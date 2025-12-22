Обещали себе начать с января, но сорвалось: как превратить желания в реальные шаги

Желания на Новый год нужно загадывать только о себе — психолог Метелина

Новогодние обещания могут стать началом позитивных перемен, если превратить их в конкретные шаги, а не оставлять на уровне мечты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогодняя переписка

Она отметила, что многие люди, загадывая желания в новогоднюю ночь, несознательно создают себе внутреннее напряжение. По ее словам, такие обещания часто превращаются в психологическую ловушку, когда невыполненные цели вызывают чувство вины и разочарования.

"Когда мы обещаем себе что-то на Новый год, мы формируем своего рода невротическую привязку. Если задуманное не удается осуществить, появляется ощущение, что мы неудачники и год прошел впустую. Чтобы этого избежать, нужно разбить желание на несколько последовательных шагов и определить, что можно реально сделать уже в ближайшее время", — пояснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что достижение целей требует структурированного подхода и реалистичных ожиданий. Лучше ставить перед собой конкретные задачи и фиксировать промежуточные результаты, чтобы поддерживать мотивацию.

"Возьмите одно желание и разделите его на этапы. Пусть в этом году вы выполните только первые два шага — этого уже достаточно, чтобы почувствовать прогресс. Когда человек видит результат, у него появляется уверенность, а последующие действия воспринимаются как естественное развитие успеха, а не обязанность", — отметила Метелина.

Она подчеркнула, что новогодние цели должны касаться исключительно самого человека и зависеть только от его собственных действий. По словам Метелиной, желания, связанные с поступками других людей, лишают нас ощущения контроля и приводят к внутреннему напряжению.

"Важно загадывать то, что зависит только от нас самих — свои усилия, привычки, отношение к жизни. Когда человек берет ответственность за собственные шаги, он чувствует уверенность и видит реальные результаты. А вот ожидания, направленные на близких, нередко вызывают разочарование, потому что мы не можем управлять чужими решениями", — заключила психолог.