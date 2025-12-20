Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи обнаружили 2000-летний "рецепт" римского бетона
В феврале на даче проводят защиту сада и подготовку к сезону — Antonovsad
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Вибрация руля при движении указывает на неисправности тормозов — Actualno
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Полынь, мята и кориандр используют для отпугивания мышей на даче — Vsadu

Младенец дышал целый час, а потом угас: мягкие роды дома обернулись тихим утоплением

СК возбудил дело после гибели ребенка при родах в воде
Здоровье

Роды в воде на дому, которые в соцсетях нередко подаются как "мягкая" альтернатива, могут обернуться трагедией — особенно когда речь идёт не о схватках в тёплой воде, а о появлении ребёнка прямо в бассейне.

Беременность
Фото: unsplash.com by freestocks is licensed under Free to use under the Unsplash License
Беременность

В Москве после домашних "водных родов" в квартире новорождённый мальчик перестал дышать примерно через час после появления на свет, и спасти его не удалось. Инцидент произошёл 13 декабря, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело, как сообщает aif.ru.

Чем "рожать в воде" отличается от "рожать в воду"

Врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков объяснил, что ключевой риск скрыт в подмене понятий. По его словам, нужно разделять ситуацию, когда женщина проводит в воде часть процесса, и случай, когда ребёнок рождается непосредственно в воду. В первом варианте вода используется как способ частично облегчить боль и пережить схватки комфортнее, но это не означает, что весь процесс должен проходить в бассейне.

Сурсяков уточнил, что первый период родов, когда идут схватки и ребёнок ещё внутри, действительно может проходить в воде. Но затем роженице, по его словам, всё равно нужно выйти: вода начинает мешать, а сами роды в воде обычно длятся дольше и подходят далеко не всем. И в таких ситуациях важна не только техника, но и готовность специалистов действовать мгновенно, если сценарий меняется.

Почему ребёнок мог погибнуть и что именно пошло не так

В описанном случае, как отметил врач, вероятнее всего, ребёнка "родили в воду", а это уже иной уровень угрозы. "То есть ребенок, скорее всего, банально захлебнулся: его не успели вытащить мгновенно, или он сделал вдох быстрее, чем ожидали", — сказал врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков. Он объяснил, что часть лёгких могла заполниться водой, а часть — раскрыться позже, когда ребёнка вынули, поэтому новорождённый ещё какое-то время мог дышать.

Однако дальше такой механизм, по словам специалиста, способен привести к состоянию, которое по сути означает утопление. Именно поэтому, подчеркнул Сурсяков, подобные практики не стоит применять, тем более дома, где нет привычной для акушерских стационаров инфраструктуры и команды, способной быстро реагировать на осложнения. Вода в этом сценарии перестаёт быть "облегчающим фактором" и становится средой, где цена секунд — критическая.

Следствие: уголовное дело и вопросы к квалификации помощницы

После происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным ведомства, задержана женщина, которая принимала роды, и в ближайшее время ей должны предъявить обвинение. При этом следствие отдельно указало на проблему компетенций: у фигурантки, как утверждается, нет высшего медицинского образования и квалификации по направлению подготовки "Акушерство и гинекология".

Роженицу — блогершу Айшу — после случившегося госпитализировали. По имеющейся информации, новорождённый около получаса находился в воде, а затем, спустя час после рождения, перестал дышать. Реанимационные мероприятия результата не дали, и ребёнка спасти не удалось.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Общество
Нина Останина допустила оговор петербургской учительницы детьми из мести
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Шоу-бизнес
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Вибрация руля при движении указывает на неисправности тормозов — Actualno
Заправленная сразу после сна кровать создаёт условия для пылевых клещей
Чизкейк с кофейным сиропом подойдёт к зимнему фуршету
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Резкий рост давления повышает риск инсульта и инфаркта — кардиолог Алексей Жито
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.