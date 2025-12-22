Зависимость начинается не с алкоголя: неожиданный вывод о работе мозга

Алкогольная зависимость передается по наследству — наколог Маршак

Предрасположенность к алкогольной зависимости может быть заложена в человеке еще до первого употребления, и решающую роль здесь играет работа мозга, отметил врач-нарколог, специалист по лечению патологических зависимостей, специалист по реабилитации наркоманов и алкоголиков, геронтолог, биофизик Яков Маршак. О биологической природе алкогольной и наркотической зависимости специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info Капельница

Маршак пояснил, что современные исследования все чаще указывают на врожденные механизмы формирования зависимостей. По его словам, ключевую роль играет система вознаграждения мозга и индивидуальная чувствительность к дофамину, которая определяется генетически.

"Исследователи нашли ген, в котором есть особые полиморфизмы, особенности наследования этого гена. Если человек унаследовал его, то вероятность того, что он станет алкоголиком, гораздо больше. Нашли ген, который диктует чувствительность к дофамину. Чувствительность к дофамину, оказалась, не у всех одинаковая", — отметил специалист.

Эксперт добавил, что именно различия в работе этой системы могут приводить к постоянному внутреннему дискомфорту и поиску способов его компенсировать, в том числе через алкоголь или наркотики.

Полная запись разговора с Яковом Маршаком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.