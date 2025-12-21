Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агрессия кошки к собаке связана с защитой ресурсов, а не ревностью — Ouest-France
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
Возвращение западных фирм будет непростым — глава "Эксперт РА" Чекурова
Предновогоднего ажиотажа можно избежать и уберечь бюджет
Александр Петров рассказал, что перерезал пуповину жене
Избыток азота остановил цветение кактусов — Mein Schoener Garten
В Чехии нашли артефакт с хеттской клинописью из Анатолии в пещере Моравского карста
Сон сокращает риск преждевременной смерти сильнее питания и спорта

Холод крадёт бодрость и настроение: что добавить в тарелку, чтобы пережить зиму без упадка сил

Зимняя усталость и апатия усиливаются при дефиците витамина D и B
Здоровье

Зима для многих становится испытанием: энергии меньше, настроение нестабильное, а привычные дела требуют больше усилий. Холод, короткий день и резкие перепады погоды влияют не только на самочувствие, но и на внутренние процессы организма. Однако поддержать себя в этот период можно с помощью простых и доступных решений, в том числе через питание.

Здоровое питание по рекомендациям The Lancet
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Здоровое питание по рекомендациям The Lancet

Почему зимой снижается энергия

В холодное время года организму приходится расходовать больше ресурсов на поддержание тепла и адаптацию к внешним условиям. Одновременно уменьшается выработка серотонина — вещества, связанного с чувством бодрости и эмоционального подъёма. Зато активнее начинает работать мелатонин, гормон сна, из-за чего появляется сонливость и рассеянность.

"В этот период организм тратит больше энергии на поддержание тепла и адаптацию, а уровень серотонина снижается, тогда как мелатонин начинает преобладать", — объяснила кардиолог Зульфия Рустямова.

Роль питания в зимнем самочувствии

Зимой особенно важно следить за рационом, так как дефициты витаминов и микроэлементов проявляются быстрее. Специалист рекомендует обратить внимание на уровень гемоглобина, витамина D и витаминов группы B. Их нехватка может усиливать усталость, апатию и проблемы с концентрацией.

Рацион в холодный сезон должен включать достаточное количество белка, магния, Омега-3 жирных кислот и витаминов. Эти элементы участвуют в энергетическом обмене, поддерживают нервную систему и помогают справляться со стрессом.

Продукты, которые помогают пережить зиму

Особое место в зимнем меню занимают продукты, влияющие на работу кишечника. От состояния микрофлоры зависит усвоение витаминов и синтез серотонина, поэтому кисломолочные продукты и ферментированные овощи становятся особенно актуальными.

Квашеная капуста, кефир и ряженка поддерживают баланс полезных бактерий. Также пользу приносят жирная рыба, цельные злаки, орехи и ягоды, которые можно употреблять в замороженном виде без потери ценных свойств. Если ощущение слабости и подавленности не проходит более двух недель, врач советует не откладывать визит к специалисту.

Зимние источники энергии

Ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, работают через поддержку микрофлоры и улучшение усвоения нутриентов. Жирная рыба действует иначе — она снабжает организм Омега-3, влияющими на сосуды и нервную систему. Орехи и злаки дают более быстрый, но мягкий энергетический эффект за счёт сложных углеводов и магния. В комплексе эти категории продуктов дополняют друг друга и дают более устойчивый результат, чем ставка на один источник.

Советы по поддержанию энергии зимой

  1. Следите за режимом сна и старайтесь ложиться в одно и то же время.
  2. Добавляйте в рацион ферментированные продукты и жирную рыбу.
  3. Проверяйте уровень витамина D и гемоглобина по рекомендации врача.
  4. Не забывайте о прогулках на свежем воздухе даже в пасмурные дни.

Популярные вопросы о зимнем питании и самочувствии

Почему зимой постоянно хочется спать?

Из-за сокращения светового дня повышается выработка мелатонина, что усиливает сонливость.

Какие витамины чаще всего нужны зимой?

Чаще всего речь идёт о витамине D, витаминах группы B и микроэлементах, таких как магний.

Что лучше для энергии — добавки или продукты?

При отсутствии выраженных дефицитов предпочтение стоит отдавать продуктам питания, а добавки использовать только по рекомендации врача.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Шоу-бизнес
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Садоводство, цветоводство
Очистка снега с теплицы из поликарбоната без лопаты снижает риск повреждений
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Садоводство, цветоводство
Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Последние материалы
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Упражнения на баланс замедляют потерю устойчивости после 50 лет
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
Зимняя усталость и апатия усиливаются при дефиците витамина D и B
Возвращение западных фирм будет непростым — глава "Эксперт РА" Чекурова
Склады автодилеров стремительно пустеют, провоцируя рост цен
Вычёсывание шерсти предотвращает образование колтунов — ветеринар Артём Дёмин
Женщины участвовали в охоте на протяжении голоцена — Plos One
Предновогоднего ажиотажа можно избежать и уберечь бюджет
Хранение моркови в песке сохраняет семенные корни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.