Уговоры при алкоголизме дают обратный эффект: что на самом деле толкает к лечению

Здоровье

Алкогольная зависимость редко поддаётся уговорам, а давление со стороны близких чаще усугубляет ситуацию. В таких случаях человек либо формально соглашается с наличием проблемы, либо полностью её отрицает, что делает прямые призывы к лечению неэффективными. Об этом сообщает MosTimes со ссылкой на мнение профильного специалиста.

Страдающий алкоголизмом
Фото: freepik is licensed under public domain
Страдающий алкоголизмом

Почему давление вызывает сопротивление

Психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук Александр Бурцев объясняет, что при хроническом алкоголизме у пациента нарушена критика к своему состоянию.

В одних случаях она сохраняется лишь на словах, в других — отсутствует полностью. Поэтому упрёки и ультиматумы не приводят к осознанному решению лечиться, а лишь усиливают внутреннее сопротивление.

По словам врача, человек может внешне соглашаться с доводами родственников, обещать обратиться за помощью, но при этом не иметь внутренней готовности что-либо менять.

В более запущенных формах зависимости пациент вовсе не воспринимает своё состояние как проблему, что делает любые прямые обвинения бесполезными.

«То есть на словах он говорит, ну да, вроде бы есть у меня проблема с алкоголем, вроде я буду лечиться, но в душе прекрасно осознает, что это только слова, он ничего не будет делать. Либо другой вариант, он уже обычно встречается при более запущенных случаях хронического алкоголизма, это отсутствие вообще критики к своему состоянию», — говорит Бурцев.

Какой подход может сработать

Более действенным, по мнению специалиста, является поиск так называемой точки негативного опыта, напрямую связанного с употреблением алкоголя. Это может быть потеря работы, проблемы в семье или ухудшение здоровья. Работа с этими последствиями должна вестись совместно с врачом и близкими.

Эксперт подчёркивает, что решение об отказе от алкоголя пациент должен постепенно сформировать сам. Задача окружения — помочь ему увидеть причинно-следственную связь между зависимостью и конкретными жизненными потерями, а не навязывать готовые выводы.

«Пациент по большому счёту сам должен потихоньку прийти к тому, что алкоголь это проблема. Эта проблема привела к тому-то, к тому-то, к тому-то. Продолжать пить? А что надо выбрать? А может мне семью надо выбрать? Или алкоголь? А может мне все-таки работу придется выбирать или алкоголь?», — привёл пример нарколог.

Роль семьи и границы вмешательства

Отдельное внимание Бурцев уделяет роли родственников. По его словам, угрозы и жёсткое давление лишь усиливают отрицание и провоцируют обратную реакцию. Гораздо эффективнее спокойное и последовательное обозначение разницы в поведении человека в трезвом и нетрезвом состоянии.

Близким важно говорить о своих наблюдениях и чувствах, не переходя к обвинениям. При этом специалист напоминает, что принудительное лечение допустимо только в исключительных случаях и строго в рамках законодательства, а в большинстве ситуаций ключевым остаётся добровольное решение пациента.

«Родственники должны принимать участие и говорить, что да, мы тебя любим, когда ты трезвый ты ведешь себя хорошо, что-то делаешь, с детьми общаешься, помогаешь. Когда ты выпьешь, становишься совершенно другим человеком, ты неуправляемый, ты невменяемый», — отметил специалист.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
