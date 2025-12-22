Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Уксус в посудомоечной машине удаляет налёт и жир без агрессивной химии — The Spruce
Холод ниже 15 градусов спровоцировал листопад колеуса — Ciceksel
Брэд Питт серьёзно относится к роману с Инес де Рамон
Одежда без утюга разглаживается с помощью пара и бытовых приборов — Real Simple
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Учёные обнаружили маскировку кальмара в донных отложениях Тихого океана
Длительное использование рециркуляции зимой вызывает запотевание стёкол — carandmotor
Ген выживания опухоли стал предохранителем иммунного ответа — доктор Хубер

Покалывание сменилось онемением — опасный признак, после которого становится поздно спасать кожу

Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение
Здоровье

Холодовая травма может развиваться незаметно и настигнуть даже при небольшом минусе или сырой погоде. Первые симптомы легко пропустить, а неправильные действия способны усугубить повреждение тканей. Специалисты напоминают: обморожение — это не только про мороз, но и про ветер, влажность и неподходящую одежду.

Уход за руками зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за руками зимой

Обморожение опаснее, чем кажется

Обморожение связано не только со сужением сосудов на поверхности кожи. На холоде нарушается обмен веществ, ткани начинают испытывать кислородное голодание, а продукты распада накапливаются быстрее, чем выводятся. В результате ухудшается микроциркуляция крови, что может привести к глубокому повреждению кожи и подкожных структур. Чаще всего страдают открытые участки тела — нос, щеки, уши, а также пальцы рук и ног, особенно если человек долго находится на ветру или в мокрой обуви.

"Коварство обморожения в том, что его начальная стадия часто остается незамеченной", — отмечает старший научный сотрудник Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Специалист подчеркивает, что тревожным сигналом становится не боль, а ее исчезновение. Если после жжения и покалывания кожа резко немеет, это может говорить о начале серьезного поражения.

Признаки, которые нельзя игнорировать

На раннем этапе кожа может выглядеть просто бледной, но затем появляется "восковой" оттенок, синюшность или мраморный рисунок. Часто возникает ощущение скованности и "деревянности" тканей. После согревания возможны отек и покраснение, а в более тяжелых случаях — образование пузырей. Эти симптомы требуют внимательного отношения, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с сосудами.

Что делать до обращения к врачу

При подозрении на обморожение важно сразу прекратить воздействие холода. Пострадавшего следует перевести в теплое помещение, снять тесную и влажную одежду, убрать кольца и браслеты. Согревание должно быть мягким и постепенным, без резких температурных перепадов. После процедуры кожу аккуратно промакивают и закрывают сухой стерильной повязкой, а человеку дают теплое сладкое питье, например чай.

Категорически не рекомендуется растирать кожу снегом, тканью или использовать открытый огонь, грелки, спирт и масла. Такие действия повышают риск ожогов и усиливают повреждение сосудов. Также нельзя вскрывать пузыри и употреблять алкоголь, который лишь создает ощущение тепла, ускоряя потерю энергии.

Легкое и глубокое обморожение

При легком обморожении чувствительность кожи постепенно возвращается после согревания, а изменения ограничиваются покраснением и небольшим отеком. Глубокие формы отличаются стойким онемением, выраженным отеком, пузырями и изменением цвета кожи до багрового, серого или почти черного. Во втором случае без медицинской помощи высок риск некроза тканей и длительного восстановления.

Советы при обморожении

  1. Уйдите в тепло и устраните холодный фактор.
  2. Снимите влажную и тесную одежду, освободите конечности.
  3. Начните постепенное согревание в воде комфортной температуры.
  4. Наложите сухую повязку и обеспечьте покой.
  5. Обратитесь к врачу при любых сомнениях или ухудшении состояния.

Популярные вопросы об обморожении кожи

Можно ли получить обморожение при плюсовой температуре?

Да, риск сохраняется при сильном ветре, высокой влажности и промокшей одежде.

Сколько времени нужно для согревания?

Обычно 20-30 минут постепенного согревания достаточно, но все зависит от степени поражения.

Что лучше надеть для профилактики?

Многослойную одежду, сухую обувь, перчатки и защитные кремы для кожи, особенно при длительном пребывании на улице.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое

Шуба снова в центре зимней моды, но привычные фасоны могут сыграть против образа. Какие модели выглядят актуально в 2026 году и на что обращать внимание при выборе?

Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Сорбция и трансформация стабилизируют углерод в океане — доктор Пейман Бабаха
Зимой заводить собаку сложнее из-за холода и праздников
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение
Стюардессы не пьют чай и кофе из бортовых резервуаров — бортпроводница Лоусон
После 60 лет замедляется усвоение витаминов и минералов — Сергей Длин
Дальность полёта пчелы достигает пяти километров — профессор Чжао
22 – 28 декабря станет неделей резких и нестабильных решений
Техника Aircut создаёт стрижку по реальному движению кудрей
Уксус в посудомоечной машине удаляет налёт и жир без агрессивной химии — The Spruce
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.