Подготовка к новогодним застольям без диет и детоксов: что действительно нужно организму

К новогоднему застолью стоит готовиться без крайностей — врач Беляева

Подготовка к праздничным застольям не требует строгих диет или детоксов — важно лишь сохранить умеренность и придерживаться привычного режима питания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Открытый холодильник, полный здоровых продуктов

По ее словам, никакие специальные детокс-программы или строгие диеты перед Новым годом не нужны. Гораздо эффективнее поддерживать сбалансированное питание и соблюдать распорядок дня, чтобы организм был в привычном ритме.

"Можно немного скорректировать рацион, но главное — не переусердствовать. Не стоит заранее ограничивать себя или, наоборот, начинать есть "впрок". Лучше просто придерживаться привычного режима, есть по часам и не переедать во время самого праздника. Если есть хронические заболевания или врач назначал диету, важно соблюдать рекомендации и в праздничные дни", — пояснила врач.

Она отметила, что поддержание водного баланса важно не только накануне праздничных ужинов, но и как ежедневная привычка для поддержания нормального обмена веществ и пищеварения. При этом, по словам врача, важно не переусердствовать — избыточное количество жидкости также может создавать нагрузку на организм, поэтому пить стоит в меру, ориентируясь на индивидуальные потребности.

"Желательно следить за водным режимом постоянно, а не только в преддверии праздников. Оптимальное количество воды для большинства людей — от одного до двух литров в день, но это зависит от веса, возраста и уровня физической активности. Лучшая подготовка к Новому году — это здоровый образ жизни, без крайностей и излишеств", — заключила Беляева.