Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и США не найдут выгоды в диалоге — американист Синельников-Оришак
Холодный салат с лингвини и креветками охлаждают сразу после варки — Allrecipes
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье

Согревают лишь на словах: зимние спасатели, от которых организму становится только хуже

Растирание снегом и ингаляции при температуре опасны — терапевт Олег Морунов
Здоровье

Зима часто проверяет организм на прочность — морозом, перепадами температур и сезонными вирусами. Многие привычные способы "быстрой помощи" на самом деле могут усугубить состояние. Врачи предупреждают: некоторые популярные методы опасны и при простуде, и при переохлаждении.

Аллергия на мороз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аллергия на мороз

Почему нельзя растирать кожу снегом

Обморожение — это не просто покраснение или онемение, а повреждение тканей, которые в этот момент особенно уязвимы. Попытка растереть щеки или руки снегом приводит к микротравмам кожи и капилляров, а холод лишь продлевает воздействие низкой температуры. В результате поражение может стать глубже и серьезнее.

"Кожа при обморожении находится в уязвимом состоянии. Растирая ее грубым снегом, вы наносите дополнительные микротравмы и усугубляете поражение", — отмечает ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Олег Морунов.

Правильная тактика — постепенное согревание. Нужно зайти в теплое помещение, наложить сухую термоизолирующую повязку и дать пострадавшему теплое, но не горячее питье. Использование грелок, горячей воды и интенсивных растираний недопустимо. Если степень обморожения вызывает сомнения, без осмотра врача не обойтись.

Тепловые процедуры при температуре: скрытый риск

Горячие ванны для ног, ингаляции и горчичники часто воспринимаются как безобидный способ "пропотеть". Однако при температуре выше 38 °C такие процедуры создают дополнительную нагрузку на организм, который уже борется с инфекцией. Это может привести к перегреву и резкому ухудшению самочувствия.

Особую опасность горячий пар представляет для дыхательных путей. Он способен вызвать ожог слизистой, особенно у детей и людей с хроническими заболеваниями. Вместо этого специалисты советуют снизить активность, соблюдать постельный режим и обеспечить приток свежего воздуха в комнате.

Ударные дозы витамина C не работают

Аскорбиновая кислота давно считается символом борьбы с простудой, но научные данные не подтверждают ее "чудодейственный" эффект в больших дозах. Прием высоких количеств витамина C не сокращает продолжительность болезни и не защищает от заражения.

"Многочисленные исследования показали, что прием больших доз витамина С не предотвращает заболевание и может навредить", — говорится в комментарии специалиста.

Избыточное количество аскорбинки способно вызвать раздражение слизистой желудка и аллергические реакции. Более безопасный и эффективный путь — получать витамин C из продуктов: цитрусовых, болгарского перца, шиповника. Вопрос о приеме витаминов и добавок лучше обсуждать с врачом.

Опасные и безопасные способы первой помощи зимой

Некоторые методы выглядят логичными, но на практике работают против организма. Растирание снегом усиливает повреждение кожи, а тепловые процедуры при температуре перегружают систему терморегуляции. Безопасные альтернативы — постепенное согревание, покой, обильное питье и жаропонижающие средства, такие как парацетамол или ибупрофен, в рекомендованных дозах.

Плюсы и минусы популярных "домашних" методов

Домашние способы кажутся доступными и быстрыми, но у них есть обратная сторона.

  • Плюсы: ощущение тепла и субъективное облегчение, отсутствие затрат на лекарства.
  • Минусы: риск ожогов, ухудшение течения болезни, повреждение кожи и слизистых, отсрочка обращения за медицинской помощью.

Советы при простуде и переохлаждении

  1. Перейдите в теплое помещение и снимите влажную одежду.
  2. Обеспечьте постепенное согревание без горячих источников тепла.
  3. Пейте теплую воду, морс или компот для поддержания водного баланса.
  4. При высокой температуре используйте жаропонижающие средства по рекомендации врача.
  5. Обратитесь за медицинской помощью, если состояние ухудшается или симптомы нарастают.

Популярные вопросы о первой помощи зимой

Можно ли парить ноги без температуры?

При нормальной температуре тела такие процедуры допустимы, но только при отсутствии хронических заболеваний и после консультации с врачом.

Что лучше при простуде — витамины или еда?

Предпочтение стоит отдавать продуктам питания, богатым витаминами, а добавки использовать только по рекомендации специалиста.

Когда обязательно обращаться к врачу?

Если есть подозрение на обморожение средней или тяжелой степени, высокая температура держится несколько дней или состояние резко ухудшается.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
Красота и стиль
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Совместный сон с питомцем ухудшает фазы глубокого сна — кинолог Базаркина
Расходы на готовку во фритюрнице зависят от объёма блюд и мощности — Obchod
Ат-Тарджуман фиксирует мегалиты на пути от Волги к Енисею
Мульча из хвои повышает урожайность клубники
Брошенные автомобили во дворах признали проблемой безопасности
Актёр Юра Борисов неожиданно появился на публике с волосами
Сжигание жира отделили от простой потери веса —Terra
Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.