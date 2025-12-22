Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Похудение выходит из режима подвига: медицинские программы снижения веса работают без жёстких диет

Медпрограмма обеспечила снижение веса до 1 кг в неделю — эндокринолог Гурова
Здоровье

Секрет устойчивых изменений. Врачи объяснили, как сегодня действительно работают программы снижения веса
По официальной статистике системы здравоохранения, более половины взрослых россиян живут с избыточной массой тела, и эта доля продолжает расти. Лишний вес давно перестал быть частной проблемой — он влияет на качество жизни, работоспособность и риски хронических заболеваний. При этом рынок переполнен быстрыми решениями: от жёстких диет до "чудо-препаратов", которые обещают результат без усилий. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

талия спорт женщины
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
талия спорт женщины

Когда теория подкрепляется практикой

Чтобы отделить рабочие инструменты от мифов, издательский дом "Аргументы и факты" совместно с Профессорской клиникой эндокринологии и диабета и компанией "Промомед" запустили проект "Осознанный выбор". Его задача была не в том, чтобы рассказать очередную мотивационную историю, а показать, как в реальности выглядит современный, медицински обоснованный подход к снижению веса.

Для участия отобрали женщин с опытом неоднократных и неудачных попыток похудеть. Условие было жёстким и прозрачным — в течение трёх месяцев строго следовать рекомендациям врачей разных профилей. По итогам программы каждая участница снизила вес в диапазоне от 10 до 12,5 килограмма. Параллельно изменения затронули и саму команду проекта: наблюдая за трансформацией героинь, многие пересмотрели собственные привычки.

"Когда ты сопровождаешь изменения других людей, ты неизбежно начинаешь менять и себя. Это был командный процесс", — отметила руководитель департамента новых проектов "АиФ" Ольга Филиппова.

В чём суть метода

Финальная встреча проекта прошла в редакции "Аргументов и фактов" в центре Москвы. Один из ключевых вопросов был адресован главному врачу клиники, эндокринологу Олесе Гуровой: за счёт чего удалось добиться стабильных результатов без экстремальных мер.

"Фармакотерапия — это инструмент, который помогает человеку изменить образ жизни и удержаться в рекомендациях специалистов. Снижение веса на 0,5-1 килограмм в неделю считается оптимальным и именно так прописано в международных клинических рекомендациях", — пояснила Олеся Гурова.

Речь идёт о препаратах из группы инкретинов — гормонов, которые участвуют в регуляции аппетита, чувства насыщения и обмена глюкозы. Лекарственные формы, работающие по этому принципу, позволяют мягко корректировать пищевое поведение, не ломая привычную жизнь. Такой подход особенно важен в контексте борьбы с избыточным аппетитом и перееданием, которые часто лежат в основе набора веса.

Почему без психологии не работает

Один из самых частых барьеров на пути снижения веса — не физиология, а установки. Психологи проекта отмечали, что привычка "доедать всё до конца" или использовать еду как способ справляться со стрессом мешает даже при правильном питании.

"Важно научиться делать паузу и задавать себе вопрос, действительно ли сейчас нужен этот приём пищи. Мы учим двигаться маленькими шагами, а не пытаться изменить всё за один день", — объяснила руководитель психологического направления клиники Ольга Тонкова-Кузнецова.

Такой подход позволил участницам не только снизить вес, но и изменить самоощущение. Для многих результат оказался шире, чем цифры на весах: выросла энергия, появилась мотивация к саморазвитию и уходу за собой.

Как перестраивается рацион и движение

Врачи подчёркивают: универсальных "запрещённых" продуктов не существует. Резкие ограничения почти всегда приводят к срывам. Поэтому рацион формируется индивидуально — с учётом образа жизни, привычек и медицинских показаний.

Диетологи использовали принцип "гарвардской тарелки": половина приёма пищи — овощи или фрукты, четверть — белок, ещё четверть — сложные углеводы. Такой формат удобен тем, что не требует постоянного подсчёта калорий и подходит для длительного соблюдения. Он также помогает постепенно снижать долю висцерального жира, который напрямую связан с рисками для сердца, печени и поджелудочной железы.

Физическая активность подбирается без фанатизма. Регулярность важнее интенсивности: прогулки, увеличение повседневной подвижности, безопасные нагрузки, которые не вызывают отторжения и травм.

Сравнение: быстрые диеты и медицинский подход

Быстрые диеты строятся на резком дефиците калорий и жёстких запретах. Они дают краткосрочный эффект, но часто заканчиваются возвратом веса и ухудшением самочувствия.
Медицинский подход опирается на фармакотерапию, психологическую поддержку и постепенные изменения. Он требует времени, но позволяет удерживать результат и снижать риски сопутствующих заболеваний, включая диабет и сердечно-сосудистые проблемы.

Плюсы и минусы комплексной терапии

Комплексная программа даёт предсказуемый и устойчивый результат. Она снижает нагрузку на силу воли и помогает менять привычки без резких срывов.
При этом такой подход требует участия специалистов и дисциплины со стороны пациента. Это не быстрый путь, но он ориентирован на долгосрочный эффект и качество жизни.

Советы шаг за шагом

  1. Обратиться к врачу и пройти базовую диагностику.

  2. Определить реалистичную цель по снижению веса.

  3. Подобрать рацион, который можно соблюдать месяцами, а не неделями.

  4. Добавить посильную физическую активность в повседневную жизнь.

  5. Использовать медикаментозную поддержку строго по назначению специалиста.

  6. Фиксировать прогресс и поддерживать мотивацию, а не концентрироваться на неудачах.

Популярные вопросы о снижении веса

Можно ли похудеть без спорта?

Да, если скорректировано питание и образ жизни, но умеренная активность ускоряет и закрепляет результат.

Сколько стоит современная терапия?

Стоимость зависит от схемы лечения и выбранных препаратов, её определяет врач после консультации.

Что лучше — диета или препараты?

Наиболее эффективен их разумный союз под медицинским контролем, а не изолированное использование одного метода.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
