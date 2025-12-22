Покалывание сменилось онемением — опасный признак, после которого становится поздно спасать кожу

Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение

Холодовая травма может развиваться незаметно и настигнуть даже при небольшом минусе или сырой погоде. Первые симптомы легко пропустить, а неправильные действия способны усугубить повреждение тканей. Специалисты напоминают: обморожение — это не только про мороз, но и про ветер, влажность и неподходящую одежду.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Уход за руками зимой

Обморожение опаснее, чем кажется

Обморожение связано не только со сужением сосудов на поверхности кожи. На холоде нарушается обмен веществ, ткани начинают испытывать кислородное голодание, а продукты распада накапливаются быстрее, чем выводятся. В результате ухудшается микроциркуляция крови, что может привести к глубокому повреждению кожи и подкожных структур. Чаще всего страдают открытые участки тела — нос, щеки, уши, а также пальцы рук и ног, особенно если человек долго находится на ветру или в мокрой обуви.

"Коварство обморожения в том, что его начальная стадия часто остается незамеченной", — отмечает старший научный сотрудник Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Специалист подчеркивает, что тревожным сигналом становится не боль, а ее исчезновение. Если после жжения и покалывания кожа резко немеет, это может говорить о начале серьезного поражения.

Признаки, которые нельзя игнорировать

На раннем этапе кожа может выглядеть просто бледной, но затем появляется "восковой" оттенок, синюшность или мраморный рисунок. Часто возникает ощущение скованности и "деревянности" тканей. После согревания возможны отек и покраснение, а в более тяжелых случаях — образование пузырей. Эти симптомы требуют внимательного отношения, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с сосудами.

Что делать до обращения к врачу

При подозрении на обморожение важно сразу прекратить воздействие холода. Пострадавшего следует перевести в теплое помещение, снять тесную и влажную одежду, убрать кольца и браслеты. Согревание должно быть мягким и постепенным, без резких температурных перепадов. После процедуры кожу аккуратно промакивают и закрывают сухой стерильной повязкой, а человеку дают теплое сладкое питье, например чай.

Категорически не рекомендуется растирать кожу снегом, тканью или использовать открытый огонь, грелки, спирт и масла. Такие действия повышают риск ожогов и усиливают повреждение сосудов. Также нельзя вскрывать пузыри и употреблять алкоголь, который лишь создает ощущение тепла, ускоряя потерю энергии.

Легкое и глубокое обморожение

При легком обморожении чувствительность кожи постепенно возвращается после согревания, а изменения ограничиваются покраснением и небольшим отеком. Глубокие формы отличаются стойким онемением, выраженным отеком, пузырями и изменением цвета кожи до багрового, серого или почти черного. Во втором случае без медицинской помощи высок риск некроза тканей и длительного восстановления.

Советы при обморожении

Уйдите в тепло и устраните холодный фактор. Снимите влажную и тесную одежду, освободите конечности. Начните постепенное согревание в воде комфортной температуры. Наложите сухую повязку и обеспечьте покой. Обратитесь к врачу при любых сомнениях или ухудшении состояния.

Популярные вопросы об обморожении кожи

Можно ли получить обморожение при плюсовой температуре?

Да, риск сохраняется при сильном ветре, высокой влажности и промокшей одежде.

Сколько времени нужно для согревания?

Обычно 20-30 минут постепенного согревания достаточно, но все зависит от степени поражения.

Что лучше надеть для профилактики?

Многослойную одежду, сухую обувь, перчатки и защитные кремы для кожи, особенно при длительном пребывании на улице.