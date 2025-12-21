Запиваете таблетки этим напитком — железо исчезает: лечение работает впустую, а анализы не меняются

Кофе, чай и молоко снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская

Привычка запивать лекарства привычными напитками может свести лечение на нет. Особенно это касается препаратов железа, которые чувствительны к составу рациона и напитков. Некоторые сочетания выглядят безобидно, но на деле мешают организму получить нужный микроэлемент.

Почему железо может не усваиваться

Железо необходимо для синтеза гемоглобина — белка, отвечающего за транспорт кислорода в крови. При его нехватке человек чаще сталкивается с усталостью, сонливостью, снижением работоспособности и бледностью кожи. Зимой эти симптомы нередко списывают на сезонный упадок сил, хотя причиной может быть железодефицитная анемия.

Для восполнения дефицита врачи назначают препараты железа, однако их эффективность во многом зависит от сопутствующих пищевых привычек. Даже правильно подобранная дозировка может не дать результата, если лекарство принимают с неподходящими напитками.

Напитки, которые мешают усвоению железа

Кофе, чай и красное вино относятся к числу самых распространённых "блокаторов" железа. В их составе присутствуют полифенолы — антиоксиданты растительного происхождения. Среди них особую роль играют танины, способные связывать железо и снижать его биодоступность.

"Блокируют всасывание железа кофе, чай и красное вино. Эти напитки богаты полифенолами — природными антиоксидантами", — предупреждает эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская.

Особенно выражен эффект у крепкого чая и красного вина, где концентрация танинов выше, что отражается и на их характерном вяжущем вкусе.

Молочные продукты и лекарства от изжоги

Отдельного внимания заслуживают молочные напитки. Кальций, содержащийся в молоке и кисломолочных продуктах, конкурирует с железом за всасывание в кишечнике и тем самым снижает его усвоение.

Кроме того, железо плохо сочетается с препаратами, уменьшающими кислотность желудка. Речь идёт о средствах на основе омепразола и аналогичных действующих веществ.

"Для усвоения в желудочно-кишечном тракте микроэлементу нужна кислая среда, а такие медикаменты препятствуют её формированию", — поясняет врач.

Советы в применении

Чтобы терапия была максимально эффективной, важно соблюдать простые рекомендации.

Принимайте препараты железа, запивая их чистой водой. Делайте перерыв не менее 1-2 часов между приёмом железа и кофе, чая или молочных продуктов. Учитывайте другие лекарства, особенно снижающие кислотность желудка. По согласованию с врачом можно сочетать железо с витамином C для улучшения усвоения.

Популярные вопросы о напитках и усвоении железа

Можно ли пить кофе сразу после приёма железа?

Лучше подождать не менее часа, чтобы не снизить эффективность препарата.

Что лучше запивать препараты железа — водой или соком?

Чаще всего рекомендуют воду, иногда допускается сок с витамином C, если нет противопоказаний.

Влияет ли молоко в составе завтрака на усвоение железа?

Да, кальций может мешать всасыванию, поэтому приём железа лучше вынести на другое время.