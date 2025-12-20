Младенец дышал целый час, а потом угас: мягкие роды дома обернулись тихим утоплением

СК возбудил дело после гибели ребенка при родах в воде

Роды в воде на дому, которые в соцсетях нередко подаются как "мягкая" альтернатива, могут обернуться трагедией — особенно когда речь идёт не о схватках в тёплой воде, а о появлении ребёнка прямо в бассейне.

Фото: unsplash.com by freestocks is licensed under Free to use under the Unsplash License Беременность

В Москве после домашних "водных родов" в квартире новорождённый мальчик перестал дышать примерно через час после появления на свет, и спасти его не удалось. Инцидент произошёл 13 декабря, позже Следственный комитет возбудил уголовное дело, как сообщает aif.ru.

Чем "рожать в воде" отличается от "рожать в воду"

Врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков объяснил, что ключевой риск скрыт в подмене понятий. По его словам, нужно разделять ситуацию, когда женщина проводит в воде часть процесса, и случай, когда ребёнок рождается непосредственно в воду. В первом варианте вода используется как способ частично облегчить боль и пережить схватки комфортнее, но это не означает, что весь процесс должен проходить в бассейне.

Сурсяков уточнил, что первый период родов, когда идут схватки и ребёнок ещё внутри, действительно может проходить в воде. Но затем роженице, по его словам, всё равно нужно выйти: вода начинает мешать, а сами роды в воде обычно длятся дольше и подходят далеко не всем. И в таких ситуациях важна не только техника, но и готовность специалистов действовать мгновенно, если сценарий меняется.

Почему ребёнок мог погибнуть и что именно пошло не так

В описанном случае, как отметил врач, вероятнее всего, ребёнка "родили в воду", а это уже иной уровень угрозы. "То есть ребенок, скорее всего, банально захлебнулся: его не успели вытащить мгновенно, или он сделал вдох быстрее, чем ожидали", — сказал врач-акушер, гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков. Он объяснил, что часть лёгких могла заполниться водой, а часть — раскрыться позже, когда ребёнка вынули, поэтому новорождённый ещё какое-то время мог дышать.

Однако дальше такой механизм, по словам специалиста, способен привести к состоянию, которое по сути означает утопление. Именно поэтому, подчеркнул Сурсяков, подобные практики не стоит применять, тем более дома, где нет привычной для акушерских стационаров инфраструктуры и команды, способной быстро реагировать на осложнения. Вода в этом сценарии перестаёт быть "облегчающим фактором" и становится средой, где цена секунд — критическая.

Следствие: уголовное дело и вопросы к квалификации помощницы

После происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным ведомства, задержана женщина, которая принимала роды, и в ближайшее время ей должны предъявить обвинение. При этом следствие отдельно указало на проблему компетенций: у фигурантки, как утверждается, нет высшего медицинского образования и квалификации по направлению подготовки "Акушерство и гинекология".

Роженицу — блогершу Айшу — после случившегося госпитализировали. По имеющейся информации, новорождённый около получаса находился в воде, а затем, спустя час после рождения, перестал дышать. Реанимационные мероприятия результата не дали, и ребёнка спасти не удалось.