Аппетит зимой выходит из-под контроля? Сила воли ни при чем, причина скрыта гораздо глубже

Недосып и стресс зимой провоцируют переедание — диетолог Соломатина
Здоровье

Зимой потребность организма в калориях повышается — это физиологическая реакция на понижение температуры, сокращение светового дня и дефицит солнечного излучения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

мужчина ест лёжа на диване
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина ест лёжа на диване

По словам диетолога, в холодное время года организм тратит больше энергии на поддержание тепла, поэтому инстинктивно тянется к сытной и жирной пище. Кроме того, зимой уменьшается продолжительность светового дня, что влияет на выработку гормонов, регулирующих настроение и аппетит.

"Зимой организм естественным образом просит больше еды, особенно горячей и жирной, потому что ему нужно согреваться. Мы чаще выбираем супы, мясо, каши — что-то сытное и теплое, а не холодные салаты. Короткий световой день снижает активность щитовидной железы и выработку витамина D, что отражается на уровне энергии и настроении. Еда в таком случае становится простым и быстрым способом получить удовольствие", — пояснила Соломатина.

Диетолог добавила, что многие продукты и специи, которые активно используются в зимний период, тоже могут усиливать аппетит. Например, чеснок, имбирь, перец и лук раздражают слизистую желудка и стимулируют выработку сока, что вызывает ощущение голода.

"Мы часто готовим зимой еду с острыми приправами, чтобы согреться и укрепить иммунитет. Но такие специи — чеснок, имбирь, перец, лук — усиливают выделение желудочного сока и повышают аппетит. Кроме того, жирная и сладкая пища стимулирует выброс инсулина, и когда уровень сахара потом резко падает, мозг снова требует быструю энергию. Так и запускаются "качели" переедания", — отметила она.

Специалист подчеркнула, что недосып и нарушение режима дня также напрямую влияют на набор веса. Повышение уровня гормона стресса — кортизола — не только усиливает тягу к калорийной пище, но и замедляет обмен веществ.

"Когда мы мало спим, организм воспринимает это как стрессовую ситуацию. Повышается кортизол, который заставляет искать высококалорийную еду и одновременно способствует накоплению жира. Поэтому зимой, когда мы двигаемся меньше, а высыпаемся хуже, обменные процессы замедляются, и вес растет даже при обычном рационе", — подчеркнула диетолог.

Соломатина отметила, что справиться с зимним перееданием помогает выстроенный режим питания и активности. По ее словам, важно проводить больше времени на свежем воздухе, пить достаточно воды и не пропускать приемы пищи. Диетолог советует начинать день с плотного белкового завтрака, обедать горячими блюдами, а между приемами пищи устраивать легкий полдник, чтобы не переедать вечером. На ужин, добавила она, лучше выбирать теплую, но легкую пищу, которая не перегружает организм перед сном.

