Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В ПСЖ нет вратаря сильнее Сафонова — футбольный эксперт Бубнов
Эсхинантус заложил бутоны после прохладной зимовки
Опрос Rodin Capital выявил интересные данные о финансовых представлениях россиян
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Взрывной рост цен на серебро зафиксирован на бирже Comex
Увлажнители воздуха вызывают разбухание древесины и МДФ — Southern Living
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение
Уксус в посудомоечной машине удаляет налёт и жир без агрессивной химии — The Spruce

20 минут в день — и цифры на тонометре ползут вниз: эффект заметен уже на следующий день

Физическая активность снижает артериальное давление на уровне лекарств
Здоровье

Иногда самые простые действия оказываются эффективнее сложных схем лечения. Новые данные показывают, что движение может заметно повлиять на показатели артериального давления уже в короткие сроки. Причем речь идет не о марафонах и изнурительных тренировках, а о доступной активности, встроенной в повседневную жизнь.

Доктор меряет давление пациенту
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор меряет давление пациенту

Движение как часть терапии гипертонии

Регулярная физическая активность способна снижать артериальное давление на уровне, сопоставимом с действием медикаментов. К такому выводу пришли исследователи Университета Коннектикута, проанализировав клинические данные и обновленные рекомендации Американской кардиологической ассоциации. Эффект наблюдался у людей с гипертонией даже при умеренных и непродолжительных нагрузках, которые не требуют специального оборудования или абонемента в фитнес-клуб.

Снижение давления фиксировалось уже в течение суток после занятия и сохранялось в те дни, когда человек оставался активным. Причем положительное влияние оказывали не только аэробные тренировки и силовые упражнения, но и более мягкие форматы — йога, тайчи, упражнения на баланс и легкая повседневная активность, включая ходьбу.

Почему работает даже умеренная нагрузка

Физическая активность запускает сразу несколько механизмов, влияющих на давление. Улучшается эластичность сосудов, снижается уровень стресса, нормализуется обмен веществ. Дополнительную роль играет контроль веса, особенно актуальный для людей с избыточной массой тела.

"Все виды движения работают, а лучший выбор — тот, который человек готов выполнять регулярно", — отмечается в публикации JACC.

По данным исследований, каждый потерянный килограмм массы тела в среднем снижает артериальное давление примерно на 1 мм рт. ст. В этом контексте "мультикомпонентные" практики, такие как йога, дают двойной эффект: они сочетают физическую нагрузку, растяжку и элементы управления стрессом, экономя время и повышая приверженность занятиям.

Новые подходы в клинических рекомендациях

Современные рекомендации все чаще предлагают начинать лечение гипертонии с изменения образа жизни. Речь идет о регулярном движении, корректировке питания, управлении стрессом и восстановлении сна. Лекарственная терапия подключается позже — при необходимости и с учетом индивидуальных рисков.

Авторы подчеркивают, что физическая активность должна рассматриваться как базовый элемент стандартной терапии. В этой модели специалисты по лечебной физкультуре и реабилитации становятся полноценными участниками медицинских команд, наряду с врачами и диетологами. Такой подход позволяет не только контролировать давление, но и улучшать общее качество жизни.

Советы для снижения давления

  1. Начните с ходьбы по 20-30 минут в день в комфортном темпе.
  2. Добавьте 2-3 раза в неделю мягкие практики — йогу, растяжку или упражнения на баланс.
  3. Следите за регулярностью, а не за интенсивностью.
  4. Сочетайте движение с управлением стрессом и сбалансированным питанием.
  5. Отмечайте изменения давления и самочувствия, чтобы видеть прогресс.

Популярные вопросы о физической активности и давлении

Какая нагрузка лучше всего подходит при гипертонии?

Оптимальны умеренные и регулярные нагрузки: ходьба, плавание, йога, легкие силовые упражнения без перенапряжения.

Можно ли заменить лекарства физической активностью?

В некоторых случаях — да, но решение принимается индивидуально и под наблюдением врача, особенно при высоких показателях давления.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть эффект?

Снижение давления может наблюдаться уже в течение суток после нагрузки, но устойчивый результат формируется при регулярной активности.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Недвижимость
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Популярное
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое

Шуба снова в центре зимней моды, но привычные фасоны могут сыграть против образа. Какие модели выглядят актуально в 2026 году и на что обращать внимание при выборе?

Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Перья попугая выщипывают при грязи или во время линьки
Взрывной рост цен на серебро зафиксирован на бирже Comex
Коррида сформировалась в Испании как ритуал еще в бронзовом веке
Увлажнители воздуха вызывают разбухание древесины и МДФ — Southern Living
Спрей для объёма теряет эффект при сушке корней без подъёма
Осенняя посадка жимолости ускоряет укоренение кустов — Люси Брэдли
Тяги с гантелями улучшают осанку при тренировках
Сорбция и трансформация стабилизируют углерод в океане — доктор Пейман Бабаха
Зимой заводить собаку сложнее из-за холода и праздников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.