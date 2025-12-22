Простуда на ногах бьёт по сердцу: чем заканчивается привычка перетерпеть болезнь на ногах

Перенос простуды на ногах повышает риск осложнений — иммунолог Жемчугов

Привычка выходить на работу с температурой и считать болезнь несущественной может обернуться последствиями, которые выходят далеко за рамки обычной простуды. Даже лёгкие симптомы не означают безопасности — ни для самого человека, ни для окружающих. Об этом в комментарии MosTimes рассказал иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Риск заражения для окружающих

По словам эксперта, возможность переносить заболевание "на ногах" напрямую зависит от тяжести состояния, однако ключевой фактор остаётся неизменным: больной человек продолжает быть источником инфекции. Особенно опасно это в условиях работы в коллективе и при использовании общественного транспорта, где вероятность передачи вируса резко возрастает.

Жемчугов подчёркивает, что при кашле и чихании инфекция распространяется на значительное расстояние. Даже если самочувствие позволяет выполнять рабочие обязанности, это не снижает эпидемиологический риск для других людей.

"Я не советую такого делать никогда, если человек работает в коллективе, кашель на шесть метров летит, вирусы летят, чихание то же самое. Пару дней надо ждать", — отметил Владислав Жемчугов.

Опасность осложнений для самого пациента

Иммунолог обращает внимание, что перенос заболевания без отдыха опасен и для самого больного. Организм, не получая необходимого восстановления, может дать серьёзный сбой, включая осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы.

Врач напомнил, что подобные случаи хорошо известны медицинской практике. Даже при незначительных симптомах воспалительный процесс и интоксикация продолжают развиваться, создавая угрозу для жизненно важных органов.

"Например, спортсмен идет на тренировку, горло болит чуть-чуть, а соревнованиях почти умирает. Это интоксикация сердца. Это риски всегда. И для себя, и для окружающих", — подчеркнул Жемчугов.

Оптимальная тактика при первых симптомах

По мнению специалиста, наиболее разумная стратегия при появлении признаков простуды или вирусной инфекции — это несколько дней домашнего режима. Такой подход снижает риск осложнений и одновременно ограничивает распространение инфекции.

Жемчугов также рекомендует раннее начало противовирусного лечения и обязательное обращение к врачу. Он отмечает, что под маской обычной простуды могут скрываться более опасные заболевания, требующие профессиональной диагностики и наблюдения.