Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курица Иезавель готовится на сковороде за 40 минут — Allrecipes
Набор веса у собак связан с особенностями организма — ветеринар Ирина Донник
Резкие перепады температуры вызывают опадение цветов у орхидей — Actualno
Давление и принуждение усиливают отрицание при алкоголизме — нарколог Бурцев
Ежедневное употребление алкоголя в праздники повышает риск запоя — нарколог
Самостоятельный ремонт авто в мороз увеличил затраты — автоэксперт Бахарев
Снижение зрения после гриппа чаще связано с другой инфекцией — вирусолог Зверев
Экспорт нефти из России достиг рекордных значений за 30 месяцев — Bloomberg
Соседов не одобрил назначение Асти членом жюри в "Голосе"

Время притупляет боль, а расстояние убивает чувства: неприятная правда об отношениях

Длительная разлука ослабляет эмоциональную связь партнеров — психолог Леонова
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Время редко действует мгновенно, но почти всегда меняет эмоциональный ландшафт после болезненных событий.

В ожидании звонка
Фото: freepik is licensed under public domain
В ожидании звонка

Даже тяжёлые расставания со временем перестают восприниматься так остро, тогда как физическая дистанция между партнёрами чаще работает не на сближение, а на постепенное охлаждение чувств. Об этом рассказала семейный системный психолог Алена Леонова в беседе с NewsInfo.

Почему время снижает боль

По словам специалиста, человеческая психика не способна долго удерживать одно и то же эмоциональное напряжение. Даже если конфликт или расставание были травматичными, интенсивность переживаний со временем неизбежно уменьшается. Это связано с естественными изменениями внутреннего состояния и жизненных обстоятельств.

Психолог подчёркивает, что речь не идёт о полном исчезновении чувств или воспоминаний. Скорее, меняется их эмоциональный вес: то, что раньше причиняло сильную боль, постепенно воспринимается спокойнее. Время создаёт дистанцию между событием и реакцией на него, позволяя человеку адаптироваться.

"Время однозначно лечит всегда. Нет никаких сомнений. Потому что долго не бывает одинаково. Все равно все меняется так или иначе. И обычно, если это что-то болезненное, острота ощущений со временем притупляется", — отметила Алена Леонова.

Чем опасны отношения на расстоянии

В отличие от времени, физическое расстояние, по словам эксперта, чаще становится серьёзным испытанием для пары. Отсутствие живого контакта лишает отношения спонтанности, телесной близости и повседневной вовлечённости. Даже регулярное общение не всегда компенсирует этот дефицит.

Леонова обращает внимание, что человек, находящийся в разлуке с партнёром, продолжает жить в активном социальном пространстве. Появляются новые люди, эмоции, связи, которые постепенно вытесняют образ того, кто находится далеко. Это происходит не намеренно, а как естественный процесс адаптации.

"Отношения на расстоянии это сложно, это хороший способ забыть друг друга. Если так ставить вопрос, дистанцирование это один из удачных способов отношения прекратить. Если такая задача стоит", — пояснила психолог.

Когда охлаждение происходит без намерений

Даже если партнёры не ставят перед собой цель расстаться, длительная разлука всё равно может привести к ослаблению связи. По словам специалиста, обстоятельства и удалённость начинают работать сами по себе, постепенно меняя приоритеты и эмоциональную вовлечённость.

В таких условиях отношения требуют значительно больше усилий, чем при физической близости. И если эти усилия не совпадают у обоих партнёров, охлаждение может наступить незаметно, без резких конфликтов и формального разрыва.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Соседов не одобрил назначение Асти членом жюри в "Голосе"
Регион подключил бизнес к развитию Простоквашино — министр туризма Яковлев
Живые новогодние ели не являются источником иксодовых клещей — эксперт Шляпина
Регулярная уборка и контроль влажности помогают убрать запах в шкафу — thevoicemag
Антарктическая донная вода у мыса Дарнли может ослабнуть из-за таяния льда — Earth
Возрастные авто с высокой надежностью почти не теряют цену
Приседания укрепляют мышцы ног и улучшают осанку
Йогурт на ужин не обеспечивает баланс белков и жиров — диетолог Андреа Васкес
Потребление пива в Словакии упало вдвое за 30 лет
Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.