Зимняя усталость приходит неслучайно: что на самом деле отнимает силы в холодное время года

Зимой усталость и апатия связаны не только с холодом, но и с недостатком солнечного света, который влияет на выработку гормонов и эмоциональное состояние. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК "МЕДСИ", кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Главной причиной осенней усталости и плохого настроения является нехватка солнечного света. Как пояснил врач, искусственное освещение не может его полноценно заменить, поскольку естественный свет напрямую влияет на физиологию и эмоциональный фон человека.

"В основном снижение уровня энергии и ухудшение настроения связано с короткой продолжительностью светового дня. Солнечного света мало — и от этого становится грустно. Электрическое освещение не способно полностью заменить естественное, поскольку солнечный свет влияет и на физиологические процессы, и на эмоциональное состояние человека. Именно поэтому градостроительные нормы предусматривают обязательное проникновение солнечного света в жилые помещения", — пояснил Барсуков.

Он отметил, что зимой на самочувствие влияют многочисленные внешние и психологические факторы. Конец года часто сопровождается переоценкой личных достижений, а холод, сырость, ветер и пересушенный воздух в помещениях создают дискомфорт и усиливают чувство усталости.

"Короткий день, холод, слякоть, ветер и сухой воздух в помещениях создают дискомфорт и влияют на общее самочувствие. На фоне усталости и снижения активности это отражается и на эмоциональном состоянии. К концу года люди подводят итоги и нередко испытывают разочарование, если не все планы удалось реализовать. Такое сочетание факторов усиливает тревожность и снижает мотивацию", — подчеркнул врач.

По словам Барсукова, улучшить самочувствие помогают полноценный сон, регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе и сбалансированное питание. Эти простые меры способствуют выработке гормонов, отвечающих за уровень энергии и эмоциональное состояние.