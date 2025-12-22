Команды выглядят спокойными, но трещат изнутри: стресс стал главной угрозой работе в 2025 году

К концу рабочего года даже устойчивые команды начинают демонстрировать признаки перегрузки, которые не всегда заметны в операционных показателях. Формально задачи выполняются, сроки соблюдаются, но внутреннее состояние сотрудников постепенно ухудшается.
HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова рассказала, что в 2025 году с эмоциональным истощением сталкивались как топ-менеджеры, так и рядовые сотрудники. По её словам, в средних и крупных компаниях около 40% членов команд к концу года оказываются в зоне риска по выгоранию и испытывают сложности с эмоциональной регуляцией.
Почти половина сотрудников, согласно оценке эксперта, живёт в состоянии повышенного стресса. При этом внешняя стабильность рабочих процессов может вводить руководство в заблуждение. Высокий уровень воспринимаемого стресса не всегда сразу отражается на результатах, но постепенно накапливается и приводит к системным сбоям, подчеркивает Газета.Ru.
Зеленкова подчёркивает, что наличие сразу нескольких признаков выгорания у одного сотрудника часто становится предвестником серьёзных проблем. Речь идёт не только об увольнениях, но и о срывах дедлайнов, снижении вовлечённости, саботаже и росте конфликтов внутри команды.
"Наличие нескольких признаков выгорания у сотрудника зачастую предвещает увольнения, срывы дедлайнов, саботаж и резкое снижение вовлеченности", — пояснила Екатерина Зеленкова.
Даже при сохранении формальной дисциплины высокий уровень стресса увеличивает вероятность ошибок, прокрастинации и падения общей продуктивности. В таких условиях команда может продолжать работать, но её устойчивость оказывается под угрозой.
При выявлении признаков выгорания, по словам эксперта, необходим комплексный подход. В первую очередь речь идёт об индивидуальной работе с сотрудником, включая конфиденциальные встречи с руководителем для оценки нагрузки, обсуждения личных факторов и определения объёма поддержки.
Отдельное внимание уделяется пересмотру рабочей нагрузки. Эксперт рекомендует сокращать переработки, минимизировать срочные задачи и снижать уровень неопределённости, особенно для сотрудников, находящихся в "красной зоне" риска. Планирование задач на один-два месяца вперёд и ограничение параллельных проектов помогают снизить вероятность перегрузки.
Для сотрудников с умеренным уровнем стресса эффективны меры по нормализации коммуникации и рабочего времени. Ограничение лишних чатов и звонков, соблюдение границ рабочего дня, регулярная обратная связь и поддержка со стороны команды позволяют сохранить мотивацию и вовлечённость.
Дополнительно анонимные опросы раз в один-два месяца помогают отслеживать динамику состояния коллектива, особенно в осенне-зимний период.
