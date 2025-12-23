Новый год для интроверта превращается в марафон: как пережить бесконечные встречи без выгорания

Приход в середине вечера снижает тревожность интровертов — ивент-менеджер Вейшторт

Новогодние корпоративы и вечеринки, задуманные как повод для отдыха, для интровертов нередко превращаются в источник напряжения. Обилие контактов, активностей и ожиданий может выматывать сильнее рабочего дедлайна.

О том, как пережить праздничные мероприятия с минимальным стрессом, рассказала ивент-менеджер и основательница агентства "Ивент-бюро" Дарья Вейшторт.

Почему праздники утомляют интровертов

По словам эксперта, основной источник тревоги — необходимость быстро включаться в социальное взаимодействие. Интроверты чаще всего переживают не из-за самого события, а из-за ощущения, что от них ждут активности, эмоций и постоянного участия. При этом сами мероприятия редко нацелены на давление на конкретного человека.

Вейшторт отмечает, что понимание целей ивента помогает снизить напряжение. Корпоративы, как правило, служат способом отметить успехи команды и дать сотрудникам возможность выдохнуть. Осознание того, что приглашение — это знак ценности, а не проверка на общительность, меняет восприятие происходящего.

Когда лучше приходить на мероприятие

Одним из практичных советов эксперт называет грамотный тайминг прихода. По ее мнению, оптимально появляться не первыми, но и не слишком поздно — с опозданием до получаса.

"На каждом ивенте самые незаметные гости — те, что пришли в середине", — рассказала Дарья Вейшторт.

К этому моменту пространство уже "оживает", участники ориентируются в локации, а внимание ведущих и хостес распределено. Такой вход позволяет быстрее слиться с обстановкой и избежать лишнего фокуса на себе.

Четкая цель вместо хаоса

Эксперт советует заранее определить для себя смысл участия в событии. Это помогает перестать воспринимать происходящее как хаотичный поток активностей. Вейшторт рекомендует мысленно "расшифровать" приглашение и увидеть за формальностями людей, которые готовили праздник и рассчитывают на спокойную, доброжелательную атмосферу, пишет Газета.Ru.

Дополнительно можно поставить себе простые и выполнимые задачи на время мероприятия — например, познакомиться с несколькими людьми или узнать один интересный факт. Такой подход придает структуру и снижает ощущение потери контроля.

Лаундж-зоны и паузы

Для интровертов особенно важно найти место, где можно восстановиться. По словам Вейшторт, на многих мероприятиях предусмотрены лаундж-зоны — уединенные пространства с диванами, куда ведущих специально просят не заглядывать. Они создаются с учетом разных типов гостей и служат легальным способом "передышки".

Эксперт также подчеркивает, что паузы — нормальная часть любого ивента. Перерывы нужны не только гостям, но и команде организаторов, поэтому они всегда заложены в сценарий. Использовать эти моменты для отдыха — естественно и допустимо.

Контроль над моментом ухода

Еще один важный элемент психологического комфорта — заранее решить, когда вы покинете мероприятие. Это может быть конкретное действие или ориентир, после которого участие считается завершенным.

"Такой подход дает ощущение контроля, и вы покинете мероприятие осознанно, в момент, когда почувствуете, что получили от него ровно столько, сколько хотели", — добавила Вейшторт.

По ее словам, осознанный уход позволяет избежать чувства вины и перегрузки. А запланированный отдых после вечеринки помогает восстановить силы и завершить праздничный опыт без эмоционального "перерасхода".