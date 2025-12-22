Простуда на ногах бьёт по сердцу: чем заканчивается привычка перетерпеть болезнь на ногах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Привычка выходить на работу с температурой и считать болезнь несущественной может обернуться последствиями, которые выходят далеко за рамки обычной простуды. Даже лёгкие симптомы не означают безопасности — ни для самого человека, ни для окружающих. Об этом в комментарии MosTimes рассказал иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Боль в горле
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Боль в горле

Риск заражения для окружающих

По словам эксперта, возможность переносить заболевание "на ногах" напрямую зависит от тяжести состояния, однако ключевой фактор остаётся неизменным: больной человек продолжает быть источником инфекции. Особенно опасно это в условиях работы в коллективе и при использовании общественного транспорта, где вероятность передачи вируса резко возрастает.

Жемчугов подчёркивает, что при кашле и чихании инфекция распространяется на значительное расстояние. Даже если самочувствие позволяет выполнять рабочие обязанности, это не снижает эпидемиологический риск для других людей.

"Я не советую такого делать никогда, если человек работает в коллективе, кашель на шесть метров летит, вирусы летят, чихание то же самое. Пару дней надо ждать", — отметил Владислав Жемчугов.

Опасность осложнений для самого пациента

Иммунолог обращает внимание, что перенос заболевания без отдыха опасен и для самого больного. Организм, не получая необходимого восстановления, может дать серьёзный сбой, включая осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Врач напомнил, что подобные случаи хорошо известны медицинской практике. Даже при незначительных симптомах воспалительный процесс и интоксикация продолжают развиваться, создавая угрозу для жизненно важных органов.

"Например, спортсмен идет на тренировку, горло болит чуть-чуть, а соревнованиях почти умирает. Это интоксикация сердца. Это риски всегда. И для себя, и для окружающих", — подчеркнул Жемчугов.

Оптимальная тактика при первых симптомах

По мнению специалиста, наиболее разумная стратегия при появлении признаков простуды или вирусной инфекции — это несколько дней домашнего режима. Такой подход снижает риск осложнений и одновременно ограничивает распространение инфекции.

Жемчугов также рекомендует раннее начало противовирусного лечения и обязательное обращение к врачу. Он отмечает, что под маской обычной простуды могут скрываться более опасные заболевания, требующие профессиональной диагностики и наблюдения.

