Покалывание сменилось онемением — опасный признак, после которого становится поздно спасать кожу

Холодовая травма может развиваться незаметно и настигнуть даже при небольшом минусе или сырой погоде. Первые симптомы легко пропустить, а неправильные действия способны усугубить повреждение тканей. Специалисты напоминают: обморожение — это не только про мороз, но и про ветер, влажность и неподходящую одежду.
Обморожение связано не только со сужением сосудов на поверхности кожи. На холоде нарушается обмен веществ, ткани начинают испытывать кислородное голодание, а продукты распада накапливаются быстрее, чем выводятся. В результате ухудшается микроциркуляция крови, что может привести к глубокому повреждению кожи и подкожных структур. Чаще всего страдают открытые участки тела — нос, щеки, уши, а также пальцы рук и ног, особенно если человек долго находится на ветру или в мокрой обуви.
"Коварство обморожения в том, что его начальная стадия часто остается незамеченной", — отмечает старший научный сотрудник Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.
Специалист подчеркивает, что тревожным сигналом становится не боль, а ее исчезновение. Если после жжения и покалывания кожа резко немеет, это может говорить о начале серьезного поражения.
На раннем этапе кожа может выглядеть просто бледной, но затем появляется "восковой" оттенок, синюшность или мраморный рисунок. Часто возникает ощущение скованности и "деревянности" тканей. После согревания возможны отек и покраснение, а в более тяжелых случаях — образование пузырей. Эти симптомы требуют внимательного отношения, особенно у детей, пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с сосудами.
При подозрении на обморожение важно сразу прекратить воздействие холода. Пострадавшего следует перевести в теплое помещение, снять тесную и влажную одежду, убрать кольца и браслеты. Согревание должно быть мягким и постепенным, без резких температурных перепадов. После процедуры кожу аккуратно промакивают и закрывают сухой стерильной повязкой, а человеку дают теплое сладкое питье, например чай.
Категорически не рекомендуется растирать кожу снегом, тканью или использовать открытый огонь, грелки, спирт и масла. Такие действия повышают риск ожогов и усиливают повреждение сосудов. Также нельзя вскрывать пузыри и употреблять алкоголь, который лишь создает ощущение тепла, ускоряя потерю энергии.
При легком обморожении чувствительность кожи постепенно возвращается после согревания, а изменения ограничиваются покраснением и небольшим отеком. Глубокие формы отличаются стойким онемением, выраженным отеком, пузырями и изменением цвета кожи до багрового, серого или почти черного. Во втором случае без медицинской помощи высок риск некроза тканей и длительного восстановления.
Можно ли получить обморожение при плюсовой температуре?
Да, риск сохраняется при сильном ветре, высокой влажности и промокшей одежде.
Сколько времени нужно для согревания?
Обычно 20-30 минут постепенного согревания достаточно, но все зависит от степени поражения.
Что лучше надеть для профилактики?
Многослойную одежду, сухую обувь, перчатки и защитные кремы для кожи, особенно при длительном пребывании на улице.
Шуба снова в центре зимней моды, но привычные фасоны могут сыграть против образа. Какие модели выглядят актуально в 2026 году и на что обращать внимание при выборе?