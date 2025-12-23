1 января решает всё: когда вчерашний салат превращается в пищевую рулетку для желудка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юлия Сластен предупредила о риске ЖКТ при употреблении новогодних салатов утром
Здоровье

Утро 1 января традиционно начинается с вопроса, что делать с оставшимися после застолья блюдами. Многие опасаются, что новогодние салаты могут навредить пищеварению после праздничной ночи. Однако однозначного запрета на такую еду не существует.

Что происходит с организмом после новогоднего застолья

Праздничное меню редко бывает легким: салаты с майонезом, мясные закуски, соленые и жирные блюда нередко сочетаются с алкоголем. Такая комбинация усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно в ночные часы, когда обменные процессы замедляются. Печень и поджелудочная железа продолжают активно работать, даже когда человек спит, что может сказаться на самочувствии утром.

Врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Минздрава Московской области Юлия Сластен отметила, что полностью отказываться от салатов на следующий день необязательно, но важно учитывать состояние организма и объем съеденного.

Когда салаты могут вызвать дискомфорт

По словам специалиста, утренний прием тяжелой пищи после обильного ужина способен спровоцировать неприятные симптомы. Речь идет о чувстве тяжести, тошноте, вздутии живота, изжоге и болях в верхней части живота. Особенно внимательно к рациону стоит относиться людям с хроническими заболеваниями ЖКТ.

"У людей с гастритом, панкреатитом, желчнокаменной болезнью и метаболическими нарушениями возможны более выраженные симптомы. Дополнительную опасность представляет хранение салатов с заправкой при комнатной температуре. Даже при отсутствии видимых изменений в продукте повышается риск бактериального обсеменения и пищевых отравлений. С точки зрения профилактики рекомендуется начинать утро с воды, легкого завтрака и только затем, при хорошем самочувствии, употреблять небольшие порции салатов, предпочтительно без майонеза", — отметила врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен.

Почему важны условия хранения

Салаты с майонезом, сметаной или другими соусами относятся к скоропортящимся продуктам. При длительном нахождении вне холодильника в них быстрее размножаются бактерии. Это касается даже тех случаев, когда блюдо выглядит свежим и не имеет постороннего запаха. Поэтому риск пищевого отравления утром 1 января во многом зависит не от самого салата, а от того, как и где он хранился, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Свежий завтрак или новогодние салаты: что выбрать

Легкий утренний прием пищи, состоящий из воды, каши или кисломолочных продуктов, помогает мягко "запустить" пищеварение. В отличие от этого, салаты с жирной заправкой сразу нагружают желудок и поджелудочную железу. При хорошем самочувствии допустимо сочетать оба варианта, но в умеренных объемах и без переедания.

Советы по безопасному завтраку

  1. Начните утро со стакана воды, чтобы восстановить водный баланс.
  2. Выберите легкий завтрак — кашу, йогурт или омлет без масла.
  3. Если хочется салата, ограничьтесь небольшой порцией.
  4. Отдавайте предпочтение блюдам без майонеза или с минимальным количеством соуса.
  5. Убедитесь, что еда хранилась в холодильнике.

Популярные вопросы о новогодних салатах

Можно ли есть салаты утром после алкоголя?

Да, но только в небольшом количестве и при хорошем самочувствии, избегая жирных и острых блюд.

Какие салаты считаются самыми безопасными?

Более безопасны варианты без майонеза, с овощами, растительным маслом или йогуртовой заправкой.

Что лучше съесть первым — салат или легкий завтрак?

Специалисты советуют сначала выпить воду и съесть легкий завтрак, а салаты оставить на более позднее время.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
