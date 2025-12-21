Не курите и не пьёте, а годы тают: как незаметная привычка работает против долголетия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Привычки, которые кажутся второстепенными, могут играть решающую роль в том, как долго и качественно живёт человек. Одну из них специалисты называют более значимой, чем питание и спорт. Речь идёт о факторе, который доступен большинству людей без сложных усилий.

пожилая пара в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пожилая пара в парке

Сон оказался важнее привычных рекомендаций

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе обратили внимание на данные зарубежных исследований, посвящённых продолжительности жизни. По их словам, хронический недосып напрямую связан с преждевременным старением организма и ростом риска серьёзных заболеваний. Регулярный дефицит сна влияет не только на самочувствие, но и на базовые механизмы восстановления.

Врачи ссылаются на выводы экспертов Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые установили, что постоянный недосып сокращает продолжительность жизни. По уровню опасности для здоровья он уступает лишь курению, оставляя позади такие факторы, как особенности питания, физическая активность и даже социальные связи.

Как недостаток сна отражается на организме

Медики подчёркивают, что сон — это не пассивный отдых, а активный процесс восстановления. Именно во время ночного отдыха стабилизируется работа сердечно-сосудистой системы, регулируется гормональный баланс и укрепляется иммунитет. При регулярном недосыпе эти процессы нарушаются.

Кроме того, нехватка сна ухудшает концентрацию, память и способность к обучению. Со временем это отражается на качестве жизни и повышает риск развития возрастных заболеваний, включая гипертонию и метаболические нарушения.

Сон как инструмент профилактики старения

Врачи отмечают, что в отличие от многих других факторов долголетия, полноценный сон не требует финансовых вложений или специального оборудования. Он может сочетаться с другими элементами заботы о здоровье — приёмом витаминов, умеренной физической активностью, СПА-процедурами и восстановительными практиками.

По мнению специалистов, именно сон остаётся самым недооценённым ресурсом. Его нередко жертвуют ради работы, гаджетов или развлечений, не учитывая долгосрочные последствия для организма.

Сон, питание и физическая активность

Питание и движение традиционно считаются основой здорового образа жизни, однако исследования показывают иную иерархию факторов. Сон влияет на гормоны аппетита, эффективность тренировок и усвоение питательных веществ. При хроническом недосыпе даже сбалансированный рацион и регулярный спорт теряют часть своей пользы.

В отличие от строгих диет или интенсивных нагрузок, сон действует комплексно и поддерживает сразу несколько систем организма. Именно поэтому специалисты считают его более мощным фактором долголетия.

Советы: как улучшить качество сна

  1. Устанавливайте постоянное время сна и пробуждения, даже в выходные.
  2. Ограничивайте использование смартфонов и планшетов за час до сна.
  3. Создайте комфортную обстановку в спальне: тишина, свежий воздух, удобный матрас.
  4. Следите за уровнем стресса и при необходимости используйте расслабляющие практики.

Популярные вопросы о влиянии сна на долголетие

Сколько часов сна нужно взрослому человеку?

Большинству взрослых рекомендуется спать 7-9 часов в сутки для полноценного восстановления.

Что важнее для здоровья — сон или правильное питание?

Оба фактора значимы, но при хроническом недосыпе польза от сбалансированного питания заметно снижается.

Можно ли компенсировать недосып в выходные?

Частично — да, но регулярный режим сна остаётся более эффективным для поддержания здоровья.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
