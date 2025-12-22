Зависимость начинается не с алкоголя: неожиданный вывод о работе мозга

Предрасположенность к алкогольной зависимости может быть заложена в человеке еще до первого употребления, и решающую роль здесь играет работа мозга, отметил врач-нарколог, специалист по лечению патологических зависимостей, специалист по реабилитации наркоманов и алкоголиков, геронтолог, биофизик Яков Маршак. О биологической природе алкогольной и наркотической зависимости специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.
Маршак пояснил, что современные исследования все чаще указывают на врожденные механизмы формирования зависимостей. По его словам, ключевую роль играет система вознаграждения мозга и индивидуальная чувствительность к дофамину, которая определяется генетически.
"Исследователи нашли ген, в котором есть особые полиморфизмы, особенности наследования этого гена. Если человек унаследовал его, то вероятность того, что он станет алкоголиком, гораздо больше. Нашли ген, который диктует чувствительность к дофамину. Чувствительность к дофамину, оказалась, не у всех одинаковая", — отметил специалист.
Эксперт добавил, что именно различия в работе этой системы могут приводить к постоянному внутреннему дискомфорту и поиску способов его компенсировать, в том числе через алкоголь или наркотики.
