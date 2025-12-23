Утро 1 января традиционно начинается с вопроса, что делать с оставшимися после застолья блюдами. Многие опасаются, что новогодние салаты могут навредить пищеварению после праздничной ночи. Однако однозначного запрета на такую еду не существует.
Праздничное меню редко бывает легким: салаты с майонезом, мясные закуски, соленые и жирные блюда нередко сочетаются с алкоголем. Такая комбинация усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно в ночные часы, когда обменные процессы замедляются. Печень и поджелудочная железа продолжают активно работать, даже когда человек спит, что может сказаться на самочувствии утром.
Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Юлия Сластен отметила, что полностью отказываться от салатов на следующий день необязательно, но важно учитывать состояние организма и объем съеденного.
По словам специалиста, утренний прием тяжелой пищи после обильного ужина способен спровоцировать неприятные симптомы. Речь идет о чувстве тяжести, тошноте, вздутии живота, изжоге и болях в верхней части живота. Особенно внимательно к рациону стоит относиться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.
"У людей с гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью и метаболическими нарушениями возможны более выраженные симптомы. Дополнительную опасность представляет хранение салатов с заправкой при комнатной температуре. Даже при отсутствии видимых изменений в продукте повышается риск бактериального обсеменения и пищевых отравлений. С точки зрения профилактики рекомендуется начинать утро с воды, легкого завтрака и только затем, при хорошем самочувствии, употреблять небольшие порции салатов, предпочтительно без майонеза", — отметила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.
Салаты с майонезом, сметаной или другими соусами относятся к скоропортящимся продуктам. При длительном нахождении вне холодильника в них быстрее размножаются бактерии. Это касается даже тех случаев, когда блюдо выглядит свежим и не имеет постороннего запаха. Поэтому риск пищевого отравления утром 1 января во многом зависит не от самого салата, а от того, как и где он хранился, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Легкий утренний прием пищи, состоящий из воды, каши или кисломолочных продуктов, помогает мягко "запустить" пищеварение. В отличие от этого, салаты с жирной заправкой сразу нагружают желудок и поджелудочную железу. При хорошем самочувствии допустимо сочетать оба варианта, но в умеренных объемах и без переедания.
Можно ли есть салаты утром после алкоголя?
Да, но только в небольшом количестве и при хорошем самочувствии, избегая жирных и острых блюд.
Какие салаты считаются самыми безопасными?
Более безопасны варианты без майонеза, с овощами, растительным маслом или йогуртовой заправкой.
Что лучше съесть первым — салат или легкий завтрак?
Специалисты советуют сначала выпить воду и съесть легкий завтрак, а салаты оставить на более позднее время.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.