Консультация за 3000 рублей и иллюзия помощи: рынок психологии трещит по швам всё громче

Психиатр Федорович указал на рост тревожности из-за отсутствия уверенности в будущем

Психология давно перестала быть узкой наукой и превратилась в часть повседневной культуры. Люди всё чаще обсуждают ментальное здоровье, ходят на консультации и используют психологические термины в быту. Но помогает ли это справляться с тревогой и неопределённостью, или создаёт лишь иллюзию решения проблем.

Почему люди идут к психологу

За консультацией нередко стоят не запросы на личные изменения, а попытки повлиять на других или найти оправдание своим решениям. Врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович отмечает, что клиенты часто хотят не понять себя, а подтвердить собственную правоту. Такой подход формирует спрос на упрощённые методики и быстрые обещания.

"Все девушки приходят с одним вопросом — как сделать так, чтобы "он" (мужчина — прим. ред.) подчинялся? А мужчины — с другим: где были мои глаза, когда я её выбирал?", — отметил врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Профессия без чётких требований

Одна из главных проблем рынка — низкий порог входа. Получить статус консультанта сегодня можно за минимальные деньги и без серьёзной подготовки. Это приводит к тому, что вместо системной терапии клиент сталкивается с шаблонными советами, не учитывающими его состояние и опыт.

"Хотите удивиться? Стать психологом-консультантом можно за 3000 рублей, удалённо, за один день", — подчеркнул Александр Федорович.

Чем опасна псевдопсихология

Поверхностные подходы не решают внутренние конфликты, а лишь маскируют их. Человеку предлагают универсальные формулы вроде "смени мышление" или "будь в ресурсе", что может усилить чувство вины и тревоги. В результате проблемы не исчезают, а откладываются.

"Как эти слабоумные психологи пишут "лечим фобии и страхи". Почему слабоумные? Потому что это одно и то же, только одно на русском, другое по-латыни", — жёстко высказался эксперт.

Как отличить профессионала

Настоящий специалист имеет профильное образование, чётко объясняет метод работы и не обещает мгновенных результатов. Он не обвиняет клиента и не диктует готовые решения, а помогает выстроить собственный путь. Язык общения и отсутствие манипуляций — важные маркеры качества терапии, сообщает "Радио 1".

Откуда массовый интерес к психологии

По мнению Александра Федоровича, спрос связан с нестабильностью и отсутствием уверенности в будущем. В таких условиях психология становится не только поддержкой, но и модным трендом, а иногда — бизнесом.

"Если в обществе есть чёткая структура, психологи не нужны. Проблема у людей ровно одна — отсутствие уверенности в завтрашнем дне", — отметил специалист.

Когда помощь действительно нужна

Обращение к психологу оправдано, если человек готов работать с собой, а не искать универсальные ответы. Выбор специалиста должен быть таким же осознанным, как выбор врача. Иногда важнее честно оценить собственную жизнь и взять ответственность за изменения.

Советы: как выбрать психолога

Проверить образование и опыт работы. Уточнить метод и длительность терапии. Оценить стиль общения на первой встрече. Избегать обещаний быстрого результата.

Популярные вопросы о психотерапии

Что лучше — психолог или психотерапевт?

Выбор зависит от глубины проблемы и наличия клинических симптомов.

Сколько стоит терапия?

Цена варьируется в зависимости от опыта специалиста и формата работы.

Как понять, что терапия помогает?

Появляется ясность, снижается тревожность и растёт способность принимать решения.