Согревают лишь на словах: зимние спасатели, от которых организму становится только хуже

Растирание снегом и ингаляции при температуре опасны — терапевт Олег Морунов

Зима часто проверяет организм на прочность — морозом, перепадами температур и сезонными вирусами. Многие привычные способы "быстрой помощи" на самом деле могут усугубить состояние. Врачи предупреждают: некоторые популярные методы опасны и при простуде, и при переохлаждении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аллергия на мороз

Почему нельзя растирать кожу снегом

Обморожение — это не просто покраснение или онемение, а повреждение тканей, которые в этот момент особенно уязвимы. Попытка растереть щеки или руки снегом приводит к микротравмам кожи и капилляров, а холод лишь продлевает воздействие низкой температуры. В результате поражение может стать глубже и серьезнее.

"Кожа при обморожении находится в уязвимом состоянии. Растирая ее грубым снегом, вы наносите дополнительные микротравмы и усугубляете поражение", — отмечает ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

Правильная тактика — постепенное согревание. Нужно зайти в теплое помещение, наложить сухую термоизолирующую повязку и дать пострадавшему теплое, но не горячее питье. Использование грелок, горячей воды и интенсивных растираний недопустимо. Если степень обморожения вызывает сомнения, без осмотра врача не обойтись.

Тепловые процедуры при температуре: скрытый риск

Горячие ванны для ног, ингаляции и горчичники часто воспринимаются как безобидный способ "пропотеть". Однако при температуре выше 38 °C такие процедуры создают дополнительную нагрузку на организм, который уже борется с инфекцией. Это может привести к перегреву и резкому ухудшению самочувствия.

Особую опасность горячий пар представляет для дыхательных путей. Он способен вызвать ожог слизистой, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями. Вместо этого специалисты советуют снизить активность, соблюдать постельный режим и обеспечить приток свежего воздуха в комнате.

Ударные дозы витамина C не работают

Аскорбиновая кислота давно считается символом борьбы с простудой, но научные данные не подтверждают ее "чудодейственный" эффект в больших дозах. Прием высоких количеств витамина C не сокращает продолжительность болезни и не защищает от заражения.

"Многочисленные исследования показали, что прием больших доз витамина С не предотвращает заболевание и может навредить", — говорится в комментарии специалиста.

Избыточное количество аскорбинки способно вызвать раздражение слизистой желудка и аллергические реакции. Более безопасный и эффективный путь — получать витамин C из продуктов: цитрусовых, болгарского перца, шиповника. Вопрос о приеме витаминов и добавок лучше обсуждать с врачом.

Опасные и безопасные способы первой помощи зимой

Некоторые методы выглядят логичными, но на практике работают против организма. Растирание снегом усиливает повреждение кожи, а тепловые процедуры при температуре перегружают систему терморегуляции. Безопасные альтернативы — постепенное согревание, покой, обильное питье и жаропонижающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, в рекомендованных дозах.

Плюсы и минусы популярных "домашних" методов

Домашние способы кажутся доступными и быстрыми, но у них есть обратная сторона.

Плюсы: ощущение тепла и субъективное облегчение, отсутствие затрат на лекарства.

Минусы: риск ожогов, ухудшение течения болезни, повреждение кожи и слизистых, отсрочка обращения за медицинской помощью.

Советы при простуде и переохлаждении

Перейдите в теплое помещение и снимите влажную одежду. Обеспечьте постепенное согревание без горячих источников тепла. Пейте теплую воду, морс или компот для поддержания водного баланса. При высокой температуре используйте жаропонижающие средства по рекомендации врача. Обратитесь за медицинской помощью, если состояние ухудшается или симптомы нарастают.

Популярные вопросы о первой помощи зимой

Можно ли парить ноги без температуры?

При нормальной температуре тела такие процедуры допустимы, но только при отсутствии хронических заболеваний и после консультации с врачом.

Что лучше при простуде — витамины или еда?

Предпочтение стоит отдавать продуктам питания, богатым витаминами, а добавки использовать только по рекомендации специалиста.

Когда обязательно обращаться к врачу?

Если есть подозрение на обморожение средней или тяжелой степени, высокая температура держится несколько дней или состояние резко ухудшается.