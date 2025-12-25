Домашний праздник может закончиться травмами: какую пиротехнику безопасно держать в руках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Желание устроить яркий домашний праздник нередко сталкивается с недооценкой рисков, связанных с пиротехникой. Большинство несчастных случаев происходит не из-за брака изделий, а из-за неверного выбора и отсутствия подготовки у пользователей.

Пиротехника
Фото: flickr.com by Pixel Addict, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пиротехника

Об этом рассказал генеральный директор компании по созданию пиротехнических и специальных эффектов в кино и шоу-индустрии Глеб Локшин в интервью MoneyTimes.

Классы опасности и правила оборота

По словам эксперта, выбор фейерверков напрямую зависит от класса их опасности, который закреплён в техническом регламенте Таможенного союза. Документ чётко разделяет пиротехнические изделия на пять категорий, каждая из которых предполагает разный уровень допуска и ответственности.

"Есть таможенный регламент торгового союза, там есть категория опасности пиротехнических изделий. Их пять. Первая, вторая и третья категории допущены к свободному гражданскому обороту", — пояснил Глеб Локшин.

При этом, как подчёркивает специалист, наличие изделия в свободной продаже не означает его автоматическую безопасность для неподготовленного человека.

Что подходит для домашнего использования

Для бытовых праздников Локшин рекомендует выбирать максимально простые и маломощные изделия. Речь идёт о пиротехнике первого класса опасности, которая предназначена именно для домашнего применения и не требует специальных навыков.

"Если люди неопытные, я бы не рекомендовал использовать изделия опасностью выше первого класса. Первый класс — это бенгальские огни, фонтаны настольные. Изделия лучше брать не выше первого класса", — подчеркнул эксперт.

Даже такие изделия, по его словам, требуют строгого соблюдения инструкции. Нарушение дистанции, использование в закрытых помещениях или передача детям существенно повышают риск травм.

Повышенные риски и профессиональная пиротехника

Ко второму и третьему классам опасности, по мнению Локшина, следует относиться максимально серьёзно. Особую угрозу представляют петарды, которые чаще всего становятся причиной травм при неправильном использовании.

Эксперт отметил, что именно петарды наносят наибольший ущерб, особенно когда оказываются в руках детей или применяются без понимания принципов их работы. Четвёртый и пятый классы пиротехники полностью выведены из гражданского оборота и доступны исключительно лицензированным профессионалам, работающим на крупных мероприятиях и съёмочных площадках.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
