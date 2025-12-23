Аптечные комплексы для глаз переоценены: что влияет на зрение сильнее витаминов

Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина

Витамины и минералы, необходимые для поддержания здоровья глаз, поступают в организм с полноценным питанием. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По словам офтальмолога, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе и физическая активность обеспечивают организм всеми нужными компонентами для здоровья глаз. Она подчеркнула, что самостоятельный прием витаминных добавок без предварительных анализов может принести вред.

"Мы всегда рекомендуем сбалансированное питание, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физической активностью. Приоритетный путь поступления витаминов и минеральных веществ в организм — это пища. Самостоятельный прием витаминных комплексов до обследования нежелателен, так как их избыток способен вызвать аллергические реакции и другие побочные эффекты", — пояснила Левина.

Она отметила, что витамины, полезные для глаз, не отличаются от тех, что необходимы всему организму. Наибольшее значение имеют комплексы, содержащие лютеин, а также витамины группы А и В, но их дефицит должен быть подтвержден врачом.

"Глазам необходимы те же питательные вещества, что и всему организму, — этот орган нельзя рассматривать изолированно. Комплексы с лютеином, а также витаминами групп А и В могут быть полезны, но исключительно при наличии медицинских показаний. Большинство современных биологически активных добавок уже содержат оптимальные концентрации этих компонентов", — подчеркнула врач.

Левина добавила, что морковь и чернику традиционно считают полезными для здоровья глаз, однако содержащиеся в них вещества поступают в организм в слишком малых количествах, чтобы существенно повлиять на зрение. По ее словам, для заметного эффекта потребовались бы килограммы свежих ягод, что в обычных условиях невозможно. Поэтому оптимальным способом поддержания здоровья глаз остается разнообразное и сбалансированное питание.