Зимой потребность организма в калориях повышается — это физиологическая реакция на понижение температуры, сокращение светового дня и дефицит солнечного излучения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам диетолога, в холодное время года организм тратит больше энергии на поддержание тепла, поэтому инстинктивно тянется к сытной и жирной пище. Кроме того, зимой уменьшается продолжительность светового дня, что влияет на выработку гормонов, регулирующих настроение и аппетит.
"Зимой организм естественным образом просит больше еды, особенно горячей и жирной, потому что ему нужно согреваться. Мы чаще выбираем супы, мясо, каши — что-то сытное и теплое, а не холодные салаты. Короткий световой день снижает активность щитовидной железы и выработку витамина D, что отражается на уровне энергии и настроении. Еда в таком случае становится простым и быстрым способом получить удовольствие", — пояснила Соломатина.
Диетолог добавила, что многие продукты и специи, которые активно используются в зимний период, тоже могут усиливать аппетит. Например, чеснок, имбирь, перец и лук раздражают слизистую желудка и стимулируют выработку сока, что вызывает ощущение голода.
"Мы часто готовим зимой еду с острыми приправами, чтобы согреться и укрепить иммунитет. Но такие специи — чеснок, имбирь, перец, лук — усиливают выделение желудочного сока и повышают аппетит. Кроме того, жирная и сладкая пища стимулирует выброс инсулина, и когда уровень сахара потом резко падает, мозг снова требует быструю энергию. Так и запускаются "качели" переедания", — отметила она.
Специалист подчеркнула, что недосып и нарушение режима дня также напрямую влияют на набор веса. Повышение уровня гормона стресса — кортизола — не только усиливает тягу к калорийной пище, но и замедляет обмен веществ.
"Когда мы мало спим, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию. Повышается кортизол, который заставляет искать высококалорийную еду и одновременно способствует накоплению жира. Поэтому зимой, когда мы двигаемся меньше, а высыпаемся хуже, обменные процессы замедляются, и вес растет даже при обычном рационе", — подчеркнула диетолог.
Соломатина отметила, что справиться с зимним перееданием помогает выстроенный режим питания и активности. По ее словам, важно проводить больше времени на свежем воздухе, пить достаточно воды и не пропускать приемы пищи. Диетолог советует начинать день с плотного белкового завтрака, обедать горячими блюдами, а между приемами пищи устраивать легкий полдник, чтобы не переедать вечером. На ужин, добавила она, лучше выбирать теплую, но легкую пищу, которая не перегружает организм перед сном.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.