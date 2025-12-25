Фастфуд оказался не таким простым: одна версия насыщает, другая бьёт по здоровью

Состав и способ приготовления определяют пользу фастфуда — диетолог Гончарова

Фастфуд давно стал частью повседневного рациона, но его влияние на здоровье не сводится к однозначному "вредно" или "полезно". Ключевую роль играют состав блюда и способ его приготовления. Об этом рассказала диетолог, доктор медицинских наук, специалист Медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова в беседе с NewsInfo.

Классические бургеры с картошкой фри

Что скрывается за понятием "быстрая еда"

По словам Анны Гончаровой, фастфуд — это собирательное понятие, включающее как потенциально опасные, так и вполне качественные продукты. Универсального вывода о вреде такой еды быть не может без анализа конкретного блюда.

Врач подчёркивает, что оценивать нужно сразу несколько факторов: внешний вид, вкус, отзывы, ингредиентный состав и технологию приготовления.

Специалист обращает внимание, что не вся еда быстрого приготовления изначально несёт угрозу организму. Простые блюда с понятным набором продуктов могут не вызывать негативных последствий, если приготовлены корректно и употребляются без излишеств.

Когда фастфуд не опасен

В качестве примера относительно безопасного варианта диетолог приводит блюда с минимальным и прозрачным составом. Речь идёт о сочетании хлеба, мяса и овощей без обилия соусов и сложных добавок.

"Фастфуд — это собирательное понятие, куда входят и откровенно вредные и качественно приготовленные продукты быстрого приготовления", — отметила Анна Гончарова.

По её словам, такие простые варианты еды могут быть съедены быстро и не создавать серьёзной нагрузки на пищеварительную систему.

Опасность сложного состава и добавок

Совсем иначе, по мнению специалиста, обстоит ситуация с блюдами, содержащими большое количество соусов, соли и пищевых добавок. Именно такие продукты представляют наибольшую угрозу, даже если речь идёт об однократном употреблении.

Диетолог поясняет, что майонезы, кетчупы и многокомпонентные заправки часто содержат избыточное количество соли, низкокачественные жиры и потенциально опасные микробные или грибковые примеси. Нарушение условий хранения и приготовления лишь усиливает риски.

Возможные последствия для здоровья

Анна Гончарова предупреждает, что даже единичный приём "агрессивного" фастфуда может спровоцировать серьёзные проблемы. Среди возможных последствий она называет нарушения работы желчевыводящих путей, обострение хронического панкреатита, гастродуоденальные расстройства и аллергические реакции.

По словам врача, именно поэтому к выбору еды быстрого приготовления стоит относиться осознанно, ориентируясь не на скорость и доступность, а на состав и качество продуктов.