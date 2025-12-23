Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После температуры — туман в глазах: новоиспеченный грипп А даёт осложнение, которого не ждали

Туман перед глазами после гриппа А связан с аутоиммунной реакцией — врачи
Здоровье

После перенесённого гриппа А некоторые россияне сталкиваются с неожиданными проблемами со зрением. Люди жалуются на туман перед глазами, двоение и сложности с фокусировкой, которые появляются как во время болезни, так и спустя недели после неё. Врачи объясняют такие симптомы реакцией организма на инфекцию.

Проверка зрения
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Проверка зрения

Необычные осложнения после гриппа

По данным СМИ, жалобы на ухудшение зрения чаще всего возникают на 3-5-й день после начала гриппа А. Пациенты отмечают, что картинка становится размытой, предметы теряют чёткость, а яркие надписи могут двоиться. В ряде случаев проблемы появляются уже в острой фазе болезни, в других — через одну-три недели, когда основные симптомы гриппа уже прошли.

Медики связывают это с возможной аутоиммунной реакцией, при которой иммунная система после инфекции временно начинает влиять на зрительный нерв или сосуды глаза. Подобные осложнения описывались и ранее при вирусных заболеваниях, особенно если организм ослаблен и испытывает дефицит витаминов.

История из практики врачей

Один из таких случаев произошёл с 24-летней жительницей Москвы. Девушка обратилась к врачам после резкого ухудшения зрения, которое развилось всего за несколько дней. Ранее она не имела офтальмологических проблем и обладала стопроцентным зрением.

По её словам, окружающий мир стал выглядеть "как в мыле": в плохо освещённых помещениях стало сложно ориентироваться, а фокусировка на предмете занимала до пяти секунд. Особенно тревожило двоение ярких надписей и экранов, что мешало работе и повседневной жизни.

Почему зрение может плыть

Специалисты отмечают, что вирусные инфекции способны вызывать воспалительные реакции, затрагивающие глаза. Это может быть связано с нарушением микроциркуляции, повышенной нагрузкой на нервную систему или общей интоксикацией организма. Дополнительную роль играют обезвоживание, высокая температура и длительное использование гаджетов в период болезни.

Врачи подчёркивают, что при появлении подобных симптомов не стоит ограничиваться приёмом витаминов или ожиданием, что всё пройдёт само. Своевременная консультация офтальмолога и терапевта помогает снизить риск более серьёзных последствий.

Временные нарушения зрения или серьёзные осложнения

Временные зрительные нарушения после гриппа чаще всего проходят по мере восстановления организма. Они могут сопровождаться быстрой утомляемостью глаз и снижением контрастности изображения. Более серьёзные осложнения встречаются реже, но требуют наблюдения и лечения, так как могут быть связаны с воспалением зрительного нерва или сосудистыми нарушениями, сообщает argumenti.ru.

Советы при ухудшении зрения после гриппа

  1. Обратить внимание на любые изменения зрения, даже если они кажутся незначительными.
  2. Ограничить нагрузку на глаза: сократить использование смартфона и компьютера.
  3. Поддерживать водный баланс и питание, включая продукты с витаминами A и группы B.
  4. Записаться к врачу при сохранении симптомов более одного-двух дней.

Популярные вопросы

Может ли зрение восстановиться само?

В ряде случаев да, особенно если нарушения носят временный характер и связаны с общей слабостью организма.

Нужно ли сразу идти к офтальмологу?

Если симптомы выраженные или усиливаются, консультация специалиста обязательна.

Что лучше: витамины или обследование?

Витамины могут быть полезны, но они не заменяют диагностику и рекомендации врача.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
