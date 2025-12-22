Не всем по зубам: как жгучие специи по-разному работают в теле человека и влияют на самочувствие

Острая пища не повлияла на скорость пищеварения —гастроэнтеролог Петраченкова

Острая пища давно вызывает споры — для одних она источник удовольствия и ярких вкусов, для других — прямой путь к проблемам с желудком. Всё упирается в то, как именно организм реагирует на жгучие специи и насколько регулярно они появляются в рационе. Врачи подчёркивают: польза и вред острой еды зависят не от моды, а от физиологии конкретного человека. Об этом сообщает "Рамблер".

Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нарезанный красный перец чили

Почему острая еда ощущается как боль

За характерное жжение отвечает капсаицин — органическое соединение, которое перец вырабатывает для защиты. При контакте с рецепторами во рту и на слизистых он запускает реакцию, схожую с болевой: появляется ощущение жара, пощипывание и кратковременная боль. Именно поэтому острота воспринимается так ярко, хотя реального повреждения тканей не происходит.

"То, сколько остроты может выдержать человек, во многом определяет генетика и привычка к такой еде. У носителей одного варианта определённого гена чувствительность выше — они ощущают жжение намного сильнее. Другие могут есть даже самый жгучий чили и почти его не чувствовать", — объясняет врач-гастроэнтеролог, гепатолог Мария Юрьевна Петраченкова.

Регулярное употребление острой пищи со временем действительно меняет ощущения. Исследования показывают: у людей, часто включающих специи в рацион, повышается болевой порог, и организм реагирует на жжение спокойнее. Однако это не означает, что слизистая желудка становится "неуязвимой".

Влияние остроты на пищеварение и обмен веществ

Существует устойчивое мнение, что острые блюда способны ускорять метаболизм. На практике эффект есть, но он ограниченный и кратковременный. Капсаицин может слегка увеличить расход энергии за счёт усиления термогенеза — организм начинает активнее вырабатывать тепло. У части людей острая еда также снижает аппетит, что косвенно отражается на калорийности рациона.

При этом работа желудочно-кишечного тракта остаётся многофакторной системой. На пищеварение влияют гормоны, состав еды, состояние слизистой и даже микробиом кишечника. Именно поэтому связь между питанием, ЖКТ и нервной системой сегодня всё чаще рассматривают через призму кишечник и микробиом, где острота — лишь один из множества раздражителей.

"Острые блюда не ускоряют метаболизм настолько, чтобы влиять на вес заметно. Нельзя похудеть, просто добавив перец чили. Пищеварение регулирует множество механизмов, и острота почти не меняет скорость прохождения пищи", — подчёркивает Мария Юрьевна Петраченкова.

Сердце и сосуды: что показывают исследования

Научные данные указывают на возможные плюсы острой еды для сердечно-сосудистой системы. В исследовании, опубликованном в журнале Angiology, отмечено: у людей, которые едят острое чаще одного раза в неделю, риск смерти от любых причин был примерно на 12 % ниже, чем у тех, кто почти не употребляет такие блюда. Также зафиксирована связь с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом универсального защитного эффекта нет. В отношении инсульта подобной зависимости выявить не удалось, а значит, острую пищу нельзя рассматривать как профилактическое средство "от всего".

Острая еда и артериальное давление

Вопрос влияния капсаицина на давление остаётся спорным. Некоторые наблюдательные исследования, в том числе среди жителей Китая, показали: у женщин, регулярно употребляющих острые специи, систолическое давление может быть немного ниже, а гипертония встречается реже.

Однако более крупные обзоры клинических данных, опубликованные в Phytotherapy Research, пришли к выводу, что прямое влияние капсаицина на давление у взрослых либо отсутствует, либо выражено слабо и нестабильно. Делать ставку на острые блюда как на способ контроля давления врачи не рекомендуют.

Когда острая еда становится проблемой

Для людей с гастритом, язвенной болезнью, ГЭРБ или синдромом раздражённого кишечника острая пища может усиливать изжогу, боль и воспаление слизистой. Риски возрастают, если жгучие блюда сочетаются с алкоголем и солёными закусками — такая комбинация создаёт дополнительную нагрузку на желудок и поджелудочную, как это бывает при привычных сценариях отдыха с напитками и снеками.

Даже у здоровых людей избыток острого способен вызвать временный дискомфорт, особенно при нерегулярном питании или еде натощак.

Сравнение: острая и нейтральная еда

Острые блюда усиливают вкусовые ощущения и стимулируют рецепторы, делая приём пищи эмоционально насыщенным. Нейтральная еда, напротив, снижает раздражение слизистой и подходит для ежедневного рациона без рисков для ЖКТ. В реальной жизни оптимальным считается баланс, при котором специи используются как акцент, а не как основа каждого приёма пищи.

Плюсы и минусы острой еды

Острая пища имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать.

Плюсы:

может слегка повышать расход энергии;

у части людей снижает аппетит;

ассоциируется с более низким риском сердечно-сосудистой смертности;

делает блюда более насыщенными по вкусу.

Минусы:

раздражает слизистую желудка;

противопоказана при ряде заболеваний ЖКТ;

не даёт выраженного эффекта для снижения веса;

при избытке вызывает боль и дискомфорт.

Советы по употреблению острой еды шаг за шагом

Начинайте с минимального количества специй. Не ешьте острое натощак. Следите за реакцией желудка и общим самочувствием. Сочетайте жгучие блюда с нейтральными продуктами — рисом, овощами, кисломолочными соусами. При хронических заболеваниях ЖКТ консультируйтесь с врачом.

Популярные вопросы об острой еде

Можно ли есть острое каждый день?

Да, если нет проблем с желудком и соблюдается умеренность.

Помогает ли острая еда похудеть?

Нет, без изменения рациона и образа жизни эффект будет минимальным.

Что хуже для желудка: острое или сочетания с алкоголем?

Наибольшую нагрузку создают комбинации, где специи идут вместе с алкоголем и солёными закусками, как в сценариях вроде пиво с солёным арахисом.