Грипп оказался ни при чём: что на самом деле бьёт по глазам после болезни

Снижение зрения после гриппа чаще связано с другой инфекцией — вирусолог Зверев

После перенесённого гриппа пациенты нередко жалуются на ухудшение зрения, однако такая связь далеко не всегда обоснована. Подобные симптомы чаще имеют иное происхождение и не относятся к типичным последствиям именно гриппозной инфекции. Об этом сообщает NewsInfo со ссылкой на разъяснения профильного специалиста.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Больная девушка в маске

Почему зрение страдает не из-за гриппа

Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев объясняет, что сам вирус гриппа редко затрагивает органы зрения.

По его словам, снижение остроты зрения после болезни часто ошибочно приписывают перенесённому гриппу, тогда как реальная причина может быть связана с другой инфекцией. В частности, речь может идти об аденовирусе, который известен способностью вызывать воспалительные заболевания глаз.

Эксперт отмечает, что при таких состояниях возможны временные нарушения зрения, обусловленные воспалительным процессом. Они, как правило, проходят со временем и не свидетельствуют о прямом поражении зрительной системы вирусом гриппа. При этом без лабораторной диагностики невозможно точно установить, какой именно возбудитель стал причиной заболевания.

Какие осложнения действительно характерны для гриппа

Специалист подчёркивает, что грипп опасен прежде всего обострением уже существующих хронических заболеваний. В зоне риска оказываются пациенты с болезнями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем.

Также известно, что вирус гриппа в ряде случаев может затрагивать желудочно-кишечный тракт, провоцируя осложнения у людей с соответствующими патологиями.

"Известно, что вирус гриппа иногда поражает кишечник, желудок. Могут быть осложнения у тех, кто страдает этими болезнями. Заболевания сердечно-сосудистой, легочной и эндокринной системы. Поэтому мы рекомендуем всем делать прививки. Люди привитые от гриппа не болеют так тяжело. Во всяком случае, смертных случаев не зарегистрировано у привитых", — отметил вирусолог.

Что известно о текущем штамме вируса

Говоря о текущей эпидемиологической ситуации, учёный уточнил, что так называемый "гонконгский" грипп не представляет собой принципиально нового варианта. По своим характеристикам он близок к штаммам, циркулировавшим в предыдущие сезоны, и относится к варианту H3N2. Существенных изменений в его поведении или клинической картине специалисты не фиксируют.

По словам Зверева, существующие вакцины и противовирусные препараты остаются эффективными. Это означает, что подходы к профилактике и лечению заболевания не требуют пересмотра и продолжают давать ожидаемый результат при соблюдении медицинских рекомендаций.