшается.
