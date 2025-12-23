Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти процедуры нельзя делать в мороз: кожа теряет естественную защиту всего за несколько минут

Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
Здоровье » Красота

Непосредственно перед выходом на мороз не рекомендуется проводить процедуры, вызывающие интенсивный разогрев или глубокое увлажнение кожи. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Фото: https://ru.freepik.com by wirestock is licensed under Free
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте

По словам специалиста, резкий перепад температур после таких процедур может нарушить естественный защитный барьер кожи и спровоцировать раздражение. Поэтому после любого воздействия, сопровождающегося теплом или повышенным увлажнением, важно дать коже время адаптироваться.

"Нежелательно делать процедуры, которые вызывают сильный разогрев кожи непосредственно перед выходом на мороз. Также не стоит проводить программы с глубоким увлажнением. После таких процедур нужно оставаться в помещении минимум 30–40 минут. В зимний период лучше выбирать питательные и защитные средства, содержащие витамины A и E, антиоксиданты и некомедогенные масла", — пояснила Сафонова.

Она отметила, что в холодное время года, наоборот, можно безопасно проводить лазерные и фотопроцедуры, поскольку риск пигментации в этот период минимален. Что касается пилингов, то они допустимы, но требуют дополнительной защиты кожи после процедуры.

"Поверхностные пилинги в холодное время года допустимы, а глубокие рекомендуется проводить только при условии надежной защиты кожи. После процедуры важно минимизировать воздействие холода — при выходе на улицу можно прикрывать лицо шарфом и использовать специальные защитные кремы с пометкой "от холода", которые создают дополнительный барьер и предотвращают пересушивание кожи", — заключила дерматолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
