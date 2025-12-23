Время притупляет боль, а расстояние убивает чувства: неприятная правда об отношениях

Длительная разлука ослабляет эмоциональную связь партнеров — психолог Леонова

Время редко действует мгновенно, но почти всегда меняет эмоциональный ландшафт после болезненных событий.

В ожидании звонка

Даже тяжёлые расставания со временем перестают восприниматься так остро, тогда как физическая дистанция между партнёрами чаще работает не на сближение, а на постепенное охлаждение чувств. Об этом рассказала семейный системный психолог Алена Леонова в беседе с NewsInfo.

Почему время снижает боль

По словам специалиста, человеческая психика не способна долго удерживать одно и то же эмоциональное напряжение. Даже если конфликт или расставание были травматичными, интенсивность переживаний со временем неизбежно уменьшается. Это связано с естественными изменениями внутреннего состояния и жизненных обстоятельств.

Психолог подчёркивает, что речь не идёт о полном исчезновении чувств или воспоминаний. Скорее, меняется их эмоциональный вес: то, что раньше причиняло сильную боль, постепенно воспринимается спокойнее. Время создаёт дистанцию между событием и реакцией на него, позволяя человеку адаптироваться.

"Время однозначно лечит всегда. Нет никаких сомнений. Потому что долго не бывает одинаково. Все равно все меняется так или иначе. И обычно, если это что-то болезненное, острота ощущений со временем притупляется", — отметила Алена Леонова.

Чем опасны отношения на расстоянии

В отличие от времени, физическое расстояние, по словам эксперта, чаще становится серьёзным испытанием для пары. Отсутствие живого контакта лишает отношения спонтанности, телесной близости и повседневной вовлечённости. Даже регулярное общение не всегда компенсирует этот дефицит.

Леонова обращает внимание, что человек, находящийся в разлуке с партнёром, продолжает жить в активном социальном пространстве. Появляются новые люди, эмоции, связи, которые постепенно вытесняют образ того, кто находится далеко. Это происходит не намеренно, а как естественный процесс адаптации.

"Отношения на расстоянии это сложно, это хороший способ забыть друг друга. Если так ставить вопрос, дистанцирование это один из удачных способов отношения прекратить. Если такая задача стоит", — пояснила психолог.

Когда охлаждение происходит без намерений

Даже если партнёры не ставят перед собой цель расстаться, длительная разлука всё равно может привести к ослаблению связи. По словам специалиста, обстоятельства и удалённость начинают работать сами по себе, постепенно меняя приоритеты и эмоциональную вовлечённость.

В таких условиях отношения требуют значительно больше усилий, чем при физической близости. И если эти усилия не совпадают у обоих партнёров, охлаждение может наступить незаметно, без резких конфликтов и формального разрыва.