После температуры — туман в глазах: новоиспеченный грипп А даёт осложнение, которого не ждали

После перенесённого гриппа А некоторые россияне сталкиваются с неожиданными проблемами со зрением. Люди жалуются на туман перед глазами, двоение и сложности с фокусировкой, которые появляются как во время болезни, так и спустя недели после неё. Врачи объясняют такие симптомы реакцией организма на инфекцию.
По данным СМИ, жалобы на ухудшение зрения чаще всего возникают на 3-5-й день после начала гриппа А. Пациенты отмечают, что картинка становится размытой, предметы теряют чёткость, а яркие надписи могут двоиться. В ряде случаев проблемы появляются уже в острой фазе болезни, в других — через одну-три недели, когда основные симптомы гриппа уже прошли.
Медики связывают это с возможной аутоиммунной реакцией, при которой иммунная система после инфекции временно начинает влиять на зрительный нерв или сосуды глаза. Подобные осложнения описывались и ранее при вирусных заболеваниях, особенно если организм ослаблен и испытывает дефицит витаминов.
Один из таких случаев произошёл с 24-летней жительницей Москвы. Девушка обратилась к врачам после резкого ухудшения зрения, которое развилось всего за несколько дней. Ранее она не имела офтальмологических проблем и обладала стопроцентным зрением.
По её словам, окружающий мир стал выглядеть "как в мыле": в плохо освещённых помещениях стало сложно ориентироваться, а фокусировка на предмете занимала до пяти секунд. Особенно тревожило двоение ярких надписей и экранов, что мешало работе и повседневной жизни.
Специалисты отмечают, что вирусные инфекции способны вызывать воспалительные реакции, затрагивающие глаза. Это может быть связано с нарушением микроциркуляции, повышенной нагрузкой на нервную систему или общей интоксикацией организма. Дополнительную роль играют обезвоживание, высокая температура и длительное использование гаджетов в период болезни.
Врачи подчёркивают, что при появлении подобных симптомов не стоит ограничиваться приёмом витаминов или ожиданием, что всё пройдёт само. Своевременная консультация офтальмолога и терапевта помогает снизить риск более серьёзных последствий.
Временные зрительные нарушения после гриппа чаще всего проходят по мере восстановления организма. Они могут сопровождаться быстрой утомляемостью глаз и снижением контрастности изображения. Более серьёзные осложнения встречаются реже, но требуют наблюдения и лечения, так как могут быть связаны с воспалением зрительного нерва или сосудистыми нарушениями, сообщает argumenti.ru.
Может ли зрение восстановиться само?
В ряде случаев да, особенно если нарушения носят временный характер и связаны с общей слабостью организма.
Нужно ли сразу идти к офтальмологу?
Если симптомы выраженные или усиливаются, консультация специалиста обязательна.
Что лучше: витамины или обследование?
Витамины могут быть полезны, но они не заменяют диагностику и рекомендации врача.
