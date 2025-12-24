Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима бьёт без предупреждения: утренние часы, когда риск инфаркта максимален для сердца

Здоровье

Зимой организм реагирует на холод иначе, чем в тёплое время года, и не всегда это проходит незаметно. Особенно чувствительно морозы отражаются на сердечно-сосудистой системе. Врачи отмечают, что именно в холодный сезон увеличивается число инфарктов и инсультов.

Фото: freepik.com by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему холод усиливает нагрузку на сердце

Зима становится серьёзным испытанием даже для относительно здоровых людей, а для тех, у кого есть гипертония, атеросклероз или ишемическая болезнь сердца, риски возрастают в разы. Холод провоцирует сужение сосудов, из-за чего повышается артериальное давление и ухудшается кровоснабжение органов. К этому добавляются перепады погоды, скользкие тротуары и необходимость прилагать больше физических усилий.

"Холод вызывает спазм сосудов, особенно у людей с уже существующими проблемами — гипертонией, атеросклерозом. Добавьте к этому перепады давления, снег, гололед (а значит — дополнительную физическую нагрузку) — и получаете серьезный стресс для сердечно-сосудистой системы", — говорит врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Валерия Буракова.

По словам специалиста, зимой заметно растёт количество вызовов скорой помощи из-за скачков давления, приступов стенокардии, нарушений ритма и инфарктов.

Контроль давления и тёплая одежда

В холодное время года особенно важно строго соблюдать назначенную терапию и не делать перерывов в приёме препаратов. Организм тратит больше ресурсов на адаптацию, поэтому самовольная отмена лекарств может обернуться серьёзными осложнениями. Врачи рекомендуют измерять давление не реже двух раз в день.

Не стоит недооценивать и роль одежды. Через голову и конечности организм теряет значительную часть тепла, а переохлаждение может вызвать резкий сосудистый спазм. Тёплая шапка, шарф, многослойная одежда, термобельё и непромокаемая обувь — не вопрос комфорта, а элемент профилактики.

"Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями противопоказано мерзнуть. Одевайтесь слоями: термобелье, флиска, куртка. И, конечно, теплая обувь — переохлаждение ног напрямую отражается на сосудах", — отмечает Валерия Буракова.

Опасные часы и спорные привычки

Наибольшее количество инфарктов и инсультов, по наблюдениям врачей, происходит в утренние часы — с 6:00 до 10:00. В это время давление физиологически повышается, поэтому важно не вскакивать резко с постели, заранее измерять показатели и принимать лекарства по графику.

Отдельного внимания заслуживает баня, которая зимой кажется особенно привлекательной. Однако резкие перепады температуры могут быть опасны для людей с тяжёлой гипертонией, аритмией и после перенесённого инфаркта.

"Тем, кто недавно перенес инфаркт, страдает от тяжелой гипертонии, аритмии — баня противопоказана. Резкие перепады температуры (парилка — сугроб) могут спровоцировать сердечный приступ", — подчёркивает кардиолог.

Питание, вода и мифы о согреве

Зимой организму действительно требуется больше энергии, но это не повод злоупотреблять жирной пищей. Для поддержки сердца подойдут рыба жирных сортов как источник омега-3, овощи и зелень, орехи, гречка, кисломолочные продукты и лёгкие супы. Важно не забывать о воде: обезвоживание сгущает кровь и повышает риск тромбозов, сообщает tmn.aif.ru.

Опасным остаётся и миф об алкоголе "для согрева".

"Алкоголь действительно может создать кратковременное ощущение тепла за счет расширения сосудов, но уже через 15-20 минут наступает их резкий спазм, особенно на морозе", — предупреждает Валерия Буракова.

Полезные и рискованные зимние привычки

Зимой одни привычки помогают сердцу, а другие, наоборот, повышают нагрузку. Прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность, витамины и тёплая одежда поддерживают сосуды и общее самочувствие. Резкие температурные контрасты, алкоголь, игнорирование лекарств и переохлаждение увеличивают риск осложнений. Разница между этими подходами может стать решающей для здоровья.

Советы: как снизить зимние риски

  1. Измеряйте давление утром и вечером, не пропускайте приём лекарств.
  2. Одевайтесь слоями и защищайте голову, шею и ноги от холода.
  3. Пейте достаточно воды, даже если не чувствуете жажды.
  4. Выбирайте умеренную физическую активность после консультации с врачом.
  5. При тревожных симптомах не тяните время и вызывайте скорую помощь.

Популярные вопросы о здоровье сердца зимой

Почему зимой инфаркты случаются чаще?

Холод сужает сосуды и повышает давление, что увеличивает нагрузку на сердце.

Можно ли ходить в баню при проблемах с сердцем?

При тяжёлых заболеваниях и после инфаркта баня противопоказана, решение должен принимать врач.

Что лучше для согревания — чай или алкоголь?

Горячий чай безопаснее, алкоголь повышает риск сосудистых спазмов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
