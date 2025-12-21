Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отказ от телефона утром повышает концентрацию в начале дня — психологи
Русскую уху традиционно варят на воде с рыбой и картофелем — Allrecipes
Леонардо Ди Каприо признался, что давно не смотрел "Титаник"
Зимний режим АКПП снижает пробуксовку при старте на льду
Шуршание материала запускает у зверей охотничий инстинкт
Из резиденции Макрона пропали столовые приборы и фарфор на 3,7 млн рублей
Повторное цветение пуансеттии зависит от сроков обрезки и светового режима — Actualno
Деление Т-клеток сделало латентный резервуар ВИЧ уязвимым — J Clin Invest
Вагоны-рестораны вводят новогоднее меню в поездах — РЖД

Запиваете таблетки этим напитком — железо исчезает: лечение работает впустую, а анализы не меняются

Кофе, чай и молоко снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская
Здоровье

Привычка запивать лекарства привычными напитками может свести лечение на нет. Особенно это касается препаратов железа, которые чувствительны к составу рациона и напитков. Некоторые сочетания выглядят безобидно, но на деле мешают организму получить нужный микроэлемент.

Мужчина пьет молоко
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина пьет молоко

Почему железо может не усваиваться

Железо необходимо для синтеза гемоглобина — белка, отвечающего за транспорт кислорода в крови. При его нехватке человек чаще сталкивается с усталостью, сонливостью, снижением работоспособности и бледностью кожи. Зимой эти симптомы нередко списывают на сезонный упадок сил, хотя причиной может быть железодефицитная анемия.

Для восполнения дефицита врачи назначают препараты железа, однако их эффективность во многом зависит от сопутствующих пищевых привычек. Даже правильно подобранная дозировка может не дать результата, если лекарство принимают с неподходящими напитками.

Напитки, которые мешают усвоению железа

Кофе, чай и красное вино относятся к числу самых распространённых "блокаторов" железа. В их составе присутствуют полифенолы — антиоксиданты растительного происхождения. Среди них особую роль играют танины, способные связывать железо и снижать его биодоступность.

"Блокируют всасывание железа кофе, чай и красное вино. Эти напитки богаты полифенолами — природными антиоксидантами", — предупреждает эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская.

Особенно выражен эффект у крепкого чая и красного вина, где концентрация танинов выше, что отражается и на их характерном вяжущем вкусе.

Молочные продукты и лекарства от изжоги

Отдельного внимания заслуживают молочные напитки. Кальций, содержащийся в молоке и кисломолочных продуктах, конкурирует с железом за всасывание в кишечнике и тем самым снижает его усвоение.

Кроме того, железо плохо сочетается с препаратами, уменьшающими кислотность желудка. Речь идёт о средствах на основе омепразола и аналогичных действующих веществ.

"Для усвоения в желудочно-кишечном тракте микроэлементу нужна кислая среда, а такие медикаменты препятствуют её формированию", — поясняет врач.

Советы в применении

Чтобы терапия была максимально эффективной, важно соблюдать простые рекомендации.

  1. Принимайте препараты железа, запивая их чистой водой.
  2. Делайте перерыв не менее 1-2 часов между приёмом железа и кофе, чая или молочных продуктов.
  3. Учитывайте другие лекарства, особенно снижающие кислотность желудка.
  4. По согласованию с врачом можно сочетать железо с витамином C для улучшения усвоения.

Популярные вопросы о напитках и усвоении железа

Можно ли пить кофе сразу после приёма железа?

Лучше подождать не менее часа, чтобы не снизить эффективность препарата.

Что лучше запивать препараты железа — водой или соком?

Чаще всего рекомендуют воду, иногда допускается сок с витамином C, если нет противопоказаний.

Влияет ли молоко в составе завтрака на усвоение железа?

Да, кальций может мешать всасыванию, поэтому приём железа лучше вынести на другое время.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Наука и техника
Длина земных суток около 19 часов сохранялась почти миллиард лет — Earth
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Недвижимость
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Садоводство, цветоводство
Удаление увядших соцветий продлило цветение хризантем — Mein Schöner Garten
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Потос адаптируется к разному освещению и подходит для кухни
22 декабря: День энергетика и взятие Измаила
Отказ от телефона утром повышает концентрацию в начале дня — психологи
Русскую уху традиционно варят на воде с рыбой и картофелем — Allrecipes
Кофе, чай и молоко снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская
Леонардо Ди Каприо признался, что давно не смотрел "Титаник"
Зимний режим АКПП снижает пробуксовку при старте на льду
Шуршание материала запускает у зверей охотничий инстинкт
Из резиденции Макрона пропали столовые приборы и фарфор на 3,7 млн рублей
Повторное цветение пуансеттии зависит от сроков обрезки и светового режима — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.