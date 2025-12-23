Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алкоголь по расписанию: новогодняя привычка, которая ломает здоровье всего за две недели

Ежедневное употребление алкоголя в праздники повышает риск запоя — нарколог
Здоровье

Новогодние каникулы традиционно ассоциируются с отдыхом и застольями, но для части людей этот период может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Ежедневное употребление алкоголя в течение праздников способно привести к запою и ухудшению самочувствия. Специалисты предупреждают, что последствия могут проявиться уже после выхода на работу.

Мужчина разливает шампанское
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина разливает шампанское

Праздники повышают риск запоя

Новогодние выходные для многих превращаются в череду встреч, тостов и домашних застолий. Постепенно стирается грань между редким праздничным бокалом и ежедневным употреблением спиртного. Такой режим легко закрепляется, особенно если человек не делает перерывов и не контролирует объёмы алкоголя.

"Сформировать зависимость с нуля за 10-12 дней праздников невозможно. Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, которое развивается постепенно. Но за этот период можно легко уйти в запой или резко ухудшить уже существующие риски", — объяснил врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

По словам специалиста, именно длительное ежедневное употребление спиртного создаёт условия для развития запойного состояния, даже если ранее человек не считал себя зависимым.

Как развивается запой после каникул

Во время продолжительных выходных алкоголь нередко становится частью повседневного распорядка. Организм привыкает к регулярному поступлению этанола, и к концу праздников это может привести к ухудшению физического состояния.

"У многих стирается грань между праздничными поводами и ежедневной нормой. Режим ежедневного употребления значительных доз алкоголя на протяжении полутора-двух недель — это и есть классическая модель продолжительного запоя. Именно поэтому в нашей клинике мы традиционно наблюдаем приток пациентов не 2-3 января, а спустя одну-две недели после окончания праздников", — отметил нарколог.

К завершению каникул у таких людей может возникнуть синдром отмены. Он проявляется тремором, учащённым сердцебиением, тревожностью, бессонницей и скачками артериального давления, сообщает aif.ru.

Чем опасны попытки лечиться алкоголем

Когда самочувствие ухудшается, многие пытаются снять симптомы очередной дозой спиртного. Это замыкает круг и усугубляет состояние.

"Человек, пытаясь снять эти симптомы, продолжает пить, и бытовое праздничное употребление перерастает в настоящий запой, выйти из которого самостоятельно уже опасно для жизни из-за риска осложнений: острый панкреатит, гипертонический криз, алкогольный психоз ("белая горячка")", — уточнил Исаев.

Эксперт подчёркивает, что за новогодние праздники невозможно "спиться" в буквальном смысле, но можно резко ухудшить течение уже существующих проблем и перейти к более тяжёлой форме употребления алкоголя.

Сравнение: умеренное употребление и запой

При редком и контролируемом употреблении алкоголь не становится частью ежедневного ритуала, а организм успевает восстанавливаться. Запой же характеризуется регулярным приёмом спиртного без перерывов, потерей контроля над дозами и выраженным ухудшением самочувствия. Главное отличие — в частоте и невозможности остановиться без внешней помощи.

Советы: как снизить риски на каникулах

  1. Делайте безалкогольные дни даже во время праздников.
  2. Ограничивайте количество спиртного за один вечер.
  3. Не используйте алкоголь как средство от усталости или плохого сна.
  4. При ухудшении самочувствия обращайтесь за медицинской помощью, а не пытайтесь "лечиться" самостоятельно.

Популярные вопросы о рисках алкоголя в праздники

Можно ли полностью избежать запоя во время каникул?

Да, если заранее планировать отдых и чередовать застолья с активными и безалкогольными днями.

Сколько дней подряд опасно пить алкоголь?

Риск заметно возрастает уже при ежедневном употреблении в течение недели и более.

Что лучше сделать при признаках абстиненции?

Лучшее решение — обратиться к врачу и не продолжать употребление спиртного.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
