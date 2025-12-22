Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Алибасова опровергла слухи об ухудшении его здоровья
Сковорода с покрытием улучшает прожарку яичницы — повара
Эксперт Булкина перечислила главные причины отказов ещё до этапа собеседования
Учёные обнаружили экзопланету с атмосферой из гелия и углерода — Earth
Размножение рождественского кактуса проводят в воде и почве — Actualno
Кошки легче переносят одиночество, чем собаки — ветеринар Дмитриев
Елена Товстик заявила, что исполняла не все желания мужа
Десерты без выпечки экономят время 31 декабря — Белновости
Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи

Обещали себе начать с января, но сорвалось: как превратить желания в реальные шаги

Желания на Новый год нужно загадывать только о себе — психолог Метелина
Здоровье

Новогодние обещания могут стать началом позитивных перемен, если превратить их в конкретные шаги, а не оставлять на уровне мечты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Алиса Метелина.

Новогодняя переписка
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодняя переписка

Она отметила, что многие люди, загадывая желания в новогоднюю ночь, несознательно создают себе внутреннее напряжение. По ее словам, такие обещания часто превращаются в психологическую ловушку, когда невыполненные цели вызывают чувство вины и разочарования.

"Когда мы обещаем себе что-то на Новый год, мы формируем своего рода невротическую привязку. Если задуманное не удается осуществить, появляется ощущение, что мы неудачники и год прошел впустую. Чтобы этого избежать, нужно разбить желание на несколько последовательных шагов и определить, что можно реально сделать уже в ближайшее время", — пояснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что достижение целей требует структурированного подхода и реалистичных ожиданий. Лучше ставить перед собой конкретные задачи и фиксировать промежуточные результаты, чтобы поддерживать мотивацию.

"Возьмите одно желание и разделите его на этапы. Пусть в этом году вы выполните только первые два шага — этого уже достаточно, чтобы почувствовать прогресс. Когда человек видит результат, у него появляется уверенность, а последующие действия воспринимаются как естественное развитие успеха, а не обязанность", — отметила Метелина.

Она подчеркнула, что новогодние цели должны касаться исключительно самого человека и зависеть только от его собственных действий. По словам Метелиной, желания, связанные с поступками других людей, лишают нас ощущения контроля и приводят к внутреннему напряжению.

"Важно загадывать то, что зависит только от нас самих — свои усилия, привычки, отношение к жизни. Когда человек берет ответственность за собственные шаги, он чувствует уверенность и видит реальные результаты. А вот ожидания, направленные на близких, нередко вызывают разочарование, потому что мы не можем управлять чужими решениями", — заключила психолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Новости спорта
Тренировка равновесия усиливает концентрацию внимания
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Телесные колготки могут подчёркивать несовершенства кожи
Раку опасно менять работу из-за эмоциональности в данный период
Кошки легче переносят одиночество, чем собаки — ветеринар Дмитриев
Собак нужно приучать к обуви с раннего возраста — кинолог Голубев
Ни один сектор экономики Германии не смотрит с оптимизмом на 2026 год
Елена Товстик заявила, что исполняла не все желания мужа
Десерты без выпечки экономят время 31 декабря — Белновости
Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи
Единый номер бронирования объединяет рейсы в одну стыковку — авиаэксперты
Алкоголизм связан с генетической чувствительностью к дофамину — нарколог Маршак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.